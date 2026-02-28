Análisis del Clásico Mundial 2026 con Carlos Álvarez: ‘El común denominador es la participación del público latino’

Un aficionado posa para una foto antes del partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol entre la selección de Nicaragua y la selección de Venezuela en el LoanDepot Park el 14 de marzo de 2023 en Miami, Florida. (

El poderoso equipo de Japón, integrado por las estrellas Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, iniciará la próxima semana la defensa de su título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un torneo que sigue consolidándose como uno de los eventos internacionales favoritos de la afición.

Japón, que ha ganado tres veces el Clásico Mundial, debutará el 6 de marzo ante China Taipéi en el Tokyo Dome, dentro de un grupo que se disputará en Tokio y que contará con figuras de las Grandes Ligas como Ohtani y Yamamoto, ambos integrantes de los bicampeones Dodgers de Los Ángeles.

FOX Deportes transmitirá 28 partidos en vivo del torneo, incluida la final del 17 de marzo en Miami. La cobertura estará encabezada por los narradores Adrián García-Márquez, Carlos Álvarez y Ronaldo Nichols, junto con los analistas Edgar González y Jaime Motta.

De este lado del mundo, en el Grupo B, con sede en Daikin Park de Houston, Texas, los equipos de Estados Unidos, México, Brasil y Gran Bretaña, competirán por uno de los dos boletos disponibles para la siguiente ronda.

“Ya van tres décadas desde que se fundó, pero parece que el torneo va mejorando en cada edición”, dijo Álvarez sobre el Clásico Mundial. Álvarez estará en el equipo de transmisión de FOX Deportes, que tiene los derechos de la competencia en español.

Para Álvarez, el torneo ha cobrado una mayor dimensión debido al compromiso que los jugadores tienen con sus equipos, principalmente con sus países.

“Esa participación, ese compromiso que lleva cada jugador, la reacción de esos jugadores a ciertas jugadas, a ciertos cuadrangulares, a ciertas situaciones que los llevan a estar llenos de emoción. Eso lo vimos en las gradas. Entonces ya estamos hablando de otro nivel, porque ahí también está relacionado el orgullo no solo del jugador, sino también de la fanaticada”.

Los aficionados mexicanos celebran la victoria por 5-4 sobre Puerto Rico durante un partido del Clásico Mundial de Béisbol, el viernes 17 de marzo de 2023, en Miami. (Marta Lavandier / Associated Press)

El narrador destacó, además, el impacto de la afición latina, tanto en los estadios como en las redes sociales.

“El común denominador es la participación del público latino. Pero déjame decirte una cosa, eso es pegajoso. Lo vimos en el 2023 . Es muy emotivo. Y es bueno ver eso porque no lo vemos en el béisbol de Grandes Ligas”, declaró el narrador de origen cubano.

En cuanto a los favoritos para ganar la competencia, Álvarez mencionó a Japón, Estados Unidos y la República Dominicana como las principales potencias y favoritas, pues ya han ganado el torneo y siguen teniendo una gran fortaleza en sus plantillas.

Un aficionado observa el juego del Clásico Mundial de Béisbol entre el equipo de EE. UU. y el equipo de Japón en el loanDepot Park el 21 de marzo de 2023 en Miami, Florida.

(Eric Espada / Getty Images)

“Estados Unidos tiene la mejor rotación de abridores, con ganadores del Cy Young. La República Dominicana quizá tiene la alineación más poderosa. Japón es el campeón y tú lo puedes subestimar; además, juegan muy bien la bola pequeña”, indicó.

El comentarista añadió que México podría ser una de las sorpresas del torneo, como lo fue en 2023, cuando llegó a las semifinales por primera vez en su historia, y destacó también el potencial de Venezuela y Puerto Rico.

En el Grupo B, consideró que Estados Unidos y México parten como favoritos para avanzar, aunque advirtió que el béisbol suele ser impredecible y tal como ha sucedido en ediciones anteriores, algunos de los favoritos suelen decepcionar.

“Yo creo que en papel México y Estados Unidos tienen que seguir a la próxima fase, pero en béisbol cualquier cosa puede pasar; lo hemos visto. Entonces, aunque quizás la gran mayoría de personas te va a decir que México y Estados Unidos pasarían, yo no estoy tan certero”.

