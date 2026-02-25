Arranca nueva era de Combate Global en su regreso al sur de California y en set icónico de Estrella TV

Campbell McLaren, fundador y CEO de Combate Global, durante los ensayos del nuevo set de su compañía de MMA en los estudios de Estrella TV.

El sur de California ha sido, durante décadas, una meca de las artes marciales mixtas. En esta misma región, Combate Global, anteriormente conocida como Combate Américas, realizó varios shows en el centro de Los Ángeles tras su fundación en 2011. Ahora, la compañía de MMA regresa al Sur de California con una nueva etapa.

Este jueves, Combate celebrará su primera función en los estudios de Estrella TV, en Burbank, un recinto que durante años albergó producciones icónicas como “Tengo Talento, Mucho Talento”. El histórico estudio ha sido transformado en un escenario de combate con capacidad para 500 espectadores, combinando televisión y adrenalina en un mismo espacio.

El evento marca el regreso de la empresa al sur de California tras seis años vinculada a Univision. Esta nueva alianza contempla 20 eventos en vivo a partir de los estudios de Estrella TV, consolidando una estrategia que busca conectar directamente con el público hispano y con la audiencia joven, según Campbell McLaren, director ejecutivo de Combate Global y cocreador de UFC en sus inicios.

En la primera pelea bajo el nuevo acuerdo con Estrella TV, Jawy Méndez (1-1), conocido por su popularidad en el reality mexicano “Acapulco Shore”, disputará su tercera pelea en la promotora frente a John Padron (2-1). El evento se transmitirá en vivo por EstrellaTV, Samsung TV Plus y el canal de YouTube, FightTips, comenzando a las 7 p.m. Hora del Pacífico.

Según McLaren, esta nueva etapa generará alrededor de 60 empleos y un impacto económico estimado en 10 millones de dólares anuales.

“Queremos ser jóvenes, queremos ser chéveres. Queremos ofrecer acción. Nunca vamos a superar a la UFC; es demasiado grande y está consolidada. Pero sí podemos aspirar a una audiencia igual de grande”, afirmó el ejecutivo de origen escocés, quien también destacó el valor de la identidad multicultural de la promotora.

Combate Global también es conocido por brindarles una plataforma a varias peleadoras de todo el mundo. (Cortesía Combate Global)

“Verás muchos colores de banderas que representan el país de origen de cada peleador. Eso es muy importante para nosotros”, añadió el apasionado empresario y creador de compañías de MMA.

Uno de los respaldos más visibles del proyecto durante años ha sido la actriz mexicana Kate del Castillo, quien es inversionista de la compañía desde antes de la pandemia. McLaren la describió como una aliada comprometida con causas sociales, especialmente con la lucha contra el feminicidio en México, y como una figura que aporta credibilidad y fuerza al Combate Global.

La promotora atravesó momentos críticos durante la pandemia, al borde del cierre. Sin embargo, el acuerdo televisivo con Univision le permitió no rendirse ante los momentos complicados. En 2024, Combate Global fue nombrada por Forbes como la décima compañía de MMA con mayor valor a nivel mundial, con un valor estimado de $120 millones. Hoy, con una nueva plataforma y una identidad visual renovada, la empresa apuesta por una experiencia distinta.

La reconocida actriz mexicana, e inversionista de Combate Global, Kate del Castillo (izq.), junto a la sensación femenina de Combate Global, Lucero “La Loba” Acosta, (centro) y el director ejecutivo de Combate Global, Campbell McLaren.

(Crédito de foto: Scott Hirano/Combate Global)

El nuevo set incluye la jaula circular blanca diseñada para resaltar el espectáculo, pantallas de alta definición y una producción luminosa inspirada en Las Vegas. El objetivo es ofrecer una atmósfera vibrante que combine deporte y entretenimiento desde el corazón de la industria del espectáculo, Los Ángeles.

“Tenemos el set más emocionante jamás creado para los deportes de combate. Estamos en Burbank, en el centro del entretenimiento mundial. Cuando ayudé a crear la UFC, fue increíble… pero esto me emociona aún más. Esta es la nueva generación del MMA”, aseguró Campbell.

“El señor Campbell tiene ideas demasiado creativas; queremos que su visión salga al aire”, dijo Rodolfo Echauri, ingeniero de video y diseñador de iluminación, quien dijo que tenido meses trabajando en el nuevo set.

El roster de Combate también refleja esa apuesta por el futuro. Destacan peleadores como Janet García (4-0), competidora de peso átomo, división inexistente en UFC, y el peso welter Jaden Ortega (5-0), a quien McLaren ha descrito como “un joven Vitor Belfort”.

A lo largo de su historia, la promotora ha servido como plataforma para talentos que han estado en UFC, entre ellos John Castañeda, Gustavo López y Erick Pérez. Además, campeonas mundiales del boxeo como Amanda Serrano y Kenia Enríquez dieron sus primeros pasos en MMA bajo la compañía. En etapas anteriores, incluso contó con la participación ejecutiva del exluchador de WWE Alberto del Río.

