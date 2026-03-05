BNP Paribas celebra el tenis y el compromiso comunitario

Daniel Mérida, de España, ejecuta un revés en su partido contra Alex Michelsen, de Estados Unidos, durante la segunda jornada del BNP Paribas Open en el Indian Wells Tennis Garden, el 5 de marzo de 2026, en Indian Wells, California.

El BNP Paribas Open 2026 reafirmó su compromiso de más de cinco décadas con el desarrollo del deporte y con iniciativas que buscan ampliar el acceso al tenis y fortalecer a las comunidades locales.

El torneo, que se celebra en Indian Wells, California, reúne a algunas de las mayores estrellas del circuito internacional y transforma cada año al Valle de Coachella en uno de los epicentros del tenis mundial.

BNP Paribas señaló que su participación en el evento va más allá del patrocinio deportivo, con una serie de programas que promueven la inclusión, la educación y el desarrollo juvenil a través del tenis.

“Como patrocinador global de larga trayectoria en el tenis, estamos orgullosos de ayudar a convertir al Valle de Coachella en el epicentro del universo del tenis, donde compiten los mejores jugadores del mundo”, dijo José Placido, director ejecutivo de BNP Paribas USA y CIB Americas. “El tenis forma parte de nuestro ADN y refleja nuestros valores. A través de nuestros compromisos filantrópicos locales y globales, podemos apoyar el crecimiento significativo y la ambición en todos los niveles del deporte”.

Entre las iniciativas destacadas de este año se encuentra el programa de becas BNP Paribas Open Scholarship Program, que celebra su 11.º aniversario. El programa ampliará el número de beneficiarios de cuatro a 10 estudiantes provenientes de cuatro escuelas secundarias del Valle de Coachella.

Cada estudiante recibirá una beca universitaria de 20,000 dólares, que será entregada durante una ceremonia en La Quinta High School el 12 de marzo. Posteriormente, los estudiantes serán reconocidos en una presentación en cancha durante el torneo el 14 de marzo.

Además, el programa Points for Change, lanzado durante el Abierto de Francia de 2023, convierte cada punto jugado en los torneos patrocinados por BNP Paribas en una donación a organizaciones locales que promueven la educación y la inclusión a través del deporte.

Por tercer año consecutivo en Indian Wells, la iniciativa beneficiará al capítulo Riverside de la organización sin fines de lucro Girls on the Run, que atiende a comunidades en los condados de Riverside y San Bernardino. En 2025, los 26.361 puntos jugados durante el torneo generaron una donación equivalente de 26.361 dólares.

Otra iniciativa destacada es #FAAPointsForChange, un programa que BNP Paribas desarrolla junto al tenista canadiense Félix Auger-Aliassime, actualmente clasificado entre los mejores del mundo.

El jugador se ha comprometido a donar 5 dólares por cada punto que gane durante el torneo, mientras que BNP Paribas añadirá 15 dólares por cada punto. Los fondos apoyan oportunidades educativas para jóvenes en Togo, un país de África occidental. Desde 2025, el programa se centra en becas universitarias para estudiantes destacados de zonas rurales.

BNP Paribas también continúa su inversión en el futuro del deporte mediante Team BNP Paribas Young Talents, un programa global que apoya a más de 150 jóvenes tenistas con entrenamiento y apoyo financiero.

En Estados Unidos, la iniciativa se desarrolla en colaboración con la John McEnroe Tennis Academy, donde jugadores de entre 11 y 17 años entrenan bajo la supervisión de profesionales y leyendas del tenis.

El banco también colabora, por segundo año consecutivo, con el International Tennis Hall of Fame en el torneo. En el Sponsor Village del Indian Wells Tennis Garden se presentará la experiencia interactiva “Letters to Greatness”, que permitirá a los aficionados enviar mensajes de felicitación a los miembros de la clase 2026 del Salón de la Fama: Roger Federer y Mary Carillo.

Además, BNP Paribas donará un número significativo de entradas del torneo a escuelas locales y organizaciones sin fines de lucro para que jóvenes aficionados puedan asistir por primera vez a partidos de tenis profesional.

La institución también organizará actividades en sus oficinas de Nueva York y Nueva Jersey, que incluirán concursos para empleados, iniciativas benéficas y eventos con socios comerciales durante el torneo.

BNP Paribas afirmó que continuará trabajando con organizaciones locales y escuelas para promover el tenis como un deporte accesible e inclusivo para todos, reforzando el impacto social del torneo en la comunidad del Valle de Coachella.