LAFC inicia la temporada con goleada sobre el Inter Miami en un juego histórico en el Coliseo de L.A.

El inicio de la temporada 2026 de la MLS arrancó el sábado en el icónico Coliseo Memorial de Los Ángeles en donde el LAFC recibió a los campeones defensores de la Copa MLS, el Inter Miami liderados por la superestrella Lionel Messi.

El conjunto angelino goleó al Inter Miami por 3-0 en un juego en el histórico inmueble que atrajo 75.673 fans, convirtiéndolo en el segundo juego con más aficionados en temporadas regulares en la historia de la MLS y el más grande en partidos de aperturas de la temporada.

Este fue el noveno triunfo de LAFC en partidos de apertura, otro récord para su haber.

Desde muy temprano, el Inter Miami trató de imponer las reglas de juego con diversos ataques por la derecha y enfocando su atención en Messi como eje de ataque. Sin embargo, los angelinos reclamaron el esférico y antes del minuto 12 ya tenían dos oportunidades claras de gol por medio de Son Heung-min y Denis Bouanga.

Heung-min tuvo una gran opción en un mano a mano contra el portero canadiense Dayne St. Clair, quien supo achicar el ángulo de Sonny y evitó la caída de su valla.

Ante una mala salida del Inter Miami, Stephen Eustáquio robó para rápidamente apoyarse con Heung-min, quien vio a David Martínez en carrera y enviar el pase profundo para que este solo cruzara el esférico ante Clair. El venezolano abrió el marcador a los 37 minutos de la primera mitad para el 1-0 a favor de los locales.

Son sets up David to give us the lead 💥 pic.twitter.com/mCTaL9bRkG — LAFC (@LAFC) February 22, 2026

Martínez tuvo para repetir la misma anotación a los 45+5 cuando aprovechó el error en la marca por la derecha, pero en esta ocasión su disparo apenas rozó el poste derecho del portero visitante y ahogar el segundo grito de gol.

Destacó la influencia que tiene Heung-min en su crecimiento dentro del equipo, especialmente por su experiencia y profesionalismo.

“La verdad sí, la influencia de él es muy, muy buena y muy importante para mí, porque ya que soy joven, ver que él fue un jugador de élite que jugó en grandes equipos en Europa, para mí es muy lindo poder compartir con él dentro de la cancha”, expresó el atacante.

También subrayó que el compromiso diario del surcoreano es un ejemplo a seguir.

“La manera en que él entrena y vive los partidos es algo que a mí me encanta y que quiero seguir haciendo”, agregó Martínez.

Inter Miami respondió con un ataque en el que Messi tuvo el ángulo perfecto para su disparo por la izquierda, pero este pasó muy cerca del poste superior derecho de Hugo Lloris.

En la segunda mitad, el Inter Miami salió decidido a empujar a LAFC en su propio territorio al adelantar sus líneas y buscando acompañar a un solitario Germán Berterame.

Los de Dos Santos jugaron a esperar y la paciencia terminó por pagar dividendos pues el segundo gol llegó a los 72 minutos tras una gran jugada colectiva que empezó por Heung-min en la media cancha hacia atrás a Mathieu Choinière, quien sirvió a Timothy Tillman y este desde muy lejos envió el pase largo a Bouanga. El delantero francés aprovechó la mala salida de Clair al hacerle un sombrerito y poner el 2-0 casi lapidario.

Over the keeper and Denis doubles our lead 😮‍💨 pic.twitter.com/EffJlXR1ZE — LAFC (@LAFC) February 22, 2026

Cuando las cosas parecían terminarían así, Bouanga se escabulló por la banda izquierda y a pesar de la presión defensiva, logró enviar el centro para que el recién ingresado Nathan Ordaz tocara de primera y aumentar la victoria por 3-0 a los 90+3.

Bouanga resaltó el crecimiento y el potencial ofensivo de Martínez de cara a esta temporada, subrayando que el equipo espera una versión más agresiva y determinante del joven atacante.

“Este año va a ser más ofensivo porque está en su posición, le gusta esa posición, y a David Martínez hay que empujarlo dentro del campo porque tiene una calidad demasiado fuerte”, señaló Bouanga, dejando claro que el talento del venezolano necesita exigencia constante para explotar al máximo.

Además, apuntó a un cambio de mentalidad dentro del plantel respecto al año pasado.

“Ahora cambiamos la mentalidad también, porque el año pasado no es lo mismo que este año”, afirmó, marcando una evolución colectiva que también impacta en el desarrollo del joven goleador.

Bouanga --> Ordaz



GAME OVER. LAFC take down Miami. pic.twitter.com/c0MUCrbNfo — Major League Soccer (@MLS) February 22, 2026

Dos Santos destacó que la neutralización de Messi fue el resultado directo del plan de juego y la disciplina colectiva de su equipo en la victoria sobre el Inter Miami. El técnico aseguró que su preparación estuvo enfocada en enfrentar a la mejor versión del astro argentino.

“No, cuando preparamos el partido, lo hicimos contra el mejor Messi posible. No sé qué pasó, no sé si tomó una pastilla o qué ocurrió. Nosotros simplemente nos preparamos para el mejor Messi”, explicó Dos Santos.

El técnico angelino detalló que la clave fue rodearlo constantemente en las zonas peligrosas y mantener atención a sus movimientos sin balón.

“Cuando te preparas para el mejor Messi cerca del área, tienes que tener gente a su alrededor. Y cuando tiene la pelota y el balón está libre, tienes que seguir las llegadas tardías, porque él encuentra muy bien a los jugadores en los espacios interiores. Cuando empieza a correr y a jugar paredes, tienes que acompañar y continuar las marcas”, señaló Dos Santos, quien también elogió el esfuerzo colectivo de su plantel. “Nuestros jugadores fueron un equipo, sufrieron juntos y fueron inteligentes en muchas jugadas. Eso es importante de cara a lo que viene”.

Para el LAFC, este partido simbolizó el comienzo de una nueva etapa tras la salida de Steve Cherundolo, quien lideró algunas de las páginas más exitosas en la historia del club como su primer título de la Copa MLS en 2022.

El club angelino optó por mantener la continuidad deportiva bajo el mando del técnico Marc Dos Santos, quien fue promovido desde el cuerpo técnico tras la salida de Cherundolo al término de la temporada 2025.

Dos Santos conoce bien la cultura del club, habiendo trabajado como asistente, y su llegada busca consolidar la identidad competitiva que LAFC ha construido en sus ocho temporadas previas.

Por su parte, Inter Miami llegó como el equipo a vencer, con la moral alta y la ambición de defender su título desde el primer partido de la temporada.

El club ha registrado temporadas históricas, incluyendo récords de goles combinados entre liga regular y playoffs, y ha consolidado su proyecto con figuras de renombre mundial que han transformado su impacto tanto dentro como fuera del campo.

Bajo la dirección de Javier Mascherano, entrenador que tomó el mando después de temporadas exitosas y estrecha relación con líderes del plantel, Miami afronta el nuevo torneo con una mezcla de experiencia y juventud.

La presencia de Messi —que lideró a su equipo a éxitos individuales y colectivos, incluyendo premios de JMV y la Bota de Oro en 2025— sigue siendo el centro de atención mediática y competitiva del club.

Comisionado de la MLS destaca alcance global

Ante una asistencia de arriba de 75.000 aficionados en el Coliseo, el comisionado de la MLS, Don Garber, aprovechó el entretiempo del duelo entre LAFC e Inter Miami para subrayar el momento de crecimiento que vive la liga y la importancia del partido como escaparate de su proyección internacional.

“Qué gran manera de iniciar nuestra temporada 31”, afirmó Garber a los medios de comunicación. “Este será el partido con la mayor asistencia de cualquier liga de fútbol en el mundo este fin de semana”.

El directivo destacó que el enfrentamiento entre dos de los equipos más mediáticos del torneo en un escenario histórico representa el tipo de eventos que la MLS busca consolidar en su estrategia de expansión y posicionamiento global, especialmente a las puertas de la Copa del Mundo de 2026.

Garber confirmó que el calendario de la liga se adaptará al torneo mundialista, con una pausa prolongada durante el verano y el regreso a la actividad después del certamen. Incluso, la MLS planea disputar dos jornadas oficiales entre las semifinales y la final del Mundial.

“Tendremos los ojos del mundo sobre el fútbol, y la Major League Soccer estará en medio de esa atención”, señaló Garber.

El comisionado también subrayó que 13 clubes de la liga estarán ubicados en ciudades sede del Mundial, lo que permitirá desarrollar activaciones de marketing, contenido y experiencias para capitalizar lo que describió como “la mayor oportunidad en el deporte”.

En el plano internacional, Garber resaltó el impacto que generan las figuras globales que continúan llegando al torneo, particularmente en mercados estratégicos. Sobre Heung-min, la estrella surcoreana de LAFC, destacó no sólo su nivel deportivo, sino su capacidad de conexión con la afición.

“No es solo un jugador de clase mundial, es alguien que juega con alegría. Es otro ícono global para nuestra liga”, comentó, al tiempo que explicó que la MLS ya trabaja en acuerdos de medios, patrocinios y estrategias comerciales para fortalecer su presencia en el mercado asiático.

Respecto a la decisión de trasladar el partido del BMO Stadium al Coliseo debido a la alta demanda, Garber descartó cualquier impacto en la equidad deportiva.

“Sigue siendo un partido en casa. Es una oportunidad para que más aficionados puedan conectar con su club y para ampliar el alcance del equipo más allá de la capacidad habitual del estadio”, explicó el comisionado.

En términos comerciales, el comisionado adelantó que la liga lanzará la mayor campaña de marketing de su historia rumbo al Mundial, con una inversión de decenas de millones de dólares y una estrategia global que incluirá publicidad internacional, contenido con jugadores mundialistas y eventos para aficionados en todas las ciudades.

“Esta es una liga para una nueva América, representada por jugadores de muchos países”, afirmó.

Garber también destacó el crecimiento financiero de las franquicias, al revelar que LAFC está cerca de convertirse en uno de los 10 clubes más valiosos del mundo, mientras que varias organizaciones de la MLS ya se ubican entre las 25 con mayor valor global.

“No fue difícil vender 75.000 boletos esta noche”, dijo Garber. “Hace tres años ni siquiera habríamos considerado traer este partido a un estadio como este. El nivel de interés sigue creciendo de manera extraordinaria”.

Al reflexionar sobre la evolución del torneo, el comisionado recordó que en sus primeros años la liga luchaba por atraer atención mediática y patrocinadores. Hoy, aseguró, la realidad es distinta.

“Nuestros mejores días todavía están por venir”, concluyó el directivo.

