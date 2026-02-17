Siete leyendas serán incluidas en el Salón de la Fama del Fútbol Hispano

El entrenador jefe de los New Orleans Saints, Tom Fears, en una fotografía de 1970.

El Salón de la Fama del Fútbol Hispano anunció el martes la selección de siete figuras emblemáticas que integrarán su Clase 2026, la primera en la historia de la institución.

La ceremonia de exaltación se realizará el 5 de mayo de 2026, en el marco de la Celebración de Fútbol el Cinco de Mayo, en las instalaciones de los Las Vegas Raiders en Henderson, Nevada.

La promoción inaugural está conformada por Tom Fears, Tom Flores, Ted Hendricks, Anthony Muñoz, Jim Plunkett, Ron Rivera y Steve Van Buren, todos reconocidos por su impacto tanto dentro como fuera del terreno de juego a lo largo de distintas épocas del fútbol americano profesional.

Anuncio

“El Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano se creó para reconocer y celebrar el profundo impacto que los atletas y líderes hispanos han tenido en el fútbol americano”, dijo Sandy Núñez, presidenta del comité de selección. “Esta promoción inaugural refleja la excelencia, el legado duradero y un futuro en el que la próxima generación podrá verse a sí misma en los más altos niveles de este deporte”.

El comité de selección estuvo integrado por periodistas y analistas deportivos, entre ellos Judy Battista, Rolando Cantú, Paul Gutiérrez, Brandon Huffman, Moisés Linares, Alex Marvez, Armando Salguero y John Sutcliffe.

Además del homenaje a la Clase 2026, el evento reconocerá al jugador profesional del año, Nik Bonitto; al jugador universitario del año, Fernando Mendoza; y al jugador de preparatoria del año, Ryan Estrada, entre otros galardonados.

La ceremonia marcará la inauguración formal de una institución creada para destacar la contribución histórica de la comunidad hispana al fútbol americano profesional y colegial en Estados Unidos.