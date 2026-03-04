Más de 100 jóvenes celebran los 100 días al Mundial con clínicas en Long Beach

A 100 DÍAS DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026: FOX SPORTS x BGCA SOCCER FORWARD FEST. FOX Sports y Boys & Girls Clubs of America se unen para celebrar el deporte rey a 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un vibrante festival de fútbol comunitario en el sur de California. El festival reúne a más de 100 jóvenes de Boys & Girls Clubs de Long Beach para talleres de habilidades futbolísticas, partidos, competencias amistosas y la oportunidad de compartir la cancha con los presentadores de FOX Sports, quienes están ayudando a inspirar a la próxima generación de aficionados y jugadores. (Foto de Frank Micelotta/Fox Sports)

En una cancha de Long Beach convertida en punto de encuentro comunitario, FOX Sports y Boys & Girls Clubs of America pusieron en marcha la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 con un “Soccer Forward Fest” que reunió a más de 100 jóvenes del Boys & Girls Clubs de Long Beach.

El evento que se llevó a cabo en el Westside Clubhouse de Long Beach, marcó los 100 días para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que será el primero con 48 selecciones en la historia del Mundial masculino. La jornada combinó clínicas de fundamentos, ejercicios interactivos y partidos amistosos, pero también incluyó conversaciones sobre el juego fuera de la cancha.

Entre los invitados estuvieron los analistas de FOX Sports y exseleccionados estadounidenses Alexi Lalas y Cobi Jones, la reportera Jenny Taft y la exjugadora de la selección femenina Danielle Slaton, quienes compartieron la cancha con los jóvenes durante la tarde.

Taft destacó el valor comunitario del programa y subrayó que este fue el primero de varios festivales planeados en el país.

“Me encanta cada vez que puedo ver el trabajo de Boys & Girls Clubs en todo Estados Unidos. Este es el primero de muchos Soccer Forward Fests y lo que más me gusta es la conexión con la comunidad”, explicó Taft.

Añadió que durante la jornada apartó a un grupo de niñas para practicar cómo ser comentaristas deportivas, una experiencia que, según relató, mostró el entusiasmo de las participantes no solo por jugar, sino también por involucrarse en el deporte desde otras áreas.

La cercanía del Mundial fue otro de los ejes de la conversación. Taft reconoció que, aunque el calendario marca 100 días, la percepción puede variar según el rol de cada actor. Comentó que recientemente escuchó a Tyler Adams señalar que para los futbolistas el torneo aún no se siente tan próximo, ya que todavía queda tiempo para ponerse a punto y consolidar el plantel definitivo.

La reportera recordó que la convocatoria final se anunciará a finales de mayo y que la próxima ventana internacional será determinante para el técnico Mauricio Pochettino, quien tendrá una de sus últimas oportunidades para evaluar a los jugadores considerados. Según adelantó, estará en Atlanta para medir el ambiente y la expectativa que rodea al equipo.

“Desde la perspectiva de los jugadores, hace poco escuché una entrevista con Tyler Adams y dijo que aún no se siente tan cerca. Los jugadores saben lo que viene, pero para ellos, 100 días es tiempo de sobra”, dijo Taft. “Hay que ponerse en forma, recuperarse. Todavía no conocen la plantilla. Sabemos que se anunciará a finales de mayo, pero estoy emocionada por esta ventana de marzo”.

La edición de 2026 no solo será la más amplia en número de selecciones, sino también la primera organizada por tres países y con una distribución de sedes que abarca múltiples ciudades norteamericanas.

“La selección estadounidense estará junta. Mauricio Pochettino tiene su última oportunidad de evaluar a todos los jugadores que está considerando, y ahí es cuando la cosa se pondrá realmente seria para el equipo”, señaló la reportera. “Estaré con ellos en Atlanta para evaluar el estado de ánimo, el ambiente y la emoción”.

