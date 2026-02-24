Tras la muerte del ‘Mencho’, ¿está México listo para el Mundial 2026? La violencia reciente reabre el dilema entre aficionados de EEUU

Gerardo Tavárez lleva meses contando los días.

El residente de Los Ángeles, de 25 años, había diseñado el verano perfecto para él y toda su familia. Se casará el 6 de junio, cinco días antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. Su luna de miel será en México, donde presenciará el debut de la selección mexicana en el Estadio Azteca y un segundo partido de México ante Corea del Sur en Guadalajara, junto a su padre, su hermano, su futura esposa y su hijo pequeño.

El plan parecía inamovible. Hasta el fin de semana pasado.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desató el domingo pasado una ola de violencia en varias zonas del estado de Jalisco, que incluyó bloqueos carreteros e incendios de vehículos. Las imágenes de humo que se elevaba sobre Guadalajara circularon rápidamente en redes sociales, sembrando dudas entre quienes planean viajar a México para el Mundial.

De acuerdo con autoridades mexicanas, más de 60 personas, incluidos 25 soldados, murieron durante el operativo para capturar al líder criminal.

“Estoy más que preocupado. Estoy nervioso. Tengo miedo”, dijo Tavárez, nacido en Los Ángeles, hijo de padres jaliscienses y aficionado incondicional de la selección mexicana, a pesar de ser estadounidense.

Tavárez ya invirtió cerca de $10,000 por persona en boletos y gastos relacionados. Aun así, admite que ha considerado cancelar el viaje.

Vehículos pasan junto a un autobús quemado al día siguiente de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, en Guadalajara, México, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte) (Marco Ugarte / Associated Press)

“Lo he hablado con mi familia. Es una posibilidad… Preferiría que todo volviera a la normalidad”, dijo Tavárez. “He estado en Guadalajara muchas veces, pero ahora tengo una prometida y un hijo. Soy responsable de ellos. Tengo que pensarlo”.

La preocupación no es para menos. Una tía suya, originaria de Tepatitlán y ciudadana estadounidense, intentó regresar a California el domingo, pero el vehículo en el que viajaba fue bloqueado en su camino al aeropuerto. No pudo volar y permanece en Jalisco.

Guadalajara albergará cuatro partidos del Mundial 2026, incluido el segundo juego de la selección mexicana en el torneo y uno de los duelos más esperados de la fase de grupos, España ante Uruguay. Según cifras oficiales, el estado de Jalisco espera recibir más de tres millones de visitantes durante el torneo, miles de ellos provenientes del Sur de California.

Gerardo Tavárez, junto a su prometida, durante un partido en el estadio de las Chivas. Ambos planean casarse días antes del Mundial y festejarlo en México durante la Copa del Mundo. (Foto Gerardo Tavárez)

Pero el pasado domingo la ciudad vivió horas de tensión. Se cancelaron eventos masivos. El partido entre Chivas y América Femenil en el Estadio Akron fue suspendido. Las clases presenciales se han suspendido temporalmente hasta este miércoles.

Para muchos aficionados en Estados Unidos, las imágenes suscitaron una pregunta inevitable: ¿estará México listo para garantizar la seguridad durante el evento deportivo más grande del planeta?

Desde el lunes en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó disipar temores durante sus conferencias matutinas, asegurando que la calma había regresado a las zonas afectadas y acusando a algunas cuentas en redes sociales de amplificar información falsa.

“Tienen todas las garantías. No hay ningún riesgo”, afirmó Sheinbaum sobre los visitantes internacionales durante la Copa del Mundo la mañana del martes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el lunes 23 de febrero de 2026, al día siguiente de que el Ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. (Ginnette Riquelme / Associated Press)

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, señaló que trabaja en coordinación con las fuerzas federales y municipales para restablecer la normalidad a un estado considerado como una de las regiones principales donde opera el narcotráfico en México y en la que muchos residentes dicen estar “acostumbrados” a la violencia.

Mientras tanto, desde Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó en una entrevista con Fox News que no se han reportado ciudadanos estadounidenses afectados directamente por los hechos violentos en México y reiteró la recomendación de seguir las directrices del Departamento de Estado.

“No hemos sido notificados de ningún reporte en el que estadounidenses hayan sido lastimados, secuestrados y asesinados… y los cárteles de la droga mexicanos saben que no deben tocar ni un solo pelo a ningún estadounidense o sufrirán graves consecuencias bajo este presidente”, dijo Leavitt.

Para Manny Fernández, veterano de 21 años del Servicio Secreto de Estados Unidos y actual vicepresidente de operaciones globales en FocusPoint International, los grandes eventos internacionales suelen contar con esquemas de seguridad robustos.

“Si (los cárteles) pudieran perturbar algo como la Copa del Mundo con la FIFA, estarían involucrándose más con otras entidades, como el gobierno de EE.UU. y cosas por el estilo, lo que en realidad obstaculizaría su operación y es posible que no obtengan ningún beneficio de ello”, dijo Fernández, quien se especializa en brindar seguridad en situaciones de crisis a estadounidenses y negocios en el extranjero.

“No tenemos una bola de cristal que nos diga cuándo va a ocurrir un evento (de violencia)”, declaró Fernández, quien recomendó a los turistas de la Copa del Mundo a evitar viajar solos, mantenerse fuera de zonas consideradas de alto riesgo y registrarse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP) del Departamento de Estado para recibir alertas oficiales.

También advirtió sobre la desinformación.

Agentes de policía montan guardia en las afueras del estadio Akron antes de un partido amistoso entre México y Ecuador en Guadalajara, México, el martes 14 de octubre de 2025. ( AP Foto/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo / Associated Press)

“En situaciones así, las redes sociales pueden amplificar el caos”, dijo Fernández.

El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, coincidió. Señaló que el domingo circularon videos e imágenes que no correspondían a hechos verificados.

“Vimos gente corriendo y alguien declarando que estaban disparando contra el público en general, nada de eso ocurrió”, expresó el cónsul.

“Es fundamental acudir a fuentes oficiales”, agregó González Gutiérrez, y añadió que los aeropuertos en México ya operan con normalidad y que la mayoría del territorio jalisciense permanece abierto y funcional.

De acuerdo con el cónsul, México es actualmente el sexto país más visitado del mundo y la inmensa mayoría de los turistas que visitan el país no tienen mayores quejas. También sostuvo que la violencia vinculada al crimen organizado suele concentrarse fuera de los principales corredores turísticos. El cónsul también recordó llamar al Centro de Información de Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), que opera las 24 horas del día.

Ni la FIFA ni los aficionados tendrán que esperar al Mundial para saber si México está listo para albergar eventos internacionales. El sábado, en la Ciudad de México, a 335 millas donde asesinaron al ‘Mencho’, UFC sostendrá uno de sus eventos internacionales más importantes, y ni Dana White, presidente de la compañía de MMA y aliado fiel del presidente Donald Trump, ha dado vuelta atrás al evento.

El próximo mes Guadalajara y Monterrey serán sedes de partidos del repechaje intercontinental, que otorgará boletos para el Mundial. El 26 de marzo, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica en el Estadio Guadalajara, mientras que el ganador de ese juego enfrentará a República de Congo por un boleto en esa misma sede.

Mientras tanto, para algunos aficionados de Los Ángeles, el entusiasmo permanece intacto, pues viajaron esta semana para ver el partido amistoso de México ante Islandia en Querétaro.

“Hay que mantenerse positivos. Pensar en que vas a hacer muchos amigos”, dijo Juan Diego, aficionado de Culver City, quien ha estado en ocho mundiales y que viajó esta semana para ver al Tricolor este miércoles en La Corregidora, a 240 millas de Guadalajara.

Erick Vales, residente de Orange y seguidor habitual de la selección mexicana en Estados Unidos, incluidos los últimos tres mundiales, considera que la reacción ha sido desproporcionada.

“Aquí en Estados Unidos, mataron a una persona. Le dispararon en la cabeza y no se está cancelando el Mundial”, dijo Vales.

Pero incluso él reconoce que la percepción internacional podría influir en viajeros no mexicanos, menos familiarizados con la realidad de México.

Para Tavárez, la decisión final de si llevará a su familia o no aún no ha sido tomada. Siempre imaginó su primera Copa del Mundo como un momento histórico compartido con su padre, su futura esposa e hijo, visitando además el pueblo de su familia en Jalisco. Ahora, esa emoción convive con la incertidumbre.

