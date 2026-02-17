A sus 47 años, Pacquiao anuncia contienda de exhibición ante Provodnikov 

El filipino Manny Pacquiao posa en la báscula el 18 de julio de 2025 en Las Vegas (AP Foto/John Locher, archivo)

A sus 47 años, el legendario boxeador filipino Manny Pacquiao se resiste al retiro. El excampeón mundial volverá al ring para enfrentar al ruso Ruslan Provodnikov en un combate de exhibición, pactado a 10 asaltos, en la división wélter. La velada se celebrará el sábado, 18 de abril, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada.

Considerado uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, el orgullo de General Santos City acumula un récord profesional de 62 victorias, ocho derrotas y tres empates, con 39 nocauts. Es el único peleador en la historia que ha conquistado títulos mundiales en ocho categorías de peso distintas. Entre 2003 y 2016 formó parte de la lista de los 10 mejores libra por libra de The Ring, y en junio de 2025 fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

“El apoyo de mi país y de los aficionados de todo el mundo sigue inspirándome”, expresó Pacquiao en un comunicado oficial.

En su combate más reciente, Pacquiao empató por decisión mayoritaria ante Mario Barrios en una contienda por el título wélter del Consejo Mundial de Boxeo. Además, el filipino ha participado en exhibiciones frente a DK Yoo (2022) y Rukiya Anpo (2024).

Por su parte, Provodnikov (25-5, 18 KOs), reconocido por su agresividad y poder de puños, no compite profesionalmente desde 2016, cuando cayó ante John Molina Jr. En 2021 regresó al cuadrilátero para una exhibición, en la que superó por decisión dividida a Ali Bagautinov, expeleador de UFC.

