Formado por el equipo de ‘Bud’ Crawford, el mexicoamericano Carlos Garibo gana su primera pelea profesional

El pasado sábado, 21 de febrero, no fue sólo la fecha del debut profesional del joven boxeador José Carlos Mejía Garibo, fue la confirmación de un sueño construido entre jornadas de entrenamiento, trabajo familiar en la construcción y el respaldo de uno de los entornos más exigentes del boxeo mundial: el equipo del excampeón indiscutido Terence Crawford.

El prospecto mexicoamericano ganó su primera pelea profesional en el The Complex Center de Lincoln, Nebraska, imponiéndose en un combate de peso pluma a cuatro asaltos con decisión unánime perfecta: 40-36 en las tres tarjetas ante Jarvis Buchanan, quien también hacía su debut.

“Quiero agradecer a todos los que fueron a apoyarme”, dijo Garibo. “Esa fue mi primera pelea… entrené muy duro y nunca me doy por vencido. Voy a ser un campeón mundial”.

Garibo nació en Omaha, Nebraska, pero sus raíces están profundamente ligadas a México. Sus padres emigraron desde el estado de Guerrero —su padre del Estero Verde y su madre de Las Ánimas— en busca de mejores oportunidades.

Anuncio

Como muchas familias latinas en el Medio Oeste, el sacrificio ha sido constante.

“Mi papá trabaja en la construcción, instalando canaletas para lluvia en las casas. Cuando no estoy entrenando, voy y le ayudo”, explicó Garibo.

Antes, ambos padres trabajaban en una carnicería mientras su abuela lo cuidaba y poco tiempo después se encontró bajo formación con el equipo de Crawford.

Uno de los factores que distingue a Garibo de otros debutantes es su entorno de desarrollo. Desde los 12 años entrena con el equipo de ‘Bud’ en Omaha, con B&B Sports Academy bajo la instrucción del entrenador Brian McIntyre. Omaha es una ciudad que se ha convertido en un polo del boxeo de alto nivel gracias al excampeón mundial.

La relación con Crawford es cercana, según testifica Garibo.

“Nos llevamos muy bien. Me dice que soy como su hijo o su hermano chiquito. Me cuida y me lleva a sus campamentos”, contó en una videollamada.

Incluso formó parte del equipo durante concentraciones en Colorado y acompañó al grupo a Las Vegas en peleas recientes, tal como lo fue contra Saúl Álvarez en septiembre de 2025.

Anuncio

Más allá del aspecto técnico, el joven destaca el aprendizaje humano.

Su estilo de pelea también refleja esa influencia.

“No me gusta que me peguen”, explicó Garibo sobre su estilo. “Me gusta tirar y contragolpear, moverme mucho. Entreno con el mismo sistema que ellos”.

1 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 2 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 3 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 4 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 5 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 6 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 7 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 8 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 9 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 10 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 11 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 12 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 13 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 14 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 15 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 16 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 17 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 18 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 19 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.) 20 / 20 Carlito Garibo debutó en el profesionalismo bajo la tutela de Terence Crawford y su equipo. (HANDOUT / CARLOS GARIBO / ASPECTS AND ANGLES PHOTOGRAPHY.)

Su pertenencia al equipo de Crawford lo colocó en una posición particular durante la pelea en la que el estadounidense derrotó al Canelo por decisión unánime en el Allegiant Stadium de Las Vegas, proclamándose campeón indiscutido del peso supermediano.

Garibo fue parte del equipo de sparring durante la preparación de Crawford para el combate ante la superestrella mexicana. Aunque reconoce la importancia del excampeón jalisciense, su lealtad es clara.

“Canelo es un gran peleador, le doy su respeto. Pero yo estaba 100% con Bud. Yo lo he visto entrenar y sabía que podía ganar”, aseguró el pugilista de 22 años.

También reveló que se enteró del retiro de Crawford semanas después del anuncio oficial en diciembre del 2025.

Anuncio

“No le creí cuando me dijo. Pensé que estaba jugando. Hasta que lo vi en las redes sociales”, dijo Garibo.

Garibo atribuye su crecimiento a la disciplina. Fue ese compromiso el que llamó la atención del equipo de Crawford.

“Siempre era el primero en llegar y el último en irme. Mientras otros estaban en su casa jugando videojuegos, yo estaba en campamentos y torneos”.

Esa mentalidad también define su visión del boxeo como deporte individual.

“En el ring estoy solo. Si gano o pierdo, depende de mí”.

“Lo primero que aprendí de él es la humildad. Nunca le niega una foto a nadie y trata a todos normal” — José Carlos Mejía Garibo, boxeador mexicoamericano

Su debut profesional representa apenas el primer paso, pero el contexto que lo rodea —raíces migrantes, formación en uno de los gimnasios más competitivos del país y una victoria convincente en su estreno— lo coloca como un prospecto a seguir dentro de la nueva generación mexicoamericana.

Entre sus referentes, no hay dudas.

“Crawford al cien por ciento. Y también admiro mucho a Julio César Chávez… el papá”.

Como muchos niños de origen mexicano, Garibo comenzó jugando fútbol. Pero a los 12 años entendió que ese no sería su camino.

Anuncio

“Le pregunté a mi papá si podía llegar a ser profesional y me dijo que no. Empecé a subir de peso y me preguntó si quería boxear. Fuimos… y me enamoré”.

Desde entonces, su progreso fue constante. A los 17 años ya acumulaba alrededor de 30 peleas amateur y volvió a hacer la misma pregunta.

“Ahí me dijo: ‘Sí, sí puedes’”, dijo Garibo.