BNP Paribas dona por cada punto del torneo de Indian Wells en apoyo a Girls on the Run

Venus Williams, de Estados Unidos, devuelve un golpe a Diane Parry, de Francia, durante la segunda jornada del BNP Paribas Open en el Indian Wells Tennis Garden el 5 de marzo de 2026 en Indian Wells, California.

BNP Paribas anunció que continuará apoyando a Girls on the Run International mediante la iniciativa “Points for Change” durante el BNP Paribas Open, torneo que se disputa del 4 al 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden, en Indian Wells, California.

A través de esta campaña, el banco donará un dólar por cada punto disputado durante la edición 2026 del torneo para apoyar los programas de la organización sin fines de lucro, dedicada a empoderar a niñas mediante la actividad física y el desarrollo de habilidades para la vida.

La iniciativa coincide con el 30 aniversario de Girls on the Run, organización que durante tres décadas ha trabajado para fortalecer la confianza, la conexión social y el bienestar físico y emocional de niñas en Estados Unidos.

“El programa Points for Change garantiza que cada momento del partido se traduzca en algo más grande”, dijo Michelle Sprod, directora de marketing y comunicaciones para las Américas de BNP Paribas. “Al apoyar la salud mental y física de las niñas, demostramos que el deporte puede generar un cambio significativo más allá de la cancha”.

El BNP Paribas Open, que se celebra en el Indian Wells Tennis Garden, en el desierto de California, es considerado el torneo combinado más grande del mundo fuera de los Grand Slams, al reunir competiciones del ATP Tour Masters 1000 y del WTA Tour 1000.

La campaña Points for Change comenzó originalmente durante el Abierto Francés y, desde entonces, se ha extendido a los distintos torneos profesionales patrocinados por BNP Paribas, con el objetivo de convertir cada punto disputado en una oportunidad para apoyar a organizaciones comunitarias.

“Girls on the Run se siente honrada de colaborar con BNP Paribas en esta iniciativa, especialmente en un año tan significativo para nosotros”, afirmó Liz Wian, directora de desarrollo de la organización. “Durante 30 años hemos ayudado a las niñas a desarrollar confianza, fortalecer relaciones y descubrir la alegría del movimiento”.

De acuerdo a los organizadores, los fondos recaudados durante la campaña de 2026 ayudarán a ampliar el acceso a los programas educativos y deportivos de Girls on the Run en todo el país, además de fortalecer sus recursos curriculares y apoyar iniciativas locales en el Valle de Coachella, donde se realiza el torneo.