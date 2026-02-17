Ronda Rousey regresa a las MMA para enfrentar a Gina Carano en Inglewood

La exestrella de la UFC, Ronda Rousey, volverá a la acción el 16 de mayo ante la expeleadora y actriz Gina Carano en el Intuit Dome de Inglewood.

El combate fue anunciado este martes por Most Valuable Promotions (MVP) y Netflix, que encabezarán la cartelera con el regreso de la excampeona de la UFC y medallista olímpica Rousey (12-2) frente a la pionera de las artes marciales mixtas Carano (7-1). El duelo se disputará en la categoría de peso pluma (145 libras).

Según los organizadores, el evento será sancionado profesionalmente bajo las Reglas Unificadas de MMA. La pelea constará de cinco asaltos de cinco minutos, con guantes de cuatro onzas y se celebrará dentro de una jaula hexagonal, a diferencia del tradicional octágono utilizado por UFC.

El combate entre Rousey, de 39 años, y Carano, de 43, llega con 10 años de retraso. En el punto más alto de sus respectivas carreras, los aficionados soñaron con verlas frente a frente, pero nunca se concretó.

Esta será la primera aparición de Rousey en MMA desde sus derrotas consecutivas ante Holly Holm y Amanda Nunes, combates que marcaron el cierre de su etapa como campeona dominante en UFC.

“He esperado mucho tiempo para anunciar esto: Gina Carano y yo vamos a enfrentarnos en la mayor superpelea de la historia de los deportes de combate femeninos”, declaró Rousey en un comunicado.

Gina Carano, actriz y expeleadora de MMA. (Mark Von Holden / Mark Von Holden/invision/ap)

Carano fue considerada la primera gran figura crossover de las MMA femeninas, combinando su carrera deportiva con proyectos en cine y televisión. Su última pelea profesional fue ante la brasileña Cris Cyborg, quien la noqueó en el primer asalto, poniendo fin a una racha de siete victorias consecutivas.

“Ronda vino a mí y me dijo que solo hay una persona por la que volvería a los rings y que su sueño era que se celebrara este combate entre nosotras”, dijo Carano. “Me agradeció que le abriera las puertas en su carrera y me pidió con mucho respeto que se celebrara este combate. Es un honor. Creo que saldré victoriosa de esta pelea y anticipo que no será fácil, lo cual me parece bien. Esto es tanto para Ronda y para mí como para los aficionados y la comunidad de las artes marciales mixtas. ¡Qué momento tan emocionante para estar viva!”.

Detalles del resto de la cartelera serán revelados en las próximas semanas.