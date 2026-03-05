Gustavo Campero y el orgullo de llevar la bandera de Colombia al Clásico Mundial

Cuando Gustavo Campero habla de vestir el uniforme de Colombia, su voz cambia. El orgullo se mezcla con una sensación de responsabilidad que va más allá del terreno de juego. El jardinero, quien juega para los Angels en las Grandes Ligas y convocado por la selección colombiana para el Clásico Mundial de Béisbol, llega al torneo con la misma meta que repite en su mente.

“Representar a mi país Colombia para mí siempre es un orgullo, siempre lo anhelé”, dijo Campero antes del debut del equipo cafetero en el torneo el viernes ante Puerto Rico (3 p.m. PT., FOX Deportes). “Cada vez que tengo la camiseta el sentimiento es muy diferente. Se siente una emoción muy grande poder tener esa bandera en tu pecho y poder jugar para tu país”.

El Clásico Mundial de Béisbol vuelve a reunir a varias de las potencias internacionales del deporte y, en esta edición, una de las sedes del torneo es San Juan, Puerto Rico. El estadio Hiram Bithorn alberga el Grupo A, en el que Colombia comparte sector con el equipo local, además de Cuba, Canadá y Panamá.

Para Puerto Rico es la primera vez que recibe juegos del torneo como sede desde el inicio del certamen en 2006, lo que ha generado una atmósfera particular en la ciudad.

Campero describió un ambiente de expectativa a pocas horas del primer lanzamiento.

“Llegando todo se ve muy organizado, todo muy cómodo”, explicó el oriundo de Nuevo Agrado, Córdoba. “La atención y la organización del torneo están siendo de cinco estrellas. Se siente la emoción del primer juego contra Puerto Rico. Todo el mundo está esperando poder empezar a cantar el playball y comenzar a competir”.

El debut de Colombia en el grupo es precisamente contra el conjunto anfitrión, un rival que históricamente ha sido protagonista en el torneo y que contará con el respaldo del público local. Sin embargo, dentro del equipo colombiano el enfoque no está en la presión del resultado inmediato.

“No tenemos esa presión de ir a ganar, pero sí tenemos la emoción de ir a competir”, dijo Campero. “Cada partido para nosotros es muy importante. Lo vamos a jugar como si fuera el último”.

Colombia llega al torneo con un programa de béisbol que ha ganado visibilidad internacional en los últimos años. El país ha incrementado su presencia en ligas profesionales y en torneos internacionales, un proceso que tuvo uno de sus momentos más destacados cuando los Caimanes de Barranquilla ganaron la Serie del Caribe en 2022.

Dentro del equipo actual, Campero percibe un grupo con experiencia y cohesión.

“Estamos muy preparados porque ya venimos jugando juntos en muchos torneos”, explicó. “La mayoría de jugadores tenemos experiencia en estos escenarios, en torneos cortos. Se siente una unión, una familia. La mayoría de nosotros nos conocemos”.

El roster colombiano mezcla jugadores que han pasado por las Grandes Ligas con otros que siguen desarrollándose en sistemas de ligas menores, lo que ha creado un entorno en el que la conversación y el aprendizaje son constantes.

Campero señaló que dentro del equipo no existen jerarquías rígidas ni egos, algo que considera clave para competir.

“Aquí se vive sin ego”, dijo. “Cada quien quiere aprender y llegar al siguiente nivel”.

Entre las figuras que sirven como referencia dentro del grupo está el excampocorto Édgar Rentería, campeón de Serie Mundial y uno de los peloteros colombianos más influyentes en la historia del deporte.

“Poder sentarnos con él y preguntarle es una bendición”, comentó Campero. “Es una de las personas más influyentes para el béisbol colombiano”.

En su caso, el proceso hacia el béisbol profesional comenzó lejos de los estadios que ahora frecuenta. Campero nació en Nuevo Agrado, un pequeño poblado cercano a Lorica, en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia.

ANAHEIM, CALIFORNIA - 29 DE JULIO: Gustavo Campero #51 de los Angelinos de Los Ángeles anota en la sexta entrada contra los Rangers de Texas en el Angel Stadium de Anaheim el 29 de julio de 2025 en Anaheim, California. (Foto de Jayne Kamin-Oncea/Getty Images) (Ronald Martinez / Getty Images)

Ahí, recuerda, el deporte formaba parte de la vida cotidiana.

“Era un niño activo. Jugaba fútbol, jugaba béisbol, natación, todo tipo de deporte”, recordó.

Pero las condiciones no siempre eran las ideales. Muchas veces el juego comenzaba con recursos improvisados.

“Nosotros le llamamos bolita de trapo”, contó. “La hacíamos con medias y empezábamos a jugar béisbol. También jugábamos con ‘tapillitas’ o con las tapas de las gaseosas”.

Esos partidos improvisados se convirtieron en algunos de los recuerdos más marcados de su infancia.

“Eso fue una de las cosas que más disfruté”, dijo Campero.

A pesar de que ahora su carrera lo lleva por estadios profesionales y ciudades de Estados Unidos, Campero mantiene una conexión fuerte con su lugar de origen. Cada vez que termina la temporada intenta regresar a Nuevo Agrado.

El contacto con su comunidad se ha convertido en una forma de recargar energía.

“Volver a mi pueblo es una de las terapias más efectivas que tengo”, explicó. “Sentarme con mi gente, hablar con ellos, ver a los niños rodeándome. Cuando regreso vengo recargado”.

Esa relación también le genera un sentido de responsabilidad.

“Para mí es una responsabilidad poder representar a mi comunidad”, dijo. “Quiero hacer las cosas correctamente para dejar esa comunidad en lo más alto”.

En paralelo a su participación en el torneo, Campero también mantiene la mirada puesta en su carrera profesional en Estados Unidos. Forma parte de la organización de los Angels y ha pasado tiempo en Triple A, trabajando para consolidarse como un jugador versátil.

La capacidad de desempeñarse en diferentes posiciones ha sido uno de los aspectos que más ha intentado desarrollar.

“Estoy trabajando en mi versatilidad”, explicó Campero. “Jugar diferentes posiciones y poder agregarle eso al lineup”.

El Clásico Mundial se disputa apenas semanas antes del inicio de la temporada de Grandes Ligas, lo que significa que algunos jugadores deben prepararse fuera de los entrenamientos de primavera de sus equipos. Para Campero, el torneo representa otra oportunidad para demostrar su nivel.

“Estar compitiendo todos los días es una ventaja”, dijo. “Mi enfoque ahora mismo es hacer mi trabajo aquí como si estuviera en Spring Training, ganándome mi puesto”.

Su objetivo para el año es claro.

“El objetivo principal es mantenerme en Grandes Ligas todo el año”, afirmó. “Y también llevarle una felicidad grande a mi país representándolo en este torneo”.

Para el joven que creció jugando con pelotas hechas de medias en un pequeño pueblo de Córdoba, el camino hasta el Clásico Mundial es una historia de progreso personal y también de crecimiento del béisbol colombiano.