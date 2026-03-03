Jürgen Klinsmann cree que el nuevo formato del Mundial podría ayudar a México a romper su barrera mental

Juergen Klinsmann fue campeón del mundo en 1990 como jugador, pero como entrenador ha tenido días complicados.

Jürgen Klinsmann conoce de mundiales y de presión. A sus 25 años, fue campeón del mundo en la Copa del Mundo de Italia 1990 como delantero de Alemania. Pero luego no tuvo la misma suerte en los siguientes dos mundiales, al ser eliminado en los cuartos de final en Estados Unidos 1994 y en Francia 1998, cuando probablemente Alemania tenía mejores equipos. Por eso, cuando habla del aspecto mental en torneos grandes, lo hace desde la experiencia.

Y cree que México tiene uno.

“La fundación de todo en México es creer. Es todo psicológico”, dijo Klinsmann el sábado en el centro de Los Ángeles, durante un evento organizado por Bundesliga, llamado Bundesliga Haus en Tom’s Watch Bar, para seguir el clásico alemán entre Borussia Dortmund y FC Bayern Munich.

“La calidad siempre ha estado ahí. Pero llega un momento en la fase de eliminación en el que dudan”, dijo Klinsmann, quien ha enfrentado al Tricolor en varias ocasiones, tanto como jugador como entrenador.

Anuncio

“O, a lo mejor, el país duda de sí mismo. Si pudieran vencer eso y tener más confianza en sí mismos. Tienen la calidad para seguir”, expresó el exgoleador.

Klinsmann sabe bien de lo que habla. En el Mundial de Francia 1998, fue protagonista de la remontada alemana ante México en octavos de final, en Montpellier. El equipo dirigido entonces por Manuel Lapuente ganaba 1-0 antes de caer 2-1. Klinsmann anotó el empate al minuto 74 ante la selección azteca que contaba con figuras como Jorge Campos y Luis Hernández. Luego, Olivier Bierhoff anotó al 86 para eliminar al equipo mexicano y, otra vez, a la orilla, muy cerca del quinto partido.

Para el ex delantero, el nuevo formato de la Copa del Mundo 2026, que incluirá una ronda de 32 equipos en fase de eliminación directa tras ampliar el torneo a 48 selecciones, podría representar una oportunidad para que México supere esa barrera histórica.

“Ahora con el round de 32, quizás eso les ayudará psicológicamente a llegar al quinto partido”, dijo, en referencia a la meta que persigue el Tri desde hace ocho mundiales. “Eso les quitaría presión. Si logran esa victoria en la fase de nocaut, puede cambiar todo”.

Jurgen Klinsmann cuando dirigía a Corea del Sur. (Ahn Young-joon / Associated Press)

México ha sido eliminado en octavos de final en siete mundiales consecutivos y en Qatar 2022 no llegó a los octavos.

Klinsmann fue campeón del mundo bajo el liderazgo de Lothar Matthäus, pero en el punto más alto de su carrera. En 1994, ya consolidado como figura internacional, Alemania fue eliminada por Bulgaria en cuartos de final, un golpe que el propio Klinsmann ha atribuido en parte a la sobreconfianza.

Como entrenador, llevó a Alemania a las semifinales del Mundial de 2006, donde perdió ante el eventual campeón, Italia. En 2014 dirigió a Estados Unidos hasta los octavos de final en Brasil, donde cayó ante Bélgica.

El exgoleador también proyectó optimismo para la selección estadounidense en 2026.

“Estados Unidos puede llegar a octavos de final o incluso más lejos”, afirmó.

Klinsmann perdió la Copa Concacaf en 2015 ante México en el Rose Bowl de Pasadena, un partido de eliminación que determinaba qué equipo representaría a Concacaf en la Copa Confederaciones 2017.

Un recuerdo imborrable de 1994

Klinsmann también evocó la Copa Mundial de Estados Unidos 1994, torneo en el que anotó el primer gol de Alemania en el triunfo ante Bolivia en Chicago.

Pero su recuerdo más vívido de ese Mundial no ocurrió en la cancha.

“El día del partido inaugural, nuestro conductor puso la televisión en el autobús y vimos la persecución de O.J. Simpson”, recordó. “Ninguno de nosotros entendía quién era. Por eso siempre relaciono ese Mundial con ese momento”.

En esta fotografía de archivo del 15 de junio de 1998, el alemán Jürgen Klinsmann celebra tras marcar el segundo gol de su equipo en el partido del grupo F de la Copa Mundial de Fútbol de 1998 entre Alemania y Estados Unidos en el Parque de los Príncipes de París.

(MICHEL LIPCHITZ / Associated Press)

La “americanización” del fútbol

Más allá del Mundial, Klinsmann habló sobre la evolución del fútbol global y el intercambio de modelos entre Europa y Estados Unidos.

Reconoció que la Premier League se ha consolidado como la liga más poderosa del mundo gracias a su capacidad económica para atraer al mejor talento, aunque defendió el papel de la Bundesliga como plataforma de desarrollo para jugadores jóvenes.

“La Premier League tiene la capacidad de conseguir a los mejores jugadores”, dijo Klinsmann, quien jugó para el Tottenham de 1994 a 1995. “Pero la Bundesliga, la liga española y la francesa compiten justo detrás”.

Klinsmann fue el líder de goles de la Bundesliga en la temporada 1987-88 y el Jugador de Alemania Occidental del Año en 1988. En 1989 llegó al Inter y ganó la Supercopa Italiana ese mismo año, y la Copa UEFA en 1991, así como al AS Monaco la Liga 1 francesa en 1992. Con el Bayern Munich ganó la Bundesliga en 1997 y la Copa UEFA en 1996.

Pero también reconoció la influencia del deporte estadounidense en el fútbol actual.

“En Europa se han fijado en la NFL y la NBA, en lo que ocurre antes y durante el espectáculo. ¿Cómo generar más ingresos? ¿Cómo hacer el producto más atractivo?”, explicó. “Siempre hay cosas que aprender unos de otros”.

“Es algo emocionante, porque crean otras cosas alrededor del juego”, dijo Klinsmann.

Sin embargo, el alemán defendió el sistema de ascenso y descenso en Europa como “sagrado”, una estructura que contrasta con el modelo de la MLS.

“A veces la lucha por el descenso es más emocionante que la pelea por el título”, dijo. “Hay drama en todas partes, desde abril hasta mayo. Eso forma parte de nuestra cultura.

Klinsmann, sin embargo, dijo que dependiendo de las zonas culturales, el fútbol también puede cambiar.

“Si le explicas a un alemán cómo funciona la liga mexicana, que hay dos campeones y también van a los playoffs, en Alemania, dirían que es una locura, pero para México tiene sentido”, dijo Klinsmann.