Española Bouzas Maneiro gana, mientras Badosa queda eliminada en primera jornada de BNP Paribas

Paula Badosa, de España, juega un golpe de derecha contra Yulia Putintseva, de Kazajistán, en su partido de primera ronda del BNP Paribas Open en el Indian Wells Tennis Garden el 4 de marzo de 2026 en Indian Wells, California. (Foto de Clive Brunskill/Getty Images)

La española Jessica Bouzas Maneiro y su compatriota Paula Badosa tuvieron destinos muy distintos en la primera jornada del BNP Paribas Open este miércoles en Indian Wells.

Yulia Putintseva solo necesitó 83 minutos para imponerse por 6-4 y 6-2 a la campeona de 2021, Badosa, en la primera ronda, en lo que fue una de las primeras sorpresas de la edición 2026 torneo en el desierto de California.

Putintseva derrotó a Badosa por segunda vez en seis enfrentamientos. Su victoria anterior se produjo cuando Badosa se retiró por lesión durante el segundo set de un partido de segunda ronda en Toronto en 2022. Los enfrentamientos anteriores entre Putintseva y Badosa no habían sido favorables para la kazaja. Los cuatro partidos disputados habían terminado a favor de la española, tres de ellos en dos sets.

El miércoles en Indian Wells, la jugadora de Kazajistán aprovechó los 47 errores no forzados y las 10 dobles faltas de Badosa para romper una racha de 10 derrotas consecutivas en torneos WTA 1000.

La kazaja, que participa por undécima vez en el torneo del desierto de California, se enfrentará el viernes, en segunda ronda, a la cabeza de serie número 17, Clara Tauson.

Por su parte, Bouzas Maneiro ganó por 6-1, 6-7 y 6-1 a la brasileña Beatriz Haddad Maia en un duelo muy cerrado.

En el primer partido de la sesión vespertina, la campeona de 2019, Bianca Andreescu, también cayó en la primera ronda. La canadiense, que participaba con una invitación, se despidió del torneo tras caer ante la qualifier Kamilla Rakhimova por 6-7(6), 6-0 y 6-1.

