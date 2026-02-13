Cafú y Betts participan en el Juego de Celebridades en el marco del Partido de las Estrellas de la NBA 2026

El propietario de los Phoenix Suns, Matt Ishbia (centro), y Cafú (izquierda) durante el Celebrity Game del All-Star de la NBA 2026 en el Kia Forum el 13 de febrero de 2026 en Inglewood, California.

El dos veces campeón del mundo, Cafú, y el tres veces campeón de Grandes Ligas con los Dodgers, Mookie Betts, participaron este viernes en el Juego de Celebridades, celebrado en el histórico Kia Forum, como parte de las festividades del Juego de las Estrellas de la NBA 2026.

El encuentro reunió a figuras del deporte y del entretenimiento, divididas en el Equipo Anthony (Anderson) y el Equipo Giannis (Antetokounmpo). Durante buena parte del partido, el conjunto dirigido por Anderson mantuvo una ligera ventaja; sin embargo, el Equipo Giannis reaccionó en la segunda mitad y se impuso por 65-58.

El actor Rome Flynn fue nombrado Jugador Más Valioso tras sumar 17 puntos y cuatro asistencias para el Equipo Giannis. Flynn también fue el MVP de la edición 2025 de este Juego de Celebridades. Además, destacó Tacko Fall, quien firmó una actuación dominante con 20 puntos y 21 rebotes.

Por su parte, Jeremy Lin aportó 12 puntos y 15 rebotes, además de encestar un espectacular tiro de 8 puntos en el último cuarto que aseguró la victoria. En el Equipo Anthony, el receptor de los Los Ángeles Chargers, Keenan Allen, lideró con 18 unidades.

El partido, disputado bajo reglas especiales para aumentar el espectáculo, llegó al descanso con una ventaja de 34-26 para el Equipo Anthony.

Marcos Evangelista de Morais, mejor conocido como Cafú, es considerado uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol. Campeón del mundo con Brasil en 1994 y capitán del título de 2002, el exdefensor mostró entusiasmo y competitividad en una disciplina distinta de la que lo llevó a la gloria.

“Estoy muy feliz. Es un deporte diferente, pero lo más importante es interactuar con gente que nunca has visto”, declaró tras el partido.

Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles, es presentado antes del All-Star Celebrity Game de la NBA el viernes 13 de febrero de 2026 en Inglewood, California. (Jae C. Hong / Associated Press)

“El mejor recuerdo para mí será el público y esta camiseta que pondré en un marco”, añadió el histórico número dos de Brasil, quien también portó ese mismo número en el dorsal el viernes. Aunque evidenció que el baloncesto no es su deporte habitual, Cafú dejó claro que su espíritu competitivo permanece intacto.

En el banquillo del Equipo Anthony estuvo Mookie Betts, quien recientemente conquistó su tercer título de Serie Mundial con los Dodgers y el segundo consecutivo con la franquicia angelina. En esta ocasión, Betts aportó liderazgo desde el costado de la cancha como parte del cuerpo técnico.

El evento también contó con la participación especial de Victor Wembanyama, jugador de los San Antonio Spurs, quien se encargó del lanzar el balón para el salto inicial. El espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo del grupo juvenil de K-Pop Cortis, que una noche también se había presentado en el NBA Crossover.

Las actividades del fin de semana continuarán el sábado con el concurso de triples, habilidades y clavadas, mientras que el domingo se celebrará el Juego de las Estrellas de la NBA, que este año enfrentará a dos equipos de Estados Unidos contra un combinado del resto del mundo en un formato de todos contra todos.