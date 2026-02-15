LeBron James disputa su Juego de Estrellas número 22, un récord, y afirma que aún no tiene claro su futuro

Cuando Kawhi Leonard crecía en Moreno Valley, solía acudir al All-Star Weekend de la NBA en Los Ángeles, en el pabellón entonces conocido como Staples Center, y se mezclaba con el público en el Centro de Convenciones de Los Ángeles durante las festividades.

Así que, cuando saltó a la cancha para disputar el All-Star Game en el Intuit Dome, el domingo, Leonard, uno de los últimos elegidos para la exhibición de mitad de temporada, estaba decidido a dar un espectáculo a los aficionados de su ciudad natal.

Y lo consiguió, anotando 31 puntos en solo 12 minutos en la victoria del Team Stripes por 48-45 sobre el Team World, la actuación dominante del día. Su equipo Stripes perdió luego la final contra el equipo Stars por 47-21, y Anthony Edwards, de Minnesota, ganó el premio al jugador más valioso, que lleva el nombre de Kobe Bryant, tras anotar un total de 37 puntos en el torneo de todos contra todos.

Puede que el equipo con las estrellas más jóvenes haya ganado el título, pero Leonard fue el protagonista del partido.

Antes del partido, LeBron James se dirigió tranquilamente al podio de entrevistas el domingo con una jarra de agua gigante en la mano y un pañuelo cubriéndole el pelo, el último de los All-Stars de la NBA en hablar con los medios de comunicación antes de que comenzaran los partidos.

James fue seleccionado como reserva , rompiendo su récord de la NBA de 21 titularidades consecutivas, pero ampliando su récord de más apariciones a 22.

A sus 41 años y jugando su 23ª temporada, un récord, se le preguntó a James sobre su futuro, ya que su eventual retirada siempre parece ser motivo de curiosidad.

Así que, antes de jugar en el torneo All-Star Game «EE. UU. contra el mundo» en el Intuit Dome, se le preguntó a James si tenía alguna idea de lo que quería hacer la próxima temporada.

“Quiero vivir”, dijo James. “Cuando lo sepa, vosotros lo sabréis. No lo sé. No tengo ni idea. Solo quiero vivir. Eso es todo”.

James jugó en el equipo Stripes, junto a otros veteranos como Kevin Durant y Stephen Curry, que no jugó debido a una lesión en la rodilla derecha.

Son compañeros de batalla desde hace mucho tiempo, amigos y compañeros de equipo en los Juegos Olímpicos de Estados Unidos. Y vuelven a ser All-Stars, todos mayores de 37 años y aún jugando a un alto nivel.

“Siempre es un honor ver a esos chicos”, dijo James. “Hemos tenido una trayectoria increíble a lo largo de nuestras carreras individuales y luego nos hemos cruzado en ciertos momentos de nuestras carreras, en enfrentamientos en la temporada regular, en apariciones en las finales, en apariciones en la postemporada y luego en los Juegos Olímpicos hace dos veranos. En lo que respecta a mí, Steph y KD, estaremos entrelazados por el resto de nuestras carreras, sin duda. Ha sido genial poder compartir algunos momentos con esos chicos, contra esos chicos, formando equipo con esos chicos”.

El formato del All-Star ha cambiado de Este contra Oeste a Estados Unidos contra el Mundo.

El alero del Team Stars, Scottie Barnes, a la izquierda, celebra con Cade Cunningham tras anotar un triple para vencer al Team World en el primer partido del torneo All-Star Game el domingo en el Intuit Dome. (Jae C. Hong / Associated Press)

Había tres equipos: el Team Stars, el Team Stripes y el Team World, que jugaron partidos de 12 minutos en un torneo de todos contra todos.

El primer partido fue entre el Team World y el Team Stars, un partido que se fue a la prórroga después de que Anthony Edwards empatara el marcador 32-32 al final de los primeros 12 minutos.

El Team Stars, el primer equipo en anotar cinco puntos en la prórroga, ganó 37-35 con un triple de Scottie Barnes.

Victor Wembanyama lideró al Team World con 14 puntos, seis rebotes y tres tapones. Edwards sumó 13 puntos para el Team Stars.

A continuación, el Team Stripes venció al Team Stars por 42-40 con un triple de De’Aaron Fox al final del tiempo reglamentario.

Edwards, que sumó 11 puntos en el segundo partido, tomó el control al final, anotando y luego robando el balón antes de encestar un triple para poner el 40-39 al final.

Pero el triple de Fox dio la victoria a “los veteranos”, como James llamó a su equipo, que incluía a la estrella de los Clippers Kawhi Leonard, que sumó cinco puntos y cinco rebotes. James anotó ocho puntos para el equipo Stripes, que pasó a enfrentarse al equipo World y volvió a ganar, por 48-45, para disputar la revancha con el equipo Stars en la final.

Leonard dominó en su segundo partido, anotando 31 puntos. James sumó dos.

Luka Doncic, compañero de James en los Lakers y líder en votos para el All-Star, jugó con el Team World porque es de Eslovenia. Doncic, que se perdió los últimos cuatro partidos de la primera mitad de los Lakers por una lesión en el tendón de la corva, anotó cinco puntos en el primer partido y se perdió el segundo.

Se le preguntó a James si se habría imaginado un formato de Estados Unidos contra el mundo.

“No”, respondió James riendo. “No. Quiero decir, Este-Oeste es sin duda una tradición. Ha sido muy bueno. Obviamente, me gusta el formato Este-Oeste. Pero están probando algo nuevo. Ya veremos qué pasa. Quiero decir, es Estados Unidos contra el mundo. El mundo es gigantesco en comparación con Estados Unidos. Así que estoy tratando de entender cómo tiene sentido eso. Pero no quiero profundizar demasiado en eso. Sí, Este-Oeste es genial. Veremos qué pasa con esto”.

Justo antes del inicio del partido, el expresidente Obama y la exprimera dama Michelle Obama fueron presentados entre ovaciones.

