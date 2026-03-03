La rivalidad entre la MLS y la Liga MX continuará en el Juego de las Estrellas 2026 en Charlotte

La MLS y la Liga MX volverán a tener un nuevo capítulo en su rivalidad en el verano de 2026. La liga estadounidense confirmó el lunes que su Juego de Estrellas enfrentará otra vez a los mejores futbolistas de ambas competencias el miércoles 29 de julio (5 p.m. PT, Apple TV), en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte.

Por tercer año consecutivo se mantiene el formato MLS contra Liga MX y marcará la primera vez que el estadio de Charlotte sea sede de un Juego de las Estrellas.

Sin embargo, la actividad comenzará un día antes. El martes 28 de julio se disputará el MLS All-Star Skills Challenge en el Truist Field, donde figuras de ambas ligas competirán en pruebas técnicas. Ambos eventos forman parte de la semana oficial del Juego de Estrellas, que incluirá además actividades comunitarias, apariciones de jugadores y la quinta edición del MLS NEXT All-Star Game.

El cruce de 2026 será el quinto Juego de Estrellas entre las dos ligas desde que se adoptó este formato en 2021. El balance favorece a la MLS, que ha ganado tres de los cuatro encuentros: el inaugural en penales en 2021, el 2-1 de 2022 y el 3-1 de 2025.

La Liga MX logró su única victoria en 2024 con un 4-1 en el Lower.com Field, en Columbus.

En el Skills Challenge, la paridad es total con dos triunfos por lado. La Liga MX se impuso en 2021 y 2024; la MLS respondió en 2022 y 2025.

Más allá del resultado, el evento se ha convertido en una vitrina directa del talento de ambas competiciones y en una pieza central de la alianza comercial y deportiva que mantienen, la cual también incluye torneos como la Leagues Cup y la Campeones Cup.

Para Charlotte, la designación representa otro paso en su consolidación como sede habitual de grandes eventos. Desde su debut en 2022, Charlotte FC se ha mantenido entre los clubes con mayor asistencia de la liga. En su primer partido como local reunió a 74,479 aficionados, una de las cifras más altas en la historia reciente de la MLS.

El estadio, inaugurado en 1996 como casa de los Panthers de Carolina de la NFL, amplió su calendario de eventos tras el cambio de administración en 2018 y actualmente atraviesa una renovación valuada en $800 millones, con conclusión prevista para 2030. Según datos oficiales, el inmueble genera un impacto económico anual de $1.1 mil millones en el área metropolitana de Charlotte.

Las entradas para el Juego de Estrellas y el Skills Challenge saldrán a la venta al público el 24 de marzo a las 7 a.m. PT a través de MLSsoccer.com/AllStar. Charlotte FC ofrecerá una preventa de paquetes a partir del 3 de marzo.

