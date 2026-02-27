Sheinbaum conversa con Infantino, quien expresa ‘plena confianza’ de jugar el Mundial en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el lunes 23 de febrero de 2026.

Tras conversar el jueves con la presidenta de México Claudia Sheinbaum, el líder de la FIFA Gianni Infantino manifestó su “plena confianza ” en que el país podrá albergar parte del Mundial de fútbol de este año, pese a que en la jornada se canceló la Copa del Mundo de clavados que se iba a disputar aquí la próxima semana, ante las preocupaciones de seguridad.

La competencia de clavados iba a realizarse del 5 al 8 de marzo en Zapopan, un municipio que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, en el estado occidental de Jalisco.

El estado fue el epicentro de los hechos de violencia registrados el domingo tras la captura y muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera.

Una evaluación exhaustiva de riesgos de la situación incluyó la consideración de restricciones de viaje y las recomendaciones emitidas por varios gobiernos internacionales respecto a viajar a México en este momento”, informó el ente rector World Aquatics en un comunicado.

“La seguridad y la participación de todos los atletas siguen siendo una prioridad fundamental para World Aquatics”, agregó.

Dirigentes deportivos mexicanos aún no se han pronunciado sobre la cancelación.

Integrantes del Cartel incendiaron autos y bloquearon carreteras en una veintena de estados mexicanos, y, según las autoridades, al menos 70 personas murieron. El CJNG es considerado el grupo criminal más poderoso y violento de México y tiene su bastión en Jalisco.

Aunque Sheinbaum ha dicho que la situación está volviendo a la normalidad, en Guadalajara aún había temor entre sus ciudadanos.

Sheinbaum ratificó la noche del jueves que México seguirá adelante con los preparativos del Mundial de Futbol que se jugará de forma simultánea entre junio y julio en este país, Estados Unidos y Canadá.

Al despejar las preocupaciones que surgieron luego de los hechos violentos de los últimos días, la mandataria informó en su cuenta de X que conversó vía telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026”, aseveró la mandataria mexicana. “Confirmamos la confianza en el país”.

Por su parte, Infantino expresó en un mensaje de la red social que en el diálogo con Sheinbaum le reiteró la “plena confianza” de la FIFA en México, y dijo que espera con interés que se celebren en el país latinoamericano todos los partidos programados.

México tiene previsto albergar trece partidos de la Copa Mundial, distribuidos entre tres ciudades sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los encuentros incluyen partidos de la fase de grupos y de eliminación directa del torneo.

Cuatro partidos de fútbol de alto nivel fueron pospuestos el domingo pasado, incluido uno en la ciudad central de Querétaro, donde México derrotó a Islandia 4-0 el miércoles en un amistoso, sin incidentes de violencia. El Atlas de Guadalajara, equipo de la primera división, realizó entrenamientos por Zoom.

El miércoles, cuatro jugadoras de sóftbol de las Jalisco Charros de Guadalajara, de la Liga Profesional Femenina, pidieron ser liberadas del equipo por “motivos personales”. Se trata de la estadounidense Nicola Simpson, las canadienses Natalie Wildman y Janet Lung, y la neerlandesa Eva Voortman.

