Menos ejercicios, más juego: Fundación de Luka Dončić presenta nuevo modelo para el básquetbol juvenil

La Luka Dončić Foundation presentó Total Hoops, un nuevo enfoque para la formación en el básquetbol juvenil basado en investigación y enfocado en el desarrollo integral de los jugadores.

El programa fue dado a conocer durante una clínica piloto realizada el 13 de febrero como parte de las actividades del Juego de las Estrellas de la NBA en Los Ángeles.

El proyecto surge a partir del informe Inside Youth Basketball, una evaluación realizada durante varios meses por la fundación sobre programas de formación en Estados Unidos y Europa. El análisis sirvió como base para diseñar un modelo que replantea la forma en que los niños y adolescentes aprenden el deporte.

Anuncio

Total Hoops prioriza el juego libre, la toma de decisiones y la construcción de relaciones por encima de los métodos tradicionales centrados en repeticiones y ejercicios estructurados. El objetivo es que los participantes desarrollen habilidades técnicas sin perder la motivación, la confianza y el disfrute por el juego.

El desarrollo del programa fue liderado por el Dr. Benjamin Houltberg, presidente y director ejecutivo del Search Institute, junto con la Dra. Robin Scholefield, especialista afiliada a la Universidad del Sur de California en desarrollo de atletas, ciencias del comportamiento y psicología del deporte. Ambos diseñaron el plan piloto y un conjunto de herramientas para su implementación, con la intención de que entrenadores de distintos contextos puedan crear entornos de aprendizaje centrados en el crecimiento integral de los jugadores.

La estructura en cancha estuvo a cargo del entrenador Holger Geschwindner, reconocido por su trabajo tanto en el desarrollo formativo como en el alto rendimiento, incluido el ámbito de la NBA. Su propuesta pone énfasis en los fundamentos, la lectura del juego y la inteligencia táctica, incorporando la creatividad y la adaptabilidad como parte del proceso de aprendizaje, elementos que formaron parte del desarrollo del propio jugador de los Lakers, Luka Dončić.

La clínica realizada en Los Ángeles reflejó el cambio de enfoque que propone el programa. A diferencia de los entornos tradicionales, la sesión se llevó a cabo sin filas, silbatos ni largas explicaciones. Las actividades estuvieron diseñadas para fomentar el juego, la resolución de situaciones y la participación activa de los jugadores.

En total, 100 jóvenes de entre 9 y 15 años provenientes de organizaciones comunitarias como LA’s BEST y Boys & Girls Clubs of Metro Los Angeles participaron en la jornada. Los asistentes rotaron por cinco estaciones dirigidas por entrenadores capacitados en el método Total Hoops, cada una enfocada en distintos aspectos del aprendizaje a través del juego.

El planteamiento del programa busca que el desarrollo deportivo vaya de la mano con habilidades personales y sociales. La fundación sostiene que el sentido de pertenencia, la confianza y la motivación no deben considerarse elementos secundarios, sino parte central del proceso formativo.

La iniciativa también responde a una tendencia creciente dentro del deporte juvenil que cuestiona los modelos de especialización temprana y la presión por el rendimiento inmediato. En su lugar, Total Hoops propone un enfoque orientado al desarrollo a largo plazo, en el que el error se entiende como parte del aprendizaje y el progreso se mide más allá del resultado.

Tras la experiencia piloto en el fin de semana del Juego de las Estrellas, la Luka Dončić Foundation informó que continuará ajustando el contenido del programa con base en los resultados obtenidos. La siguiente etapa contempla la búsqueda de alianzas con clubes, ligas y organizaciones a nivel internacional para ampliar su implementación.

Con este proyecto, la fundación del jugador esloveno busca influir no solo en la formación de futuros basquetbolistas, sino también en la manera en que entrenadores y organizaciones estructuran los espacios de aprendizaje para jóvenes atletas. El lanzamiento en Los Ángeles marcó el primer paso de una iniciativa que pretende expandirse a nivel global en los próximos años.

