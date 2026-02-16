Con nuevo entrenador, LAFC inicia la era post-Cherundolo con otra temporada cargada de retos

La temporada 2025 del LAFC pareció un libro con demasiados capítulos.

El equipo disputó prácticamente todo: una eliminatoria rumbo al Mundial de Clubes de un partido ante el América, la MLS, la Leagues Cup, la Copa de Campeones de la Concacaf y los playoffs de la MLS. Fueron 47 partidos en diferentes torneos.

Hubo fichajes mediáticos y despedidas importantes. La flamante contratación del campeón del mundo, Olivier Giroud, terminó siendo un fracaso en la MLS, mientras que la figura polaca Mateusz Bogusz emigró al fútbol mexicano, dejando un tremendo vacío en la zona de ataque del conjunto angelino.

También quedaron momentos contrastantes y agridulces, como el inolvidable triunfo ante el América en el BMO Stadium para clasificar al Mundial de Clubes, seguido del rotundo fracaso en ese torneo. También estuvo la eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf a manos del Inter Miami. Además, queda el recuerdo del golazo de Son Heung-min en semifinales de Conferencia ante Vancouver en los últimos segundos, que dejó la sensación de que el equipo de Steve Cherundolo podía dar más.

En realidad, a pesar de que Cherundolo logró la Copa MLS en 2022 con el LAFC, siempre pareció que el equipo podía dar más. Ahora comienza una nueva etapa bajo la dirección técnica de Marc Dos Santos y se espera que el equipo angelino siga agregando trofeos a sus vitrinas.

El nuevo entrenador, quien fue asistente técnico del LAFC en 2018 y de 2022 a 2025, llega acompañado de la fuerte influencia del director deportivo John Thorrington, quien seguirá teniendo peso en las decisiones importantes, tal como sucedía en la era anterior.

“Marc entiende las cosas buenas que había, y hay otras cosas que entiende que tiene que cambiar”, dijo Thorrington sobre Dos Santos.

El entrenador canadiense buscará mejorar los aspectos en los que el equipo sufrió el año pasado, especialmente fuera de casa.

La afición de LAFC quiere más títulos. (Jessie Alcheh / Associated Press)

“Queremos mejorar nuestros resultados en los juegos de visita, y hay una razón por la que tenemos tanto éxito en casa: el ritmo con el que jugamos en casa y nuestros fans”, dijo Dos Santos. “Queremos ser un equipo que quiere la pelota, jugar vertical, pero también tiene mucho que ver el rival”.

“De lo que tenemos que ser constantes es nuestra intensidad, eso no es negociable”, agregó el exentrenador del Whitecaps de Vancouver durante la temporada 2018 a 2021.

Antes de su debut en la MLS este sábado en el Coliseo Memorial de Los Ángeles ante el Inter Miami (6:30 p.m., Season Pass de Apple TV), el LAFC debutará primero en la edición 2026 de la Copa de Campeones de la Concacaf. El Negro y Oro visitará a Real España este martes (7 p.m. Hora del Pacífico, FS2/TUDN) en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras, y luego recibirá al club catracho el 24 de febrero en Los Ángeles.

Entre las incorporaciones destacan dos mediocampistas: el central sueco de 21 años, Amin Boudri (GAIS), y el agente libre canadiense de 26 años, Ryan Raposo. Además, el club incorporó al mediocampista Stephen Eustáquio, procedente del Porto en préstamo, quien podría dejar más espacio para que Mark Delgado y Timothy Tillman contribuyan al ataque.

“Queremos comenzar con un grupo muy competitivo”, dijo Thorrington.

También llegaron el extremo neozelandés Tyler Boyd, de 31 años, y el canadiense Jacob Shaffelburg (Nashville), de 26 años, para reforzar la ofensiva. Del LAFC2 subieron Matt Evans, de 19 años, y el arquero Cabral Carter, de 21.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre el tercer Jugador Designado, una ausencia que ha generado inquietud entre la afición y que probablemente tendrán que esperar más.

Sergi Palencia, defensa español del LAFC. (Stephen Spillman / Associated Press)

Del equipo salieron Frankie Amaya (Toluca), Luca Bombino (San Diego FC) y Andrew Moran (Brighton & Hove Albion).

También existen rumores de otras posibles salidas, como la de la superestrella del LAFC, Denis Bouanga, quien constantemente es ligado a equipos europeos, mexicanos y últimamente de la misma MLS. Sobre ese tema, Thorrington dejó claro el criterio del club para estos movimientos y transacciones de alto calibre.

“Si la oferta está bien y tenemos un sustituto internamente u otro que podemos incorporar. Estamos abiertos, pero las dos cosas deben de estar”, dijo Thorrington.

“Necesito proteger el equipo y también nuestro deseo de ganar trofeos”, añadió el directivo.

El delantero del Los Angeles FC Heung Min Son (7) ayuda a su compañero Denis Bouanga (delante, a la izquierda) después de que este sufriera una falta por parte del FC Dallas durante la primera parte de un partido de la MLS en Frisco, Texas, el sábado 23 de agosto de 2025. (AP Photo/LM Otero)



(LM Otero / Associated Press)

El LAFC fue eliminado en semifinales del Oeste por Vancouver Whitecaps en una salida dolorosa pese al impacto de Heung-min, quien llegó en agosto pasado para ser una dupla mortal como Bouanga. El surcoreano formó una gran sociedad con el jugador africano, pues juntos sumaron 25 goles del equipo y encadenaron 18 anotaciones consecutivas del club.

En la pretemporada, el equipo disputó seis amistosos, incluyendo el torneo de Coachella en Indio, así como partidos ante el Bayern Múnich Sub-23 y el Orange County SC de la USL.

La cultura del LAFC es competir por finales y ser protagonistas, y esa será la vara con la que se mida a Dos Santos desde el inicio. La presión aumentará si los resultados no llegan.

El primer capítulo de la temporada 2026 está apunto de iniciar. La era post-Cherundolo comienza este martes con un plantel competitivo, pero las expectativas altas y una campaña nuevamente cargada de torneos serán el gran examen para Dos Santos y la administración.

