Comentario: ¡Simplemente digan que no! Los jugadores de Dodgers deberían rechazar la visita a la Casa Blanca

Durante su reciente y mágica trayectoria en la Serie Mundial, los campeones Dodgers tuvieron muchos héroes, pero una constante.

Siempre que necesitaban un líder, encontraban uno.

Por muy difíciles que fueran las circunstancias, siempre que necesitaban un héroe, alguien daba un paso al frente.

Yoshinobu Yamamoto ganó un partido sin días de descanso. Will Smith ganó un partido con una sola mano.

Freddie Freeman fue el salvador en la 18.ª entrada con una sola pierna. Kiké Hernández fue el salvador en la novena entrada con un codo lesionado.

Anuncio

Por todas partes había veteranos Dodgers dispuestos a sacrificarse por el bien del equipo.

Eso tiene que volver a suceder.

Eso tiene que suceder ahora.

Un jugador tiene que encabezar una decisión que no tomará la gran empresa que dirige este equipo, una decisión que pasará por alto las tonterías sesgadas y conectará directamente con los muchos aficionados asediados de los Dodgers, una decisión que solo un jugador puede tomar.

Tras la confirmación del jueves por parte de la Casa Blanca de que los Dodgers realizarán la tradicional visita de campeones allí esta primavera, alguien tiene que enviar un mensaje claro al presidente Trump.

“No”.

Agentes federales de inmigración se concentran frente a la puerta E del Dodger Stadium el 19 de junio. Las redadas esporádicas de inmigración siguen agitando el sur de California.



(Myung J. Chun/Los Angeles Times)

No, no irán.

No, no apoyarán las redadas del ICE que se llevan a cabo a diario justo a las puertas de su club.

No, no apoyarán abiertamente a una administración que ha declarado la guerra a su base de aficionados.

No, después de disfrutar cada verano de la adulación de 4 millones de vecinos de todo tipo, los jugadores no darán la espalda a estas personas mientras el Gobierno sigue deteniéndolas a pesar de que no tienen antecedentes penales.

Anuncio

No se trata de pedir a los deportistas profesionales que sean políticos. Se trata de pedirles que sean personas.

Algunos dirán que los jugadores no deberían involucrarse, que es una decisión de la dirección que está muy por encima del nivel salarial de un lanzador zurdo o un bateador medio. Pero cuando su patio trasero se convierte en un campo de batalla, esos jugadores tienen que defenderse, y ese momento es ahora.

La dirección de los Dodgers siempre dejará cualquier decisión difícil como esta en manos de los jugadores. En virtud de los cientos de millones de dólares que ganan en salarios, los jugadores son esencialmente socios que deben asumir esa responsabilidad.

No importa lo que diga el propietario Mark Walter, si los jugadores no quieren visitar la Casa Blanca, no irán.

No importa quién grite más fuerte, ya sean conservadores o liberales, la voz colectiva de los jugadores es la única que cuenta.

Así que, cuando comience el entrenamiento de primavera la semana que viene, esperemos que aparezca un héroe.

Anuncio

Después de recibir numerosas ovaciones de una afición que los adora, es hora de que los jugadores devuelvan el favor.

¿Qué tal una ovación para la valiente familia de cuatro inmigrantes respetuosos con la ley que os anima desde la tribuna del campo izquierdo a pesar de saber que pueden ser arrestados y deportados en cualquier momento?

¿Qué tal un cántico de «Let’s Go Dodgers» para los residentes de larga duración sin antecedentes penales que pasaron el pasado mes de octubre apiñados alrededor de sus televisores aferrándose a vuestras victorias como motivo de esperanza?

¿Qué tal estar ahí para tantos que han estado ahí para ustedes?

Un manifestante con una camiseta de Mookie Betts y ondeando una bandera mexicana y estadounidense cosidas juntas protesta contra el ICE fuera del Dodger Stadium el 21 de junio.



(Carlin Stiehl/Los Angeles Times)

Esto fue un problema el año pasado, cuando el ex columnista del Times Dylan Hernández instó a los Dodgers a cancelar su visita inicial a la Casa Blanca.

“Esto fue algo que discutimos con todos los jugadores, y todos querían ir”, le dijo el presidente del equipo, Stan Kasten, a Hernández. “Recuerda que todos los que están aquí crecieron queriendo ser campeones del mundo y todo lo que eso conlleva, y eso incluye un brindis con champán, diversión en el vestuario, un desfile, anillos y una invitación a la Casa Blanca. Es lo que todos asocian con ser campeones del mundo. Todos querían ir, y así lo hicimos”.

Anuncio

Así que fueron, todos ellos excepto Freddie Freeman, que estaba lesionado. Al evento incluso asistió Mookie Betts, que anteriormente había rechazado una visita cuando estaba en los Boston Red Sox.

Desde entonces, el panorama ha cambiado drásticamente a raíz de las redadas del ICE que se intensificaron a mitad de temporada.

Ya no se trata simplemente de la reprimenda de un presidente. Se trata de una lucha contra un sistema que ha aterrorizado constantemente las calles del sur de California y que, recientemente, en Minneapolis, ha provocado la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del Gobierno estadounidense.

Seguramente los líderes del club de los Dodgers lo ven. Seguramente lo sienten.

No pueden estar tan aislados como para no darse cuenta de las protestas en las calles de la ciudad, que se asemejan a las que se producen cerca de Chavez Ravine. No pueden estar tan protegidos como para no escuchar la indignación de personas que se parecen a sus mayores admiradores.

Los jugadores no pueden esconderse de esto. Los jugadores tienen que lidiar con esto.

Y no, ni siquiera depende del mánager Dave Roberts, quien la semana pasada le dijo a Bill Shaikin, del Times, que apoya la visita.

“Fui criado —por un hombre que sirvió a nuestro país durante 30 años— para respetar el cargo más alto de nuestro país”, dijo Roberts. “Para mí, no importa quién ocupe el cargo, voy a ir a la Casa Blanca”.

Anuncio

Una vez más, ya no se trata solo de Trump. Se trata de Tom Homan, Greg Bovino, Kristi Noem y todos los demás funcionarios de inmigración que han causado tanto caos infundado.

Los clubes de béisbol tradicionalmente se han inclinado mucho hacia la derecha. Nadie le pide a nadie que reniegue de sus creencias. Ya no se trata de ideología, se trata de defender a aquellos que están siendo arrestados injustamente, acosados injustamente o haciendo que se sientan constantemente asustados en sus propios hogares.

El Dodger Stadium es uno de esos hogares, y aquellos que viven allí permanentemente deben hacer todo lo posible para proporcionar comodidad y seguridad a aquellos que no lo hacen.

Líderes de los Dodgers, este es su momento.

Su visita a la Casa Blanca probablemente se produciría durante el viaje del equipo para jugar contra los Washington Nationals en la primera semana de abril. Esperemos que, antes del viaje, los veteranos de los Dodgers, seguros y bien pagados, hagan comprender a los jóvenes del equipo lo que significa ser un Dodger y cómo rechazar una visita a la Casa Blanca sería lo que haría Jackie Robinson.

Enviar al equipo campeón a la Casa Blanca es una tradición del béisbol. Enviar un mensaje sobre la igualdad, la justicia y la libertad es una tradición de los Dodgers.

Alguien con el uniforme de los Dodgers tiene que defender esa tradición.

¿Alguien?