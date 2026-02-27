UFC México: horario y dónde ver la pelea de Brandon Moreno vs. Conor Kavanagh

Más allá de los rumores e incidentes en el ámbito deportivo que rodearon una semana inquieta en México en torno a la captura de un famoso narcotraficante, la función UFC México se celebrará sin contratiempos en la Arena CDMX, con una cartelera que promete emociones fuertes y protagonismo de peleadores mexicanos, comenzando con la pelea principal.

El combate estelar será entre el excampeón mundial Brandon Moreno y el irlandés Conor Kavanagh, en el marco del UFC Fight Night 268 o mejor conocido como UFC México, una velada clave para el futuro de la división.

El evento se transmitirá en Paramount+ y comenzará a las 5 p.m. Hora del Pacífico. Las preliminares a las 2 p.m.

Moreno parte como favorito. La localía y su recorrido en las Grandes Ligas lo respaldan. Sin embargo, el paso del tiempo no perdona en las MMA, y el desgaste acumulado, especialmente tras su histórica rivalidad con Deiveson Figueiredo, podría pesar en los momentos decisivos.

Por otro lado, Kavanagh llega con menos kilometraje en el octágono. Esa frescura puede convertirse en su mayor arma: menos desgaste, menos golpes acumulados y mucho por demostrar ante una de las figuras más importantes de la división.

El camino hacia esta pelea no fue lineal. Moreno tenía programado enfrentarse a Asu Almabayev, pero una lesión obligó al kazajo a retirarse. Kavanagh, que originalmente estaba pactado contra Bruno Silva, asumió el lugar como reemplazo y ahora tendrá esta gran oportunidad.

La noche también contará con duelos muy atractivos.

Cartelera principal

Branon Moreno vs. Lone’er Kavanagh

Marlon Vera vs David Martínez

Edgar Chairez vs Felipe Bunes

Daniel Zellhuber vs King Green

Imanol Rodríguez vs Kevin Borjas

Santiago Luna vs Ángel Pacheco

Cartelera preliminar