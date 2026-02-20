FIFA y Consejo de Paz lanzan plan de reconstrucción deportiva en Gaza, Palestina

Niños palestinos observan a jugadores de fútbol amputados entrenar en un campo recién construido, rodeado de edificios destruidos por bombardeos del ejército israelí durante la guerra entre Israel y Hamás, en la Ciudad de Gaza, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

La FIFA y el Consejo de Paz formalizaron un acuerdo de colaboración estratégica orientado a promover la recuperación, la estabilidad y el desarrollo a largo plazo en regiones afectadas por conflictos, con un primer enfoque en Gaza, Palestina. El proyecto articula inversiones en infraestructura deportiva, programas educativos y acciones de dinamización económica vinculadas al fútbol.

El convenio fue suscrito por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; Yakir Gabay, miembro del Consejo Ejecutivo de Paz de Gaza; Nickolay Mladenov, de la Oficina del Alto Representante para Gaza; y Ali Shaath, del Comité Nacional para la Administración de Gaza. El acto se celebró en el Instituto Donald J. Trump para la Paz de Estados Unidos.

El marco de trabajo establece la construcción de un ecosistema futbolístico integral que incluye infraestructura de primer nivel, programas comunitarios estructurados y mecanismos para generar actividad económica sostenible. Según lo informado, el plan contempla la instalación de 50 minicampos dentro del programa FIFA Arena, la edificación de cinco campos de tamaño reglamentario, la creación de una academia de la FIFA y la construcción de un estadio nacional con capacidad para 20.000 espectadores.

El Consejo de Paz, presentado por el presidente Donald Trump durante el Foro Económico Mundial de enero de 2026, agrupa a dirigentes e instituciones internacionales con el objetivo de coordinar reconstrucción y estabilización en zonas en situación precaria. En esta etapa inicial, su labor se centra en Gaza, donde articula ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo a largo plazo.

“También me complace anunciar que la FIFA ayudará a recaudar un total de $75 millones para proyectos en Gaza”, dijo Trump. “Y creo que están relacionados con el fútbol, donde se construirán campos y se llevarán a las mayores estrellas del mundo allí… Así que es algo realmente importante. Pronto daremos más detalles del anuncio y, si puedo, iré allá”.

Infantino señaló que el acuerdo busca fomentar inversiones en el fútbol como herramienta para contribuir a procesos de recuperación en contextos afectados por conflictos. Indicó además que la iniciativa pretende ampliar el acceso al deporte y generar resultados concretos en cada fase de implementación.

El programa para Gaza se desarrollará en cuatro etapas.

Fase I (3 a 6 meses): Activación social.

Se prevé la instalación de 50 minicampos FIFA Arena en áreas cercanas a centros educativos y zonas residenciales. Esta fase incluye la implementación del programa Football for Schools, la distribución de equipamiento y la organización de actividades de fútbol base.

Fase II (12 meses): Infraestructura profesional.

Contempla la construcción de cinco campos reglamentarios con el objetivo de facilitar la formación de clubes locales organizados y fortalecer las estructuras competitivas.

Fase III (18 a 36 meses): Academia de la FIFA.

Se proyecta un centro que combine formación académica y deportiva, con alojamiento, orientado a la detección de talento y a la generación de empleo cualificado vinculado al deporte.

Fase IV (18 a 36 meses): Estadio nacional.

Incluye la edificación de un recinto con capacidad para 20.000 personas destinado a competiciones deportivas y actividades culturales, con potencial para generar ingresos comerciales y consolidar espacios de encuentro comunitario.

La ejecución del plan estará condicionada a las condiciones de seguridad sobre el terreno, que serán evaluadas de manera continua. La activación de la primera fase comenzará cuando las circunstancias lo permitan y contemplará mecanismos de seguimiento e informes de avance.

El componente FIFA Arena forma parte del compromiso de la FIFA de instalar al menos 1.000 minicampos en todo el mundo antes de 2030. A noviembre de 2025, 59 federaciones miembro participaban en esa iniciativa, que busca habilitar espacios equipados para la práctica del fútbol en lugares con acceso limitado al deporte.

La alianza también se enmarca en los pronunciamientos realizados por la FIFA en foros internacionales. En la Cumbre por la Paz celebrada el 13 de octubre de 2025 en Sharm el-Sheij, el organismo rector del fútbol mundial manifestó su disposición a contribuir a iniciativas internacionales orientadas a la paz y la estabilidad.