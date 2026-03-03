Sulaimán tiene primer lanzamiento ceremonial en triunfo de México sobre Arizona previo a Clásico Mundial

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), realizó el primer lanzamiento ceremonial previo al partido de exhibición entre los Arizona Diamondbacks y la selección de México, en preparación para el Clásico Mundial de Béisbol. México se impuso 6-3 en el encuentro, a solo días de su debut en el torneo ante 10,472 aficionados en Salt River Fields de Scottsdale, Arizona.

“Hoy cambiamos los guantes de box por los del béisbol, y fue un gran honor para mí haber sido invitado a formar parte de un momento tan emotivo”, dijo Sulaimán. “El béisbol es el deporte de los Sulaimán, y se encuentra con el boxeo con esa entrega, pasión, coraje y dedicación necesaria para triunfar sabiendo que en un segundo todo puede cambiar”.

Antes del lanzamiento ceremonial, Sulaimán visitó el vestuario mexicano para ofrecer un mensaje al equipo dirigido por Benji Gil, en el que destacó los valores compartidos entre ambos deportes.

“El CMB nos representa y apoya a nuestros deportistas. Mauricio es muy aficionado al béisbol, al igual que lo solía ser su padre, y es todo un honor contar con su apoyo”, expresó Gil antes de cederle la palabra al dirigente del organismo boxístico.

En su mensaje, Sulaimán apeló al orgullo nacional y a la tradición de los campeones mexicanos del boxeo.

El Presidente del CMB,Mauricio Sulaimán,tuvo el honor hoy,de tirar la primera bola,en el juego de preparación entre México y Los Arizona Diamondbacks @ Scottsdale,Arizona.⚾️🌵🏜️#Clasicomundial #MLB 🥊 pic.twitter.com/67z2dJyPFr — Felipe CorralTV (@felipecorral) March 3, 2026

“El béisbol me enseñó todo lo que necesito en la vida para seguir adelante. Los sigo con admiración, y este es un momento importante para México. Estoy seguro de que pondrán garra y corazón, así como lo hizo Chávez, lo hace Canelo y todos los grandes guerreros que ponen a México en lo más alto con el cinturón verde y oro”, dijo el directivo de boxeo a los jugadores.

Como parte de la ceremonia, Sulaimán entregó un cinturón conmemorativo del CMB, diseñado especialmente con el logotipo de los Diamondbacks, al presidente y director general del club, Derrick Hall. También sostuvo un encuentro con el mánager de Arizona, Torey Lovullo, y con exfiguras de la organización como Luis González y Orlando Hudson, quienes compartieron el momento en el terreno.

“Esto es increíble. Es todo un honor, y le agradecemos mucho este gesto a Mauricio Sulaimán y el CNB”, señaló Hall.

El duelo de México ante Arizona también representó el enfrentamiento de Alek Thomas con su equipo de Grandes Ligas, al conectar dos sencillos y una carrera producida para México.

México debuta el viernes 6 de marzo ante Gran Bretaña en Daikin Park, de Houston, Texas (10 a.m., FS1/FOX Deportes).