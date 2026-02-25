El delantero Denis Bouanga renueva con LAFC y será el eje ofensivo hasta 2028

El delantero gabonés Denis Bouanga continuará como pieza central del proyecto deportivo del LAFC. El club angelino confirmó el miércoles la firma de una extensión multianual que lo mantiene como Jugador Franquicia hasta 2028, con una opción para la temporada 2029-30.

La decisión llega después de que Bouanga se consolidara como el máximo goleador histórico de la institución. En 2025 alcanzó los 94 tantos en 144 partidos, superando la marca previa de 93 goles en 186 encuentros que pertenecía a Carlos Vela. Ese mismo año firmó 24 goles en temporada regular, la cifra más alta de su carrera, y se convirtió en el primer futbolista en la historia de la MLS en encadenar tres campañas consecutivas con al menos 20 anotaciones.

También fue convocado por tercer año seguido al Juego de Estrellas, incluido nuevamente en el MLS Best XI y finalista al premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso.

“Aquí el rendimiento importa”, señaló el copresidente y gerente general del club, John Thorrington. “Denis ha rendido a un nivel de élite con una consistencia histórica desde el día en que llegó, y nos ha ayudado a ganar múltiples títulos. Este nuevo contrato refleja eso. Estamos orgullosos de lo que ha logrado aquí y motivados para seguir construyendo sobre ese éxito juntos”.

Bouanga llegó a Los Ángeles el 5 de agosto de 2022 procedente del AS Saint-Étienne, tras tres temporadas en la Ligue 1 francesa en las que registró 26 goles y 13 asistencias en 7,198 minutos.

Su impacto fue inmediato en Los Ángeles, pues marcó en tiempo añadido el gol que aseguró el Supporters’ Shield 2022 y aportó dos tantos más durante la ruta hacia el título de la Copa MLS ese mismo año.

“Estoy agradecido con LAFC por la confianza que han mostrado en mí”, expresó Bouanga por medio de un comunicado del club. “Desde el principio, mi familia y yo nos hemos sentido en casa en Los Ángeles. Es un honor representar a este club y a nuestros aficionados cada vez que me pongo la camiseta. Creo en lo que estamos construyendo aquí y estoy motivado para seguir mejorando, ganar más títulos y ayudar a que este club alcance metas aún más altas”.

La temporada 2023 marcó su consolidación estadística. En fase regular anotó 20 goles y dio siete asistencias en 31 partidos, cifras que le valieron la Bota de Oro y su primera selección al Juego de las Estrellas, además de situarlo como finalista al JMV.

En todas las competiciones disputó 48 encuentros, con 38 goles —igualando el registro de Vela en 2019— y 14 asistencias. Ese año firmó tripletes en la MLS, en la Liga de Campeones de la Concacaf y en la Leagues Cup, torneo en el que terminó con seis anotaciones. Fue incluido tanto en el Mejor XI de la Liga de Campeones de la Concacaf como en el MLS Best XI.

En 2024 mantuvo el nivel con 20 goles y 11 asistencias en 32 partidos de temporada regular (30 como titular), nueva presencia en el All-Star y en el MLS Best XI, además de finalizar como colíder en la carrera por la Bota de Oro. También superó la barrera de los 40 goles en temporada regular con el club y volvió a destacar en la Leagues Cup con seis goles y tres asistencias en siete encuentros, liderando el torneo en disparos totales y empatando en tiros a puerta.

En total, Bouanga acumula 152 apariciones con LAFC, con 101 goles y 42 asistencias en 12,967 minutos en todas las competiciones.

Su producción reciente coincidió con la llegada del surcoreano Son Heung-min. Desde su incorporación, ambos combinaron 25 goles y ocho asistencias —incluyendo playoffs— y entre finales de agosto y principios de octubre enlazaron 18 goles consecutivos del equipo, estableciendo un récord de la MLS para una dupla de compañeros. Además, LAFC se convirtió en el primer club de la liga en contar con un jugador que firmara triplete en tres partidos consecutivos.

A nivel internacional, Bouanga debutó con la selección de Gabón en enero de 2017. Suma 53 partidos (52 como titular) y 17 goles, incluido un triplete en la victoria 4-0 frente a Seychelles el 3 de septiembre de 2025 en un encuentro clasificatorio para la Copa del Mundo.

