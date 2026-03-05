Anuncio
Deportes

Tras ganar el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz arranca su participación en BNP Paribas Open

Carlos Alcaraz viene de triunfar en el Abierto de Australia.
Carlos Alcaraz viene de triunfar en el Abierto de Australia.
(Roberto Cortés/Especial para LA Times en Español)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

INDIAN WELLS. — El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, debutará este sábado en el BNP Paribas Open de Indian Wells Tennis Garden en busca de conquistar un tercer título en el desierto californiano.

El español, reciente campeón del Australian Open 2026, enfrentará al ex número tres del mundo Grigor Dimitrov en la ronda de 64 del torneo.

En el mismo lado del cuadro también aparece el serbio Novak Djokovic, quien podría reencontrarse con Alcaraz antes de la final del torneo, tras haber sido su rival en la final del Abierto de Australia este año.

Anuncio

Alcaraz se enfrentó a Dimitrov la temporada pasada en este mismo torneo. El búlgaro solamente logró arrebatarle dos sets en la cuarta ronda, aunque el español terminó avanzando a semifinales, donde cayó ante el eventual campeón, el británico Jack Draper. Dimitrov acostumbra a tener buenas actuaciones en Indian Wells, con una semifinal en 2021 y cuartos de final en 2022.

“Me encanta el ambiente aquí”, dijo Alcaraz, de 22 años y campeón del torneo en 2023 y 2024 previo al torneo. “Trato de jugar mi mejor tenis cuando realmente importa”.

El miércoles se reunieron cientos de seguidores para rodear su sesión de práctica por la tarde.

Entre los principales favoritos también figura el italiano Jannik Sinner, aunque nunca ha alcanzado las semifinales en Indian Wells. Alcaraz y Sinner se encuentran en lados opuestos del cuadro, lo que abre la posibilidad de un enfrentamiento en la final.

Alcaraz avanzó automáticamente a la segunda ronda por su condición de cabeza de serie y ahora enfrentará a Dimitrov, quien venció al francés Terence Atmane en su debut.

Deportes

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio