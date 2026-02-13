¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega el Partido de las Estrellas de la NBA 2026?

El fin de semana del NBA All-Star 2026 ya está en marcha y culminará este domingo con el esperado Juego de las Estrellas en el Intuit Dome, nueva casa de los Clippers de Los Ángeles.

Las celebraciones comenzaron el jueves con la apertura del NBA Crossover en el Centro de Convenciones, un festival interactivo que incluye juegos, exhibiciones y experiencias para los aficionados.

El viernes se llevará a cabo el tradicional Juego de Celebridades a las 4 p.m. (ESPN) en el Kia Forum. Entre las figuras confirmadas destacan el pelotero de los Dodgers, Mookie Betts, como entrenador invitado, el exfutbolista brasileño Cafú y el exbase de la NBA Jeremy Lin.

Plantillas del Juego de Celebridades

Equipo 1 Entrenadores: Giannis, Alex y Thanasis Antetokounmpo junto a Mookie Betts. Entre los participantes figuran Jenna Bandy, Shams Charania, Tacko Fall, Rome Flynn, Keegan-Michael Key, Jeremy Lin, Rick Schnall, Dylan Wang, Amon-Ra St. Brown, Cafú y la rapera GloRilla.

Equipo 2 Entrenadores: Anthony Anderson, Lethal Shooter y Chris Brickley. El roster incluye a Badshah, Cody Jones (Dude Perfect), el velocista olímpico Andre De Grasse, Mat Ishbia, Simu Liu, Mustard, Adrien Nunez, Taylor Frankie Paul, Jason Williams, Keenan Allen y Nicolas Vansteenberghe.

Andre Jackson Jr. #44, de los Milwaukee Bucks, encesta durante el Concurso de Mates AT&T 2025, celebrado en el marco de la State Farm All-Star Saturday Night en el Chase Center el 15 de febrero de 2025 en San Francisco, California.



(Ezra Shaw / Getty Images)

Sábado de concursos

El sábado, la atención se traslada nuevamente al Intuit Dome con las tradicionales competencias individuales a partir de las 12:40 p.m. (NBC/Peacock).

El Concurso de Triples State Farm, el Kia Shooting Stars y el Concurso de Mates comenzarán a las 2 p.m. Entre los participantes más destacados están Damian Lillard, quien competirá en triples pese a su lesión en el talón de Aquiles, así como Donovan Mitchell, Tyrese Maxey y Devin Booker.

¿Cuándo y a qué hora es el Juego de las Estrellas?

El Juego de las Estrellas se disputará el domingo a partir de las 2 p.m. (NBC/Peacock) en el Intuit Dome.

Este año el formato cambia por completo. Habrá un mini torneo de tres equipos: Mundo, Estrellas de EE.UU. y Barras de EE.UU., que competirán en un sistema de todos contra todos, seguido de una final entre los dos equipos con mejor récord.

El equipo Mundo será capitaneado por el fenómeno francés Victor Wembanyama y contará con figuras internacionales como Nikola Jokić y Luka Dončić.

En los equipos estadounidenses destacan Kevin Durant, Anthony Edwards y LeBron James.

El pívot de Los Ángeles Clippers Brook López (11) antes de un partido contra los Cleveland Cavaliers en el Intuit Dome el 4 de febrero de 2026 en Inglewood, California.



(Wally Skalij / Getty Images)

Calendario del domingo

Juego 1 – Estrellas vs. Mundo: 2 p.m.

Juego 2 – Barras vs. Ganador del Juego 1: 2:55 p.m.

Juego 3 – Barras vs. Perdedor del Juego 1: 3:25 p.m.

Campeonato All-Star: 4:10 p.m.



Un total de 28 jugadores fueron convocados para esta edición, que también presenta ajustes en las plantillas para equilibrar los equipos tras varias lesiones.

El espectáculo está listo en Los Ángeles para una edición que promete marcar una nueva etapa en la historia del All-Star de la NBA.

Equipo A (Estrellas de EE. UU.)

Titulares

C - Jalen Duren, Detroit Pistons

F - Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder

F - Scottie Barnes, Toronto Raptors

G - Devin Booker, Phoenix Suns

G - Cade Cunningham, Detroit Pistons

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves; Jalen Johnson, Atlanta Hawks; Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers

Equipo B (Barras de EE.UU.)

C - Brandon Ingram, New Orleans Pelicans (sustituto por lesión de Stephen Curry)

F - Kevin Durant, Houston Rockets

F - Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers (adición del comisionado para equilibrar la plantilla del equipo de EE. UU.)

G - Jaylen Brown, Boston Celtics

G - Jalen Brunson, New York Knicks

Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers; LeBron James, Los Angeles Lakers; De’Aaron Fox, San Antonio Spurs (sustituto por lesión de Giannis Antetokounmpo

Equipo Mundo

C - Nikola Jokić, Denver Nuggets (Serbia)

F - Victor Wembanyama, San Antonio Spurs (Francia)

F - Karl-Anthony Towns, New York Knicks (nacido en Estados Unidos, pero compite internacionalmente por la República Dominicana)

G - Jamal Murray, Denver Nuggets (Canadá)

G - Norman Powell, Miami Heat (nacido en Estados Unidos, pero competirá internacionalmente por Jamaica)

Luka Dončić, Los Angeles Lakers (Eslovenia); Alperen Sengun, Houston Rockets (Turquía, sustituto por lesión de Shai Gilgeous-Alexander); Pascal Siakam, Indiana Pacers (Camerún), Deni Avdija, Portland Trail Blazers (Israel)

