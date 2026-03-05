Tras ganar el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz arranca su participación en BNP Paribas Open

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, debutará este sábado en el BNP Paribas Open de Indian Wells Tennis Garden en busca de conquistar un tercer título en el desierto californiano.

El español, reciente campeón del Australian Open 2026, enfrentará al ex número tres del mundo Grigor Dimitrov en la ronda de 64 del torneo.

En el mismo lado del cuadro también aparece el serbio Novak Djokovic, quien podría reencontrarse con Alcaraz antes de la final del torneo, tras haber sido su rival en la final del Abierto de Australia este año.

Alcaraz se enfrentó a Dimitrov la temporada pasada en este mismo torneo. El búlgaro solamente logró arrebatarle dos sets en la cuarta ronda, aunque el español terminó avanzando a semifinales, donde cayó ante el eventual campeón, el británico Jack Draper. Dimitrov acostumbra a tener buenas actuaciones en Indian Wells, con una semifinal en 2021 y cuartos de final en 2022.

“Me encanta el ambiente aquí”, dijo Alcaraz, de 22 años y campeón del torneo en 2023 y 2024 previo al torneo. “Trato de jugar mi mejor tenis cuando realmente importa”.

El miércoles se reunieron cientos de seguidores para rodear su sesión de práctica por la tarde.

Entre los principales favoritos también figura el italiano Jannik Sinner, aunque nunca ha alcanzado las semifinales en Indian Wells. Alcaraz y Sinner se encuentran en lados opuestos del cuadro, lo que abre la posibilidad de un enfrentamiento en la final.

Alcaraz avanzó automáticamente a la segunda ronda por su condición de cabeza de serie y ahora enfrentará a Dimitrov, quien venció al francés Terence Atmane en su debut.

