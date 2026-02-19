¿Ha superado Ryan García a sus demonios? El sábado será una prueba más en otro intento por un título mundial

Durante años, los rivales más fuertes de Ryan García parecen no haber estado en la esquina contraria. Parecen estar en él mismo.

Adicciones, ansiedad, depresión, episodios erráticos en redes sociales y decisiones que sabotearon momentos clave de su carrera.

Este sábado, García (24-2, 20 KOs) tendrá una oportunidad más de demostrar que el deporte es prioridad en su vida al disputar un título mundial cuando se enfrente al monarca Mario Barrios (29-2-2, 18 KOs) por la corona de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (DAZN Pago por Evento). La cartelera arrancará a las 1:55 p.m., y la contienda estelar de García ante Barrios iniciará alrededor de las 8:45 p.m.

Para García, el sábado será la tercera oportunidad de capturar el campeonato del mundo en una carrera boxística que resulta difícil de explicar por sus giros impredecibles. Anteriormente, el pugilista californiano ha tenido una corona interina y otra de plata del CMB, pero nunca un título mundial completo.

En 2024, García tuvo una gran presentación ante Devin Haney, derribándolo y ganando por decisión, lo que fue una de sus mejores victorias, a pesar de no haber dado el peso un día antes, lo que lo hizo inelegible para obtener el cinturón de Haney. Pero días después de la contienda, se dio a conocer que García había dado positivo por ostarine, por lo que el combate fue declarado un No Contest y el californiano recibió una suspensión de un año.

Cuando regresó en mayo de 2025, la decepción fue aún mayor. El originario de Victorville cayó ante Rolando Romero en una pelea en la que lució físicamente disminuido y tácticamente desordenado. Él mismo admitió que no se preparó con la disciplina necesaria e incluso reconoció el consumo de alcohol y drogas durante el campamento, en lo que fue otra oportunidad titular desperdiciada.

El talento de García jamás ha estado en cuestión. La estabilidad mental, sí. Por eso, la pelea de este sábado no es solo por un cinturón; también es para poner a prueba su madurez profesional y su pasión por el boxeo frente a sus distracciones.

Mario Barrios y Ryan García posan durante una rueda de prensa previa a su combate en el AVALON Hollywood el 22 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.







(Melina Pizano / Getty Images)

¿Será que finalmente ha vencido a sus demonios?

El sábado será otra gran prueba. Tampoco es tan claro si la combinación del boxeo y las redes sociales es algo que ayuda en la salud mental de García o la empeora.

“El boxeo me da estrés positivo y por eso somos los mejores atletas. Podemos soportarlo”, dijo el originario de Victorville, quien se ha autocalificado como un perfeccionista y alguien que sobrepiensa mucho.

Con millones de seguidores y contratos millonarios, García ha sido durante años una celebridad de las redes sociales antes que un campeón consolidado. Su velocidad de manos y su gancho de izquierda son de élite. Su defensa, manejo de distancia y disciplina táctica, en cambio, han sido cuestionados frente a rivales de alto nivel, como cuando cayó ante Gervonta Davis y, recientemente, ante Romero.

“Creo que siempre me han subestimado en cuanto a mis habilidades boxísticas en el ring desde que era más joven, pero al final del día, no tengo que demostrarle nada a nadie. He estado en la cima durante muchos años, desde que era amateur, así que realmente no tengo que decir ni demostrar nada”, dijo García.

Pero muchos estarían en desacuerdo. Varios opinan que García, a sus 27 años, necesita un campeonato del mundo para justificar toda la expectativa que ha surgido en su entorno y que no se ha reflejado en cinturones.

Ryan García durante una conferencia de prensa en Hollywood. (Melina Pizano / Getty Images)

“Ryan García tiene un nombre ya hecho, pero ya es hora de conocerlo como un nuevo campeón”, dijo recientemente Teófimo López, un excampeón de mundo.

El sábado, García promete ser “feroz” ante Barrios, un campeón al que algunos críticos califican de vulnerable, pues no tuvo una actuación dominante en su defensa ante Abel Ramos en noviembre de 2024, y otros piensan que perdió en su empate mayoritario ante Pacquiao, un rival con nombre, pero también con 46 años y que no había peleado en los últimos cuatro años.

Pero Barrios tiene una tremenda condición física que puede beneficiarle en contiendas que se van a la distancia. Barrios también tiene la ventaja de haber enfrentado a varios rivales de calidad, desde su defensa reciente ante Pacquiao, hasta un amplio resumé ante peleadores de la talla de Gervonta Davis y Keith Thurman.

Barrios, de 30 años, ganó el título interino de las 147 libras en septiembre de 2023 al vencer al cubano Yordenis Ugás y luego defendió su corona ante Fabián Maidana. Después de que Terence Crawford abandonó el campeonato de peso welter y subió a las 154 libras, Barrios fue elevado a campeón regular del CMB en 2024.

Barrios contrató para este duelo a Joe Goossen, un exentrenador de García, quien sabe mucho de ‘King Ry’ pues compartió varios meses con él en su campamento y lo ha calificado como un chico “espiritual y muy inteligente”.

“Le doy crédito a Ryan: es rápido, peligroso y tiene hambre”, dijo Barrios de cara al combate. “Pero ya he estado en situaciones difíciles antes y sé cómo mantener la compostura y derrotar a mis oponentes. Esta pelea es para demostrar que no solo soy un campeón, sino también uno de los mejores del mundo en 147. García tiene poder, pero lo he visto todo en el ring. Estoy listo para pasar por el fuego para conservar lo que es mío”.

Tal como sucedió ante Romero, el boxeo suele ser honesto al exhibir el trabajo en el gimnasio y la disciplina, y el sábado será otra gran prueba para la carrera y la dedicación de García.

