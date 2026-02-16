Caín Velásquez obtiene libertad condicional y regresa a casa tras casi un año en prisión

El excampeón de peso completo del UFC, Caín Velásquez, fue puesto en libertad condicional el domingo, marcando el cierre de uno de los episodios más complejos de su vida personal y legal.

El peleador de 43 años había sido sentenciado en marzo de 2025 a cinco años de prisión por su participación en un tiroteo ocurrido en 2022, pero recibió crédito por 1,283 días previamente cumplidos entre detención, arresto domiciliario y tiempo en custodia, lo que redujo significativamente su estancia tras las rejas.

Velásquez pasó aproximadamente 11 meses en una prisión estatal de California antes de obtener su liberación anticipada.

El incidente ocurrió el 28 de febrero de 2022, cuando Velásquez protagonizó una persecución vehicular de varios kilómetros contra un automóvil en el que viajaba Harry Goularte, un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo de cuatro años en una guardería familiar.

Durante la persecución, el expeleador disparó en repetidas ocasiones contra el vehículo. Goularte no fue alcanzado, pero su padre, quien conducía el automóvil, resultó herido por una bala. El hecho ocurrió en una zona pública y cerca de una escuela, lo que derivó en cargos graves en su contra.

Cain Velasquez reunites with his family after being locked up for 11 months for chasing down and shooting the man who m*lested his son.

Como parte del proceso judicial, Velásquez se declaró “no contest” a los cargos relacionados con el caso. Mientras tanto, Goularte ha negado las acusaciones y continúa enfrentando cargos por actos lascivos con un menor.

Horas después de su liberación, comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos del regreso de Velásquez con su familia.

El excampeón llegó a casa en una camioneta tipo van blanca y fue recibido entre abrazos, lágrimas y música en vivo. Un grupo de mariachis —identificado como Mariachi Jalisciense— interpretó canciones tradicionales para celebrar el reencuentro, en una escena que rápidamente se volvió viral y simbolizó el inicio de una nueva etapa en su vida.

Las imágenes muestran a Velásquez reuniéndose con sus hijos y familiares en un ambiente festivo y emotivo tras meses de incertidumbre legal.

Antes de sus problemas legales, Velásquez construyó una de las carreras más destacadas en la historia de la división de peso completo del UFC.

Con un récord profesional de 14 victorias y 3 derrotas, se coronó campeón por primera vez en 2010 al derrotar por nocaut a Brock Lesnar en el primer asalto, apenas en su novena pelea profesional.

Posteriormente se convirtió en dos veces campeón de la división, recuperando el cinturón en 2012 ante Junior dos Santos y defendiéndolo en dos ocasiones. Reconocido por su presión constante, su cardio poco común para la categoría y su base en lucha colegial, Velásquez fue considerado durante varios años uno de los pesos completos más dominantes de su era.

Tras múltiples lesiones en la parte final de su carrera, disputó su última pelea en 2019, antes de incursionar brevemente en la lucha libre profesional.

