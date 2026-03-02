Telemundo tendrá cobertura mundialista “más extensa en la historia” con 700 horas de programación y 92 juegos por señal abierta

El argentino Lionel Messi levanta la réplica del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante una ceremonia de celebración para los aficionados locales tras un partido amistoso internacional de fútbol contra Panamá en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, el 23 de marzo de 2023.

A 100 días de la patada inicial en el Estadio Azteca, Telemundo anunciará este martes lo que describe como la “cobertura más extensa en la historia de la televisión abierta de la Copa del Mundo”, con 700 horas de programación en español y la transmisión en vivo de los 104 partidos en Estados Unidos.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca y se extenderá hasta la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el 19 de julio.

La Copa Mundial de 2026 será la primera edición del torneo con 48 selecciones, por lo que la cobertura de este Mundial por Telemundo será muy diferente a la de cuatro años atrás en Qatar. A diferencia de 2022, cuando la Copa del Mundo se concentró en un solo país, con la mayoría de los partidos disputándose en una sola ciudad, ahora la cadena en español se prepara para cubrir 104 partidos en tres países y 16 ciudades.

Además, la cadena anunciará que 92 encuentros se transmitirán gratis por señal abierta en Telemundo y 12 en Universo. Los 104 partidos también estarán disponibles en vivo en Peacock para suscriptores Premium y Premium Plus, así como en la aplicación de Telemundo.

“Estamos ofreciendo la experiencia en español más completa de una Copa Mundial jamás producida en Estados Unidos”, dijo Joaquín Duro, vicepresidente ejecutivo de Deportes y jefe de streaming de Telemundo, en un comunicado.

“El fútbol es mejor en español”, afirmó Julio Sonino, vicepresidente de contenido deportivo de Telemundo en entrevista por videoconferencia.

De acuerdo con la empresa, su equipo de producción estará presente en los 104 partidos, con cobertura en vivo desde los estadios. Telemundo Center, la sede de la compañía en Miami, funcionará como centro principal de operaciones, complementado por equipos en las ciudades anfitrionas.

“Hay algunos que puede que narremos en estudio por algún tema de conflictos de horarios, pero los que narremos en estudio también vamos a tener presencia en el estadio”, declaró Sonino.

Héctor Chávez, aficionado de la selección mexicana de fútbol, también conocido como Caramelo, posa con una réplica del trofeo de la Copa del Mundo en el barrio de Iztapalapa, en Ciudad de México, el domingo 16 de octubre de 2022. (Marco Ugarte / Associated Press)

De acuerdo a Sonino, para este Mundial habrá nueve equipos de narradores y comentaristas, a diferencia de los cuatro que hubo en Qatar. Además, habrá más de 20 reporteros en distintas ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. La cobertura se enfocará en temas culturales y sociales, además de que se utilizarán tecnología avanzada y estadísticas en tiempo real.

De acuerdo con Sonino, la producción de Telemundo debe ser excepcional, ya que el Mundial se disputará en casa.

“Estamos obligados a ofrecer una producción especial”, dijo Sonino.

Además de las transmisiones en directo, la programación incluirá espacios diarios de análisis, previos y posteriores a los partidos, así como contenido original dedicado al torneo en sus distintas plataformas, entre ellas Peacock y el canal FAST Telemundo Deportes Ahora.

Andrés Cantor es una de las principales voces que llevará la emoción del Mundial a los hogares de EE.UU. (Cortesía Telemundo)

La cobertura priorizará los momentos clave del torneo, como el partido inaugural, la final y los encuentros de las selecciones de Estados Unidos y México. La cadena también anunció una programación especial el 4 de julio desde la sede anfitriona de Nueva York/Nueva Jersey.

La empresa ya había presentado, durante los Premios Billboard 2025, la canción oficial para el Mundial, “Somos Más”, interpretada por Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi, y disponible en plataformas digitales.

La programación incluirá shows complementarios como “Hoy en el Mundial”, “Vive el Mundial” y “La Previa”, entre otros. En el Canal Fast también habrá programación especial como “Conexión Mundial”, “Siguiendo el Mundial” y “Punto a Punto Mundial”.

