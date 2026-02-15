Emiliano Vargas: Bad Bunny podría haber llamado al Canelo, pero me quería a mí y a Xander Zayas

Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Frank Franklin II)

El escenario del medio tiempo del Super Bowl es, año tras año, uno de los espacios de mayor visibilidad en el deporte y el entretenimiento a nivel mundial. En esa plataforma —seguida por decenas de millones de espectadores dentro y fuera de Estados Unidos— el boxeador Emiliano Vargas, hijo del excampeón mundial Fernando ‘Feroz’ Vargas, vivió una experiencia que, según sus propias palabras, superó cualquier expectativa.

El Super Bowl LX vio como ganador a los Seahawks de Seattle ante los Patriots de Nueva Inglaterra en el Levi’s Stadium, pero más allá de ese triunfo sobre la cancha, la latinidad también ganó en ese mismo terreno de juego con el Show del Medio Tiempo.

“Es algo que nunca voy a olvidar. Es algo que uno ni podía soñar esto”, dijo Vargas sobre su participación en el espectáculo encabezado por la superestrella puertorriqueña Benito Antonio Martínez Ocasio. “Pero doy toda la gracia a Dios, al equipo de Bad Bunny, mi abogado, a todos, que hicieron esto posible… Bad Bunny podía llamar a otro campeón mundial o algo así, podía llamar al Canelo [Saúl Álvarez], pero me quería Xander Zayas y Emiliano Vargas”.

La presencia del joven prospecto no solo representó un logro personal, sino también una muestra de la conexión entre el boxeo, la cultura latina y los grandes escenarios del deporte profesional estadounidense.

Vargas supo de la oportunidad con muy poco tiempo de anticipación.

“Me llamó mi abogado… que Bad Bunny me quería y a Xander Zayas y no le podía creer”, explicó el tercer hijo del ‘Feroz’.

El aviso llegó apenas una semana antes del evento, lo que obligó al peleador a reorganizar su agenda en medio de su preparación para su próxima pelea del 28 de febrero ante Agustin Ezequiel en Glendale, Arizona.

El boxeador trasladó su campamento y mantuvo su disciplina de entrenamiento durante los ensayos en San Francisco.

“Tenía así mis asaltos y todo eso allá… corriendo cinco millas antes o 10 millas después de la práctica, que la práctica era como seis horas cada día”, relató. “Fue una gran experiencia y una oportunidad así. Hay que seguir trabajando”.

Incluso canceló compromisos importantes para poder participar.

“Una semana antes me dijeron… ni fui a la pelea en Nueva York, regresé a Las Vegas el sábado y me fui domingo para San Francisco, y empezamos todo el lunes”.

Durante el espectáculo, Vargas compartió protagonismo con el invicto puertorriqueño Xander Zayas, en una escena que evocó una de las rivalidades más emblemáticas del boxeo.

“Es una de las peleas más grandes en el boxeo y bien agradecido que tuvimos la oportunidad de poner boxeo en lo más alto, en una plataforma tan grande como la NFL, como el Half-Time Show”, señaló ‘El General’. “Las grandes peleas han sido México contra Puerto Rico y fue algo muy especial y lo presentamos muy bien para las dos banderas”.

ARRIBA LA RAZA 💪🏽🇲🇽 pic.twitter.com/czMmP26xEj — Emiliano Vargas (@emilianofvargas) February 9, 2026

El mexico-estadounidense Vargas y el puertorriqueño Zayas, actuaron teniendo un intercambio de golpes, mientras que Bad Bunny hacía su paso entre ellos.

Más allá del simbolismo deportivo, el momento tuvo un significado cultural más amplio dentro de un espectáculo con fuerte presencia latina.

“Fue una gran noche para todos los latinos en los Estados Unidos… mostró que somos todos unidos”, dijo Vargas. “Y me dio mucho orgullo tener la bandera de México detrás mío”.

Además de su participación en el show, el peleador tuvo la oportunidad de convivir con el artista puertorriqueño.

“Me dijo: ‘eres un duro, sigue representando, sigue poniendo a México en alto’”, contó Vargas sobre su encuentro con Bad Bunny. “Bien humilde, bien buena onda, andamos jugando dominó ahí, conviviendo. Era algo muy especial”.

La escena, según el boxeador, reflejó el ambiente cultural del evento.

“Soy mexicano jugando dominó ahí con todos los puertorriqueños y ganando también”, dijo entre risas.

Acostumbrado a pelear ante miles de aficionados, Vargas reconoció que el impacto del Super Bowl fue distinto.

“Saliendo y viendo a todos los fanáticos… 60,000 fanáticos ahí, le dije a Xander: ando más nervioso para esto que mis peleas”.

El momento también dejó una señal clara sobre el alcance mediático del evento.

Gods plans are always greater than yours. pic.twitter.com/Pf3YWREigW — Emiliano Vargas (@emilianofvargas) February 9, 2026

“Tanto apoyo que me demostró la raza… Esto va a echar más vista en mi pelea y yo sé que necesito estar al 100%, al 110%”.

Como parte de una familia con fuerte tradición en el boxeo, el apoyo de su entorno fue uno de los momentos más significativos para el joven peleador.

“Agarraron un video de mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi hermana, todos ahí viéndome en la tele y gritando”, relató Vargas. “Y eso me llenó con mucho orgullo, muchas emociones”.

Para Vargas, el significado va más allá del reconocimiento personal.

“Todo lo que yo hago es para mi familia… Lo que hacemos es para la familia. El Super Bowl, la pelea, todo es para mejorar mi familia y el apellido”.

A pesar de la magnitud del evento, el boxeador mantuvo la mentalidad de campamento durante toda la semana. Incluso evitó relajarse en las comidas junto al equipo.

“Si estoy en campamento, no quiero comer cosas. Ando disciplinado y celebramos después de la pelea”, explicó.

El participar en el Super Bowl fue un logro importante, pero Vargas quiere más.

“Yo sé que estaba allá para un trabajo y lo hicimos… pero seguimos para adelante”, dijo.

Planea celebrar más adelante, después de su próximo combate, junto con otros logros recientes.

