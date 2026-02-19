Riqui Puig, el gran ausente: LA Galaxy enfrenta otra temporada de reajustes y esperanzas de playoffs

El LA Galaxy comenzará este fin de semana su participación en la temporada 2026 de la MLS con una plantilla reconfigurada y el objetivo inmediato de recuperar competitividad tras un 2025 para el olvido que dejó al equipo fuera de la pelea por una Copa MLS.

El club angelino llega con incorporaciones en todas sus líneas, salidas de jugadores con experiencia y la confirmación de que su principal figura, Riqui Puig, nuevamente será el gran ausente durante toda la campaña.

El equipo dirigido por Greg Vanney abrirá su temporada en el Dignity Health Sports Park el domingo, 22 de febrero, ante el New York City FC (4 p.m. PT, Apple TV).

Anuncio

La planificación del LA Galaxy vuelve a estar condicionada por la ausencia de Puig. El mediocampista español fue sometido en enero a una segunda cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no jugará en 2026.

Puig se había lesionado en los playoffs de 2024, año en que los galácticos alcanzaron su sexto título, y no participó en la temporada pasada. Durante su proceso de rehabilitación sufrió un contratiempo que obligó a una nueva intervención. El club proyecta su regreso hasta el inicio de 2027.

Deportes Riqui Puig vuelve al quirófano por la misma rodilla y apunta a regresar hasta 2027 El LA Galaxy informó el sábado que su mediocampista Riqui Puig fue sometido con éxito a una cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda, apenas un poco más de un año después de haber pasado por un procedimiento similar.

Sin su principal generador de juego, el equipo busca repartir la responsabilidad creativa y ajustar su estructura ofensiva, una situación que ya impactó el funcionamiento colectivo el año anterior.

El Galaxy incorporó experiencia comprobada en la liga para fortalecer su plantel.

Entre las altas más relevantes destaca el defensor noruego Jakob Glesnes, adquirido mediante un intercambio con el Philadelphia Union. Glesnes fue Defensor del Año de la MLS y ha sido seleccionado en dos ocasiones al MLS Best XI.

El club también sumó al versátil Justin Haak como agente libre, luego de su consolidación con NYCFC, donde se desempeñó tanto como mediocampista defensivo como en la zaga.

En el frente ofensivo, el brasileño João Klauss llega procedente de St. Louis CITY SC. El delantero se convirtió en el máximo goleador en la historia del club con 27 tantos y espera aportar presencia en el área.

A estas incorporaciones se suma el mediocampista ofensivo alemán Erik Thommy, quien firmó como agente libre después de marcar 20 goles en 120 partidos con Sporting Kansas City entre 2022 y 2025.

El club más ganador de la Copa MLS mantendrá además como piezas centrales del ataque a Gabriel Pec y Joseph Paintsil, quienes han acudido al llamado de tener mayor protagonismo en la generación y definición.

El club también registró bajas importantes durante el receso.

El mediocampista Diego Fagúndez, parte del plantel campeón del 2024 y uno de los jugadores formados en casa más destacados en la historia de la liga, dejó la institución.

El delantero Miguel Berry firmó con el Charleston Battery de la USL Championship tras dos temporadas en Los Ángeles.

En defensa, el internacional danés Zanka también salió del equipo después de disputar 25 partidos en todas las competencias durante su única temporada con la escuadra de Vanney en 2025.

Estas salidas abrieron espacio salarial y permitieron la llegada de los nuevos refuerzos.

La temporada pasada evidenció problemas de consistencia, especialmente en la producción ofensiva y la solidez defensiva. La pretemporada estuvo enfocada en mejorar el equilibrio entre líneas y generar más variantes tácticas para no depender de un solo futbolista… Puig.

El LA Galaxy no parte como uno de los principales candidatos en la Conferencia Oeste, pero la expectativa es por lo menos de volver a puestos de playoffs y recuperar estabilidad competitiva.

