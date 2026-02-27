Anuncio
¿Cuándo comienza el Clásico Mundial 2026? Calendario y dónde ver los partidos aquí

Mexico's Randy Arozarena (56) hits a three-run double against
El mexicano Randy Arozarena (56) batea un doble de tres carreras contra Canadá durante la sexta entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol en Phoenix, el miércoles 15 de marzo de 2023.
(Godofredo A. Vásquez / Associated Press)

Figuras como Shohei Ohtani, Vladimir Guerrero Jr. y Aaron Judge encabezan la lista de estrellas que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Increíble. Han pasado tres años desde que Shohei Ohtani ponchó a Mike Trout para conseguir el último out y asegurar el campeonato de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023.

El torneo internacional regresa la próxima semana con 20 selecciones que competirán bajo un formato similar al de la Copa del Mundo de fútbol, con una fase de grupos que inicia en Asia, seguida de rondas de eliminación directa y la gran final en el LoanDepot de Miami, Florida.

Japón lo ha ganado tres veces (2006, 2009 y 2023), mientras que Estados Unidos se coronó en 2017, y la República Dominicana en 2013. El torneo se disputa oficialmente cada cuatro años, pero ha tenido intervalos distintos: 2006, 2009, 2013, 2017, 2023 y 2026. La edición de 2021 fue suspendida por el Covid-19.

Figuras como Ohtani, el jugador más valioso de 2023, Vladimir Guerrero Jr. y Aaron Judge encabezan la lista de estrellas que participarán en el certamen.

Estados Unidos integra el Grupo B junto a Brasil, Gran Bretaña, México e Italia. En el papel, Estados Unidos y México parten como favoritos para avanzar, aunque ediciones anteriores han demostrado que el torneo suele ofrecer resultados inesperados.

México fue una de las sorpresas en la edición anterior, liderado por Randy Arozarena. El equipo derrotó 11-5 a Estados Unidos en fase de grupos y venció 5-4 a Puerto Rico en cuartos de final, antes de caer 6-5 ante Japón en semifinales, en lo que fue la primera ocasión en que llegó a estas instancias.

Las rondas finales en Estados Unidos están programadas con los cuartos de final del 13 y 14 de marzo, semifinales, 15 y 16 de marzo, y la gran final el 17 de marzo.

Japan's Yoshitomo Tsutsugo rounds bases after hitting a
El japonés Yoshitomo Tsutsugo recorre las bases tras batear un jonrón solitario contra el lanzador israelí Dylan Axelrod durante la sexta entrada del partido de segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en el Tokyo Dome de Tokio el miércoles 15 de marzo de 2017
(Shizuo Kambayashi / Associated Press)

Los partidos podrán verse en Estados Unidos a través de FOX, FS1 y FOX Deportes.

Aquí los detalles:

Los Grupos

Grupo A (Hiram Bithorn Stadium, San Juan, Puerto Rico)

  • Puerto Rico (anfitrión)
  • Canadá
  • Colombia
  • Cuba
  • Panamá

Grupo B (Daikin Park, Houston, Texas)

  • Estados Unidos (anfitrión)
  • Brasil
  • Gran Bretaña
  • Italia
  • México

Grupo C (Tokyo Dome, Tokio, Japón)

  • Japón (anfitrión)
  • Australia
  • China Taipéi
  • Chequia
  • Corea del Sur

Grupo D (LoanDepot Park, Miami, Florida)

  • República Dominicana
  • Israel
  • Países Bajos
  • Nicaragua
  • Venezuela
Fans cheer during the fourth inning of a World Baseball
Los aficionados animan durante la cuarta entrada del partido por el título del Clásico Mundial de Béisbol entre Japón y Estados Unidos, el martes 21 de marzo de 2023, en Miami. (AP Photo/Wilfredo Lee)
(Wilfredo Lee / Associated Press)
Los Partidos

Miércoles, 4 de marzo

China Taipéi vs. Australia – 7 p. m. PT – FS1/Fox Deportes

Jueves, 5 de marzo

Chequia vs. Corea del Sur – 2 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Australia vs. Chequia – 7 p. m. PT – FS1/Fox Deportes

Viernes, 6 de marzo

Japón vs. China Taipéi – 2 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Cuba vs. Panamá – 8 a. m. PT – FS2/Fox Deportes
Países Bajos vs. Venezuela – 9 a. m. PT – Tubi
México vs. Gran Bretaña – 10 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Puerto Rico vs. Colombia – 3 p. m. PT – FS1/Fox Deportes
Nicaragua vs. República Dominicana – 4 p. m. PT – FS2
Estados Unidos vs. Brasil – 5 p. m. PT – FOX/Fox Deportes
China Taipéi vs. Chequia – 7 p. m. PT – FS2

Sábado, 7 de marzo

Corea del Sur vs. Japón – 2 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Colombia vs. Canadá – 8 a. m. PT – FS2/Fox Deportes
Nicaragua vs. Países Bajos – 9 a. m. PT – Tubi
Brasil vs. Italia – 10 a. m. PT – App
Panamá vs. Puerto Rico – 3 p. m. PT – FS1/Fox Deportes
Israel vs. Venezuela – 4 p. m. PT – FS2
Gran Bretaña vs. Estados Unidos – 5 p. m. PT – FOX
China Taipéi vs. Corea del Sur – 7 p. m. PT – FS2

Domingo, 8 de marzo

Australia vs. Japón – 3 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Colombia vs. Cuba – 9 a. m. PT – FS2
Países Bajos vs. República Dominicana – 9 a. m. PT – FOX/Fox Deportes
Gran Bretaña vs. Italia – 10 a. m. PT – Tubi
Panamá vs. Canadá – 4 p. m. PT – FS2
Nicaragua vs. Israel – 4 p. m. PT – Tubi
Brasil vs. México – 5 p. m. PT – FS1/Fox Deportes

Lunes, 9 de marzo

Corea del Sur vs. Australia – 3 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Colombia vs. Panamá – 9 a. m. PT – FS2
República Dominicana vs. Israel – 9 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Brasil vs. Gran Bretaña – 10 a. m. PT – Tubi
Cuba vs. Puerto Rico – 4 p. m. PT – FS1
Venezuela vs. Nicaragua – 4 p. m. PT – FS2
México vs. Estados Unidos – 5 p. m. PT – FOX/Fox Deportes

Martes, 10 de marzo

Chequia vs. Japón – 3 a. m. PT – FS1/Fox Deportes
Canadá vs. Puerto Rico – 4 p. m. PT – Tubi
Israel vs. Países Bajos – 4 p. m. PT – App/Fox Deportes
Italia vs. Estados Unidos – 6 p. m. PT – FS1/Fox Deportes

Miércoles, 11 de marzo

Canadá vs. Cuba – 12 p. m. PT – FS2/Fox Deportes
Italia vs. México – 4 p. m. PT – Tubi
República Dominicana vs. Venezuela – 5 p. m. PT – FS1/Fox Deportes

Mexico players celebrate after defeating Puerto Rico 5-4 a World Baseb
Los jugadores de México celebran tras derrotar a Puerto Rico por 5-4 en un partido del Clásico Mundial de Béisbol, el viernes 17 de marzo de 2023, en Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)
(Marta Lavandier / Associated Press)

Cuartos de final

  • Segundo del Grupo C contra ganador del Grupo D (13 de marzo en Miami)
  • Segundo del Grupo B contra ganador del Grupo A (13 de marzo en Houston)
  • Segundo del Grupo A contra ganador del Grupo B (14 de marzo en Houston)
  • Segundo del Grupo D contra ganador del Grupo C (14 de marzo en Miami)

Semifinales

  • Semifinal 1 (15 de marzo en Miami)
  • Semifinal 2 (16 de marzo en Miami)

Final

  • 17 de marzo en Miami
Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

