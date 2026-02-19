Anuncio
Anuncian los jugadores que participarán en duelo de leyendas Barcelona vs. Real Madrid este domingo en Los Ángeles

Retired player Ronaldinho Gaucho gives a thumbs
El futbolista retirado Ronaldinho Gaucho levanta el pulgar durante un partido benéfico para recaudar fondos para las víctimas de las inundaciones que afectan al sur de Brasil, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el domingo 26 de mayo de 2024. (AP Photo/Bruna Prado)
(Bruna Prado / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer

Los organizadores del partido de exhibición entre Barcelona y Real Madrid anunciaron los jugadores que participarán en el duelo de leyendas que se disputará el domingo 22 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles, casa del LAFC. El encuentro está programado para las 2 p.m., hora local.

El plantel de Barcelona Legends estará encabezado por el brasileño Ronaldinho y el mexicano Rafael Márquez, además de Maxwell, Marc Crosas, Gaizka Mendieta, Javier Saviola, Roberto Trashorras, Jonatan Soriano, Nolito, Sorin, Dehu, Roger García, Andreu Fontàs, Fernando Navarro, Marc Valiente, Martín Montoya, Jesús Angoy y Jordi Masip. El equipo será dirigido por el excapitán Albert Ferrer.

Por su parte, Real Madrid Leyendas contará con Luis Figo, Marcelo, Guti, Claude Makélélé, Pedro Contreras, Fernando Sanz, Rubén de la Red, Antonio Núñez, Sávio, Antonio Moral, Callejón, Álvaro Negredo, Agus, David Barral, Tébar, Javi Balboa y Albano Bizzarri. El equipo tendrá como director técnico al exdefensa José Antonio Camacho.

También se confirmó la presencia de la actriz Carmen Electra, quien realizará la patada inicial. El exdelantero mexicano Hugo Sánchez participará en el evento.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

