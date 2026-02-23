Entre silencio y palabras, Sebastián Fundora prefiere la calma ante el bullicio de Ketih Thurman

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA – 3 de septiembre: Keith Thurman (der.) se sube a una silla para quedar cara a cara con Sebastian Fundora, campeón mundial superwelter del CMB, mientras el promotor de boxeo Tom Brown observa tras una conferencia de prensa en The Mayan, el 3 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. Fundora y Thurman pelearán en Las Vegas, Nevada, el 25 de octubre de 2025. (Foto de Kevork Djansezian/Getty Images)

Sebastián Fundora está de vuelta. Tras una lesión en la mano que obligó a posponer su combate originalmente programado para octubre de 2025, el campeón mundial superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se prepara para regresar al ring el próximo 28 de marzo contra el veterano y ruidoso Keith Thurman (31-1, 23 KOs) en el Grand Garden Arena del MGM Grand en Las Vegas.

Lejos de adoptar un enfoque conservador después del contratiempo físico, ‘La Torre Infernal’ dejó claro que su preparación no está marcada por el temor de otra lesión.

“Como si no hubiera pasado nada… así es como tienes que tomarlo. Si piensas demasiado en eso, te vas a preocupar demasiado. Y eso es algo que no puedes tener en el boxeo”, explicó Fundora (23-1-1, 15 KOs).

Con 6’6” de estatura, Fundora ha sido una figura fuera de lo común dentro del boxeo. Sin embargo, esa diferencia física también llamó la atención desde muy joven.

“A los 14 años ya medía 6’1””. Ya era más alto que todos los maestros. Siempre fui alto, pero crecer así de repente fue algo que simplemente pasó”, recordó.

Su tamaño le abrió oportunidades en distintos deportes. Escuelas y entrenadores lo buscaron para fútbol americano, baloncesto, atletismo y voleibol. Pero él ya tenía su camino definido.

“Me ofrecieron todos los deportes… pero nosotros ya estábamos en el boxeo. Yo ya tenía en la mente lo que quería ser”.

Durante la primera conferencia de prensa en Los Ángeles, su rival Keith Thurman protagonizó un momento llamativo al subirse a una silla para quedar a la altura de Fundora. El campeón respondió con una media sonrisa, interpretando la escena como parte del show.

“Esto es boxeo. La gente trata de entretener, de hacer reír al público. Pero al final, él puede subirse a esa silla y después tiene que bajarse y mirarme a la cara. Esa es la realidad”.

Para Fundora, el contraste entre su personalidad reservada y el estilo verbal de Thurman es simplemente el choque de dos mundos. Mientras Thurman es conocido por su estilo verbal y su constante presencia mediática para calentar sus peleas, Fundora se mantiene fiel a su perfil reservado.

El campeón entiende que el ruido forma parte del negocio, pero no siente la necesidad de entrar en ese juego.

“Fundora es callado y Thurman no. Son dos mundos que chocan. Y al final tienen que subirse al ring y golpearse. Eso es lo que la gente quiere ver”.

Sobre los comentarios de su rival, quien ha insinuado que podría esperar y aprovechar los momentos de la pelea, Fundora no muestra preocupación.

“Creo que es por la edad. Están tratando de encontrar huecos en la defensa o en el ataque. Hay cosas en las que ya no puedes confiar tanto cuando eres mayor. Pero está bien. Yo planeo dictar el ritmo de la pelea de todos modos”.

Su visión del combate es positiva.

“Vamos a terminar con la victoria. Sea por nocaut o por decisión, pero planeamos vencerlo de manera bastante clara”.

En abril de 2023, Fundora sufrió la única derrota de su carrera ante Brian Mendoza, un resultado inesperado que marcó un punto de inflexión.

Desde entonces, asegura haber realizado ajustes importantes en su estilo.

“Había muchas cosas que me faltaban. Las corregimos. Hay movimientos defensivos y ofensivos que mejoramos. En las últimas peleas se ha visto la mejora, y en esta próxima se va a notar aún más”.

Más que una derrota, lo considera un recordatorio.

“No puedes relajarte en el boxeo. No puedes cometer un error. Porque si cometes un error, pueden pasar cosas como esa”.

En los momentos difíciles, el apoyo familiar fue clave para su recuperación y crecimiento.

“Son una parte muy importante, la más grande. Cuando gano están ahí para celebrarlo y cuando las cosas no salen, están ahí para ayudarme a recuperarme. Sin mi familia no estaría en esta posición”.

Ese entorno cercano ha sido un pilar constante en su carrera, compartiendo el camino con su equipo y su hermana, también boxeadora.

En una era donde el espectáculo y las redes sociales dominan la promoción, Fundora mantiene una filosofía distinta.

“Soy un boxeador. Yo boxeo. No soy alguien que habla ni que promociona. Cuando me subo al ring, ahí es donde promuevo la pelea de la mejor manera”, dijo Fundora al referirse a la ruidosa manera que se expresa Thurman.

Su equipo, asegura, entiende su personalidad y nunca lo ha presionado para adoptar un personaje.

“Ellos saben quién soy y lo que me gusta. Cuando peleo, eso es suficiente”, dijo Fundora.