Anuncian los jugadores que participarán en duelo de leyendas Barcelona vs. Real Madrid este domingo en Los Ángeles

Los organizadores del partido de exhibición entre Barcelona y Real Madrid anunciaron los jugadores que participarán en el duelo de leyendas que se disputará el domingo 22 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles, casa del LAFC. El encuentro está programado para las 2 p.m., hora local.

El plantel de Barcelona Legends estará encabezado por el brasileño Ronaldinho y el mexicano Rafael Márquez, además de Maxwell, Marc Crosas, Gaizka Mendieta, Javier Saviola, Roberto Trashorras, Jonatan Soriano, Nolito, Sorin, Dehu, Roger García, Andreu Fontàs, Fernando Navarro, Marc Valiente, Martín Montoya, Jesús Angoy y Jordi Masip. El equipo será dirigido por el excapitán Albert Ferrer.

Por su parte, Real Madrid Leyendas contará con Luis Figo, Marcelo, Guti, Claude Makélélé, Pedro Contreras, Fernando Sanz, Rubén de la Red, Antonio Núñez, Sávio, Antonio Moral, Callejón, Álvaro Negredo, Agus, David Barral, Tébar, Javi Balboa y Albano Bizzarri. El equipo tendrá como director técnico al exdefensa José Antonio Camacho.

También se confirmó la presencia de la actriz Carmen Electra, quien realizará la patada inicial. El exdelantero mexicano Hugo Sánchez participará en el evento.