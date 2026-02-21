El LAFC abre la temporada ante el campeón Inter Miami y Lionel Messi en el Coliseo de Los Ángeles

FORT LAUDERDALE, FLORIDA – 9 DE ABRIL: Lionel Messi #10 del Inter Miami CF controla el balón y anota el penal decisivo para su equipo en la tanda de penales ante Denis Bouanga #99 de Los Angeles FC durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 entre Inter Miami CF y Los Angeles Football Club en el Chase Stadium, el 9 de abril de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. (Foto por Megan Briggs/Getty Images)

El LAFC arranca la temporada a solo unos pies de distancia de su casa, en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, pues recibirá al campeón defensor Inter Miami en un partido que reunirá a dos de los planteles favoritos a pelear por una Copa MLS.

El encuentro marcará el debut de ambos equipos en el campeonato y ha sido trasladado al Coliseo para atender la alta demanda de boletos, en lo que se perfila como una de las mayores asistencias del fin de semana en la MLS, gracias mayormente a la presencia de la superestrella argentina Lionel Messi.

El delantero Denis Bouanga, referente ofensivo del conjunto angelino, reconoció la magnitud del partido y de sus rivales, pero subrayó que el equipo debe concentrarse en su propio funcionamiento.

“Sabemos que es un partido importante y que el rival tiene grandes jugadores, pero lo más importante es enfocarnos en nuestro juego y en lo que queremos hacer dentro del campo”, señaló el atacante en la conferencia de prensa del viernes.

Bouanga también destacó el ambiente que se espera en el Coliseo, un factor que considera puede influir en el desarrollo del encuentro.

“Jugar ante nuestra afición en un estadio así es algo especial”, dijo el francés. “Queremos darles una buena actuación y empezar la temporada de la mejor manera”.

Por su parte, el técnico Marc Dos Santos dejó en claro que, aunque se trata del primer partido del calendario, el equipo debe competir con intensidad desde el inicio.

“Es el primer partido, pero para nosotros cada juego cuenta. Queremos mostrar nuestra identidad, ser agresivos, tener personalidad y competir al máximo nivel”, explicó el entrenador.

Dos Santos reconoció la calidad del rival, pero insistió en que LAFC debe imponer sus condiciones.

“Inter Miami es el campeón y tiene jugadores de clase mundial, pero cuando jugamos en casa nuestra mentalidad es clara: controlar el partido y hacer nuestro fútbol”.

Una de las principales incógnitas de cara al encuentro era la presencia de Messi, quien había sufrido una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el encuentro ante el Barcelona SC de Ecuador.

El técnico de Inter Miami, Javier Mascherano, confirmó en conferencia de prensa que el plantel llegó sin bajas.

“Todos los que viajaron están aptos para jugar”, aseguró el entrenador, despejando dudas sobre la disponibilidad del capitán argentino y del resto de las figuras del equipo para el compromiso en Los Ángeles.

La confirmación incrementa la expectativa por un partido que ya había generado gran demanda entre los aficionados.

Mascherano también destacó la exigencia que representa abrir la temporada en una de las plazas más fuertes de la liga.

“Sabemos que enfrentamos a un gran equipo y en un ambiente difícil. LAFC es un rival que siempre compite y que tiene mucha calidad”, afirmó Mascherano.

El técnico señaló que el reto para su equipo será mantener la identidad que lo llevó al título la temporada pasada.

“Tenemos que ser un equipo sólido, con personalidad y concentración. La temporada es larga, pero queremos empezar bien y competir desde el primer día”.

Mascherano también reconoció la importancia del contexto del partido, tanto por el escenario como por el impacto mediático.

“Estos son los partidos que ayudan al crecimiento de la liga”, dijo Mascherano. “Hay mucha expectativa y nosotros tenemos la responsabilidad de estar a la altura”.

