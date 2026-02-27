Apple TV será el nuevo hogar exclusivo de la Fórmula 1 en Estados Unidos

Apple anunció el jueves el inicio de una alianza exclusiva con la Fórmula 1 para la transmisión completa del campeonato en Estados Unidos, un acuerdo que marcará el arranque de la temporada con el Gran Premio de Australia en Melbourne. A partir de esa fecha, toda la actividad oficial del fin de semana —prácticas, clasificación, carreras sprint, carrera principal y programas posteriores— estará concentrada en la aplicación de Apple TV.

Apple concibe a la Fórmula 1 como una de las expresiones más potentes de narrativa en vivo, con 24 carreras en el calendario 2026 y una estructura competitiva que mantiene la incertidumbre hasta el último momento. Apple decidió expandir su apuesta deportiva con un modelo que busca integrar tecnología, calidad de imagen y acceso sin restricciones.

La experiencia prioriza transmisión en 4K con Dolby Vision y audio inmersivo, sin bloqueos locales. El precedente fue la incursión en el béisbol en 2022 y, posteriormente, el acuerdo global con la MLS en 2023, que centralizó todos los partidos en un solo entorno digital. En 2024, la empresa lanzó la aplicación Apple Sports para ofrecer marcadores y estadísticas en tiempo real, herramienta que ahora estará plenamente integrada a la cobertura de la Fórmula 1.

Dentro de la aplicación Apple TV, la Fórmula 1 contará con un espacio dedicado que reunirá cada sesión en vivo, repeticiones completas, resúmenes y el formato “Race in 30”, disponible pocas horas después de cada competencia. La compañía subrayó que las repeticiones completas estarán disponibles para todas las carreras, sprints y clasificaciones, con un sistema diseñado para evitar spoilers al ingresar a la plataforma.

La transmisión principal será la señal oficial de F1 TV, aunque los usuarios también podrán seleccionar la emisión de Sky Sports e integrarla en la función multivista junto a cámaras onboard o canales de datos.

Uno de los ejes centrales será la personalización. En Apple TV 4K, iPad y Vision Pro se podrá utilizar “MultiView”, que permite ver hasta cuatro señales simultáneas —y hasta cinco en Vision Pro— combinando transmisión principal, cámaras de pilotos, seguimiento en pista y telemetría en tiempo real. Todas las versiones del dispositivo Vision Pro serán compatibles con la opción de cinco pantallas simultáneas.

Durante la carrera principal habrá más de 30 señales adicionales disponibles, incluyendo 22 cámaras “onboard” —una por cada piloto—, canal de datos con cronometraje en vivo, mapa dinámico del circuito y una señal especial que sigue automáticamente a los tres primeros clasificados. Cada cambio de cámara mantiene sincronización total para no perder acción.

Además, la aplicación permitirá elegir su idioma, sea inglés o español, en cualquier momento. También contará con la función “Follow F1”, que activará notificaciones previas a cada sesión y añadirá automáticamente los eventos en vivo a la sección personalizada “Continue Watching”.

El acuerdo entre las compañías no se limita a la transmisión en vivo. Apple y la Fórmula 1 planean una integración transversal en servicios como Apple Sports, Apple News, Apple Maps, Apple Music y la plataforma de podcasts.

En Apple Sports, los usuarios podrán consultar tablas de posiciones en tiempo real y saltar directamente a la transmisión con un solo toque. La aplicación también ofrecerá actualizaciones en la pantalla bloqueada y en el Apple Watch mediante actividades en vivo. Las notificaciones podrán activarse o desactivarse para evitar resultados anticipados en caso de ver la carrera en diferido.

En Apple News habrá una sección dedicada con cobertura editorial, calendario, resultados y páginas específicas para cada Gran Premio. Más adelante en la temporada se incorporará una función de vista previa en tiempo real dentro de la propia aplicación de noticias, con acceso directo a la transmisión completa.

Apple Maps ampliará la experiencia presencial en los circuitos. Tras pruebas anteriores en Mónaco, la compañía ofrecerá mapas tridimensionales detallados que incluirán trazado del circuito, zonas de acceso, puentes peatonales y servicios en sedes como el Albert Park de Melbourne. El objetivo es facilitar la navegación tanto para asistentes en el lugar como para aficionados que deseen explorar el entorno desde casa.

En Apple Music se habilitará un espacio temático con listas oficiales, mezclas de DJ y playlists curadas por pilotos antes de cada carrera. Además, la transmisión de la narración en vivo estará disponible gratuitamente en Apple Music Radio para quienes prefieran seguir la competencia en formato de audio. La oferta se complementará con un hub específico de podcasts dedicados a la Fórmula 1.

La temporada 2026 llega con novedades deportivas relevantes: la incorporación de Cadillac como undécimo equipo, la entrada de Audi en reemplazo de Sauber y la colaboración de Ford con Red Bull, además de un paquete amplio de nuevos reglamentos técnicos.

El acuerdo también incluye una colaboración con Netflix. La octava temporada de la serie documental Drive to Survive estará disponible en Apple TV en Estados Unidos desde su estreno, además de continuar en Netflix. Asimismo, el Gran Premio de Canadá del 22 de mayo se transmitirá ese fin de semana tanto en Apple TV como en Netflix.

La compañía confirmó además acuerdos con IMAX para exhibir selectas carreras del Campeonato Mundial 2026 en salas de Estados Unidos y con Tubi para ofrecer transmisiones alternativas en múltiples fechas del calendario.

Apple adelantó que prepara nuevos proyectos de contenido original vinculados a la Fórmula 1, incluido un documental centrado en Lewis Hamilton, aunque no ofreció más detalles por ahora.

Con la cobertura integral que comenzará en Melbourne, Apple busca transformar la experiencia de seguir la Fórmula 1 en un entorno unificado que combine transmisión en vivo, estadísticas, contenido editorial y herramientas interactivas, todo bajo una misma plataforma digital.