¿Cuándo comienza el Clásico Mundial 2026? Calendario y dónde ver los partidos aquí

Figuras como Shohei Ohtani, Vladimir Guerrero Jr. y Aaron Judge encabezan la lista de estrellas que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol
Increíble. Han pasado tres años desde que Shohei Ohtani ponchó a Mike Trout para conseguir el último out y asegurar el campeonato de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023.
El torneo internacional regresa la próxima semana con 20 selecciones que competirán bajo un formato similar al de la Copa del Mundo de fútbol, con una fase de grupos que inicia en Asia, seguida de rondas de eliminación directa y la gran final en el LoanDepot de Miami, Florida.
Japón lo ha ganado tres veces (2006, 2009 y 2023), mientras que Estados Unidos se coronó en 2017, y la República Dominicana en 2013. El torneo se disputa oficialmente cada cuatro años, pero ha tenido intervalos distintos: 2006, 2009, 2013, 2017, 2023 y 2026. La edición de 2021 fue suspendida por el Covid-19.
Figuras como Ohtani, el jugador más valioso de 2023, Vladimir Guerrero Jr. y Aaron Judge encabezan la lista de estrellas que participarán en el certamen.
Estados Unidos integra el Grupo B junto a Brasil, Gran Bretaña, México e Italia. En el papel, Estados Unidos y México parten como favoritos para avanzar, aunque ediciones anteriores han demostrado que el torneo suele ofrecer resultados inesperados.
México fue una de las sorpresas en la edición anterior, liderado por Randy Arozarena. El equipo derrotó 11-5 a Estados Unidos en fase de grupos y venció 5-4 a Puerto Rico en cuartos de final, antes de caer 6-5 ante Japón en semifinales, en lo que fue la primera ocasión en que llegó a estas instancias.
Las rondas finales en Estados Unidos están programadas con los cuartos de final del 13 y 14 de marzo, semifinales, 15 y 16 de marzo, y la gran final el 17 de marzo.
Los partidos podrán verse en Estados Unidos a través de FOX, FS1 y FOX Deportes.
Aquí los detalles:
Los Grupos
Grupo A (Hiram Bithorn Stadium, San Juan, Puerto Rico)
- Puerto Rico (anfitrión)
- Canadá
- Colombia
- Cuba
- Panamá
Grupo B (Daikin Park, Houston, Texas)
- Estados Unidos (anfitrión)
- Brasil
- Gran Bretaña
- Italia
- México
Grupo C (Tokyo Dome, Tokio, Japón)
- Japón (anfitrión)
- Australia
- China Taipéi
- Chequia
- Corea del Sur
Grupo D (LoanDepot Park, Miami, Florida)
- República Dominicana
- Israel
- Países Bajos
- Nicaragua
- Venezuela
Los Partidos
Miércoles, 4 de marzo
China Taipéi vs. Australia – 7 p. m. PT – FS1/Fox Deportes
Jueves, 5 de marzo
Chequia vs. Corea del Sur – 2 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Australia vs. Chequia – 7 p. m. PT – FS1/Fox Deportes
Viernes, 6 de marzo
Japón vs. China Taipéi – 2 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Cuba vs. Panamá – 8 a. m. PT – FS2/Fox Deportes
Países Bajos vs. Venezuela – 9 a. m. PT – Tubi
México vs. Gran Bretaña – 10 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Puerto Rico vs. Colombia – 3 p. m. PT – FS1/Fox Deportes
Nicaragua vs. República Dominicana – 4 p. m. PT – FS2
Estados Unidos vs. Brasil – 5 p. m. PT – FOX/Fox Deportes
China Taipéi vs. Chequia – 7 p. m. PT – FS2
Sábado, 7 de marzo
Corea del Sur vs. Japón – 2 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Colombia vs. Canadá – 8 a. m. PT – FS2/Fox Deportes
Nicaragua vs. Países Bajos – 9 a. m. PT – Tubi
Brasil vs. Italia – 10 a. m. PT – App
Panamá vs. Puerto Rico – 3 p. m. PT – FS1/Fox Deportes
Israel vs. Venezuela – 4 p. m. PT – FS2
Gran Bretaña vs. Estados Unidos – 5 p. m. PT – FOX
China Taipéi vs. Corea del Sur – 7 p. m. PT – FS2
Domingo, 8 de marzo
Australia vs. Japón – 3 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Colombia vs. Cuba – 9 a. m. PT – FS2
Países Bajos vs. República Dominicana – 9 a. m. PT – FOX/Fox Deportes
Gran Bretaña vs. Italia – 10 a. m. PT – Tubi
Panamá vs. Canadá – 4 p. m. PT – FS2
Nicaragua vs. Israel – 4 p. m. PT – Tubi
Brasil vs. México – 5 p. m. PT – FS1/Fox Deportes
Lunes, 9 de marzo
Corea del Sur vs. Australia – 3 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Colombia vs. Panamá – 9 a. m. PT – FS2
República Dominicana vs. Israel – 9 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Brasil vs. Gran Bretaña – 10 a. m. PT – Tubi
Cuba vs. Puerto Rico – 4 p. m. PT – FS1
Venezuela vs. Nicaragua – 4 p. m. PT – FS2
México vs. Estados Unidos – 5 p. m. PT – FOX/Fox Deportes
Martes, 10 de marzo
Chequia vs. Japón – 3 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Canadá vs. Puerto Rico – 4 p. m. PT – Tubi
Israel vs. Países Bajos – 4 p. m. PT – App/Fox Deportes
Italia vs. Estados Unidos – 6 p. m. PT – FS1/Fox Deportes
Miércoles, 11 de marzo
Canadá vs. Cuba – 12 p. m. PT – FS2/Fox Deportes
Italia vs. México – 4 p. m. PT – Tubi
República Dominicana vs. Venezuela – 5 p. m. PT – FS1/Fox Deportes
Cuartos de final
- Segundo del Grupo C contra ganador del Grupo D (13 de marzo en Miami)
- Segundo del Grupo B contra ganador del Grupo A (13 de marzo en Houston)
- Segundo del Grupo A contra ganador del Grupo B (14 de marzo en Houston)
- Segundo del Grupo D contra ganador del Grupo C (14 de marzo en Miami)
Semifinales
- Semifinal 1 (15 de marzo en Miami)
- Semifinal 2 (16 de marzo en Miami)
Final
- 17 de marzo en Miami