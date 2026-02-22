Barcelona de Ronaldinho empata con Real Madrid de Figo en duelo de leyendas en Los Ángeles

Ronaldinho asiste al evento House of Heroes: The Legends Series LA en el estadio BMO el 22 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Emma McIntyre/Getty Images para House of Heroes)

Con Ronaldinho, de 45 años, como protagonista durante todo el partido y un combativo Luis Figo que, a sus 53 años, todavía presume destellos de su calidad, las leyendas del FC Barcelona y del Real Madrid CF empataron 1-1 en un partido de exhibición de la House of Heroes: The Legends Series LA, disputado este domingo en el BMO Stadium, casa del LAFC ante una buena entrada.

El argentino Javier Saviola, de 44 años, quien brilló con el Barcelona de 2001 a 2007 y posteriormente defendió los colores del Real Madrid entre 2007 y 2009, abrió el marcador para los blaugranas apenas al minuto 4 al definir dentro del área tras un centro desde la izquierda de la portería merengue.

La respuesta de los blancos llegó también en los primeros minutos, pero ahora en el segundo tiempo. David Barral, de 42, quien salió de las fuerzas básicas del Real Madrid, firmó el 1-1 a los 47 minutos del segundo tiempo con un disparo colocado al ángulo izquierdo de la meta del Barça, imposible de parar para el arquero.

Al final del duelo, Ronaldinho estuvo muy cerca de anotar el gol de la diferencia, pero su disparo se fue ligeramente desviado. El partido concluyó después de 80 minutos, en dos tiempos de 40 minutos cada uno.

Luís Figo asiste al evento House of Heroes: The Legends Series LA en el estadio BMO el 22 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California. (Emma McIntyre / Getty Images for House of Heroes)

De acuerdo con los organizadores, fue la primera vez que los equipos de leyendas de Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en territorio estadounidense.

El primer capítulo de esta serie se jugó en El Salvador, donde los catalanes se impusieron; posteriormente, los blancos empataron la serie en Costa Rica. La gira continuará en Guadalajara (3 de marzo), Santo Domingo (14 de marzo) y Yakarta (14 de abril), llevando el histórico duelo a distintas latitudes.

El encuentro en Los Ángeles se celebró un día después de que el LAFC inauguró la temporada 2026 de la MLS con una victoria 3-0 sobre el Inter Miami CF de Lionel Messi en el Coliseo de Los Ángeles.

