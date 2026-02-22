Ronaldinho, Rafa Márquez, Marcelo y Figo hablan de cara al Clásico de Leyendas en Los Ángeles de este domingo

Ronaldinho Gaucho (izq.) junto a Rafa Márquez en la conferencia de prensa del sábado en Los Ángeles.

Mientras Lionel Messi y su Inter Miami enfrentaban al LAFC ante más de 75,000 en el Coliseo de Los Ángeles, dos de sus excompañeros sostuvieron una conferencia de prensa en esta ciudad.

Los exjugadores Ronaldinho Gaucho y Rafael Márquez, excompañeros de ‘La Pulga’, junto a Marcelo y Luis Figo hablaron de cara al duelo Leyendas del Real Madrid ante Leyendas del Barcelona, los cuales se enfrentarán este domingo en el BMO Stadium (2 p.m., CBS Sports Golazo Network), en lo que será el primer juego entre estos dos combinados en Estados Unidos, según reportaron los organizadores.

El partido en Los Ángeles será el tercer duelo de la gira entre ambos conjuntos. Barcelona ganó el primer encuentro en San Salvador, mientras que Real Madrid se impuso en Costa Rica hace dos semanas. Después del compromiso en California, la serie continuará en Guadalajara el 3 de marzo, en Santo Domingo el 14 de marzo y en Yakarta el 14 de abril.

El equipo del Barcelona será dirigido por Albert Ferrer y contará, entre otros, con Jesús Angoy, Jordi Masip, Andreu Fontàs, Marc Valiente, Martín Montoya, Juan Pablo Sorín, Fernando Navarro, Frédéric Déhu, Roger García, Marc Crosas, Gaizka Mendieta, Roberto Trashorras, Nolito, Jonatan Soriano y Javier Saviola.

“Fue muy difícil juntarlos, fueron muchos meses de trabajo”, dijo Ferrer, cofundador de House of Heroes y promotor del evento. “Sabemos que en Los Ángeles siempre están pasando muchas cosas, pero estamos aquí para hacer la primera de muchas”.

Ronaldinho, de 45 años, destacó el valor del reencuentro.

“Siempre es un motivo de alegría estar con leyendas como Figo, Rafa y Marcelo. Compartir estos momentos trae muchos recuerdos”, afirmó Ronaldinho, quien estuvo sentado al lado de Márquez.

El Real Madrid será dirigido por José Antonio Camacho e incluirá a jugadores como Guti, Claude Makélélé, Pedro Contreras, Fernando Sanz, Rubén de la Red, Antonio Núñez, Sávio, José Callejón, Álvaro Negredo, David Barral y Albano Bizzarri.

“Nos gustaría estar activos, ser eternos, pero hay momentos para todo. Nuestro ritmo no es el de antes”, aceptó con una sonrisa Figo, quien jugó para ambos clubes. “Vamos a jugar con respeto a los aficionados que vienen a vernos”.

Márquez, actual asistente técnico de la selección mexicana, también envió un mensaje a la comunidad mexicana y latina en Los Ángeles.

“Uno se siente muy orgulloso y muy querido por la comunidad mexicana”, expresó Márquez, 47, asistente técnico de la selección mexicana. “Sabemos que no son buenos tiempos, pero el fútbol es lo que tiene: que une a muchas comunidades diferentes, a muchas razas, y hace olvidar todos estos problemas que hoy vivimos en el mundo, que no son sencillos”.

Por su parte, Marcelo evitó profundizar en la polémica reciente relacionada con Vinicius Jr., quien recibió una agresión verbal de un jugador del Benfica en la Liga de Campeones, y prefirió centrarse en el partido.

“Es un tema muy complicado que estamos pasando, muchos jugadores han pasado por esto. No es una situación que solo pasa en el fútbol, no es solo por el color de piel, pasa por muchas cuestiones”, declaró Marcelo, de 37 años.

“No es un momento para hablar de esto porque estamos en un momento bonito, donde vamos a jugar el Real Madrid contra el Barcelona en Leyendas; no es el momento adecuado, pero estamos todos en la búsqueda de que se mejore todo esto. Yo creo que mucha gente sabe que eso hace daño a todo el mundo, no solo a Vinicius Jr. Yo tuve que pasar por eso. Mucha gente ha pasado por ello, mucha gente que no es de color negro ha pasado por eso”.

