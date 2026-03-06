Colombiana Camila Osorio sigue sorprendiendo y avanza a tercera ronda del BNP Paribas Open

La tenista colombiana Camila Osorio continúa su buen momento en el circuito femenil al avanzar a la tercera ronda del BNP Paribas Open 2026 tras superar a su segunda rival del torneo disputado en Indian Wells, California.

Osorio ya había derrotado a la estadounidense Sloane Stephens en la primera ronda en sets corridos y, posteriormente, este viernes superó a la cabeza de serie número 18, Iva Jovic, con parciales de 6-4, 7-6 y 6-3.

La colombiana en 2025 conquistó el título del WTA Copa Colsanitas en Bogotá al imponerse a la polaca Katarzyna Kawa en la final. Además, este año ha alcanzado las semifinales en torneos disputados en Charleston y Belgrado.

La tenista de 24 años tendrá ahora otro duro desafío cuando se enfrente a la japonesa Naomi Osaka el domingo, 8 de marzo, en busca de un lugar en la siguiente fase del torneo.

