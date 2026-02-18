El CMB presenta la cadena y colgante como nuevo reconocimiento para campeones mundiales

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció el martes la incorporación de una nueva pieza de reconocimiento dentro de su plataforma Crown Series, con la presentación de la cadena y colgante del Campeonato Mundial “Evento Principal CMB” 2026, un distintivo que se entregará a campeones que triunfen en las peleas estelares de mayor exposición internacional.

El lanzamiento forma parte de la expansión de la Crown Series, iniciativa creada para complementar el cinturón tradicional y ofrecer a los campeones elementos permanentes que representen sus logros más allá de la noche del combate. La serie comenzó con la introducción del Anillo de Campeón Indiscutido, presentado previamente por el organismo.

La nueva pieza destaca por su diseño y materiales.

El colgante presenta el guante verde característico del CMB, esculpido en oro blanco y adornado con aproximadamente 18.9 quilates de esmeraldas y diamantes, distribuidos en más de 800 piedras. En la parte superior incorpora un motivo de corona con diamantes, símbolo de autoridad y del nivel más alto dentro del boxeo profesional.

Anuncio

FOR THE CHAMPS! 💎



The WBC proudly unveils the 2026 “WBC Main Event” World Championship Chain & Pendant. This elite distinction will be awarded exclusively to WBC World Champions competing in designated main event bouts.#WBCPendant pic.twitter.com/dAB6MGa7mb — World Boxing Council (@WBCBoxing) February 17, 2026

En el centro del diseño se encuentra el emblema oficial del organismo, que integra el globo terráqueo y banderas de distintas naciones, una referencia al carácter internacional del CMB como entidad sancionadora. El colgante se complementa con una cadena estilo cuerda de 22 pulgadas y siete milímetros de grosor. El valor estimado del conjunto es de $40.000.

La Crown Series fue desarrollada bajo la dirección del presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, con el objetivo de establecer un sistema de reconocimientos institucionales para momentos considerados consagratorios en los escenarios más importantes del boxeo. De acuerdo con el organismo, la plataforma busca equilibrar la tradición del deporte con nuevas formas de honrar el legado de los campeones.

El concepto y diseño de la Crown Series fue concebido por Rasheen Farlow, socio estratégico del CMB en estrategia de marca global y alianzas culturales. La iniciativa está planteada como una estructura escalable que permita incorporar nuevas expresiones de reconocimiento con el tiempo.

A partir de 2026, la cadena y colgante “Evento Principal CMB” será otorgada exclusivamente a campeones mundiales del organismo que obtengan la victoria en combates designados como evento principal de funciones de campeonato mundial, considerados el combate estelar y la principal plataforma de visibilidad del cartel.

El CMB precisó que cada pieza forma parte de sus premios institucionales oficiales y no estará disponible para su comercialización al público.

La fabricación de las piezas estará a cargo de los socios joyeros oficiales de la Crown Series 2026: Iced Out By K LLC, Devon Milan y HOUSEOFARTGRFX, quienes producirán y entregarán los reconocimientos conforme a las especificaciones de diseño y los protocolos de aprobación establecidos por el organismo.

Con esta incorporación, el CMB amplía su sistema de distinciones para campeones, en un contexto en el que las grandes funciones y sus combates estelares concentran la mayor atención global dentro del deporte.

