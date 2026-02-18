Los 49ers de San Francisco jugarán en el partido de la NFL de México de 2026

Vista del estadio Azteca de la Ciudad de México, el 18 de noviembre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Los San Francisco 49ers serán uno de los equipos que participarán en el partido de la NFL programado para disputarse en la Ciudad de México en 2026, anunció la liga el martes.

El encuentro formará parte de los nueve partidos internacionales que la NFL celebrará en 2026 en cuatro continentes, siete países y ocho estadios. El duelo en México se jugará en el Estadio Azteca como parte de un acuerdo plurianual para celebrar partidos en la capital mexicana en 2026, 2027 y 2028. En Londres se disputarán tres juegos, mientras que Madrid, Múnich, Melbourne, París, Río de Janeiro y la Ciudad de México serán anfitriones de un cotejo.

La NFL informó que el rival de los 49ers, así como la fecha y la hora del partido, se darán a conocer cuando se publique el calendario completo de la temporada 2026 en la primavera.

Los 49ers se encuentran entre los 10 equipos que cuentan con derechos de comercialización en México a través del Programa de Mercados Globales de la liga, una iniciativa que otorga a los clubes derechos internacionales para fortalecer su marca y ampliar su base de aficionados fuera de Estados Unidos.

El regreso de un partido de temporada regular a México ampliará la presencia internacional de la NFL en el país. La liga ha disputado cinco encuentros en el Estadio Banorte en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

México es la mayor base de aficionados de la NFL fuera de Estados Unidos, con aproximadamente 40 millones de seguidores. La liga mantiene una oficina en la Ciudad de México desde 1998 y ha impulsado programas de participación comunitaria y de desarrollo deportivo durante todo el año.

El flag football, modalidad del fútbol americano, debutará como deporte olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028. El programa juvenil NFL Flag se lanzó en México en 2000 y este año proyecta alcanzar a 3.3 millones de niñas y niños en el país.

Foto del 11 de enero del 2026, el defensive end de los 49ers de San Francisco Keion White en el encuentro ante los Eagles de Filadelfia. (Terrance Williams / Associated Press)

Hasta la fecha, la NFL ha disputado 62 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, incluidos encuentros en Londres, Berlín, Múnich, Fráncfort, Madrid, Dublín, São Paulo, Ciudad de México y Toronto.

Mercados internacionales de la NFL en 2026:

(* indica un nuevo mercado/ciudad para 2026)

· Londres, Reino Unido (dos partidos en el Tottenham Hotspur Stadium y uno en el Wembley Stadium)

· Madrid, España (estadio Bernabéu)

· Melbourne, Australia* (Melbourne Cricket Ground)

· Ciudad de México, México (Estadio Banorte)

· Múnich, Alemania (estadio del FC Bayern de Múnich)

· París, Francia* (estadio Stade de France)

· Río de Janeiro, Brasil* (estadio Maracanã)

