Zuffa Boxing busca su primer campeón: Max Kellerman cree que se puede cambiar la estructura del boxeo

Durante décadas, el boxeo ha funcionado sin una estructura central clara. Las peleas más importantes suelen depender de negociaciones complejas entre promotores, cadenas de televisión y organismos sancionadores que multiplican los cinturones. Para Max Kellerman, analista y comentarista de Zuffa Boxing, ese problema histórico es precisamente lo que el nuevo proyecto intenta resolver.

Este domingo 8 de marzo (6 p.m. PT, Paramount+) en Las Vegas, la promotora celebrará su cuarta cartelera, pero será la primera en la que se disputará un campeonato de la organización. El australiano Jai Opetaia enfrentará al estadounidense Brandon Glanton por el cinturón inaugural del peso crucero de Zuffa Boxing en el Meta Apex.

Para Kellerman, quien se integró a la empresa en octubre de 2025 y debutó en las transmisiones en enero, el proyecto representa algo que llevaba esperando desde que era niño.

“Muchos creen que estoy promoviendo esto, y sí lo estoy, pero es porque realmente creo en ello. Por eso estoy aquí”, explicó Kellerman. “He estado esperando algo así desde que tengo memoria, desde que era un niño”.

La principal razón por la que Kellerman decidió unirse al proyecto tiene que ver con un vacío institucional que, en su opinión, ha marcado al boxeo moderno.

En otros deportes profesionales, existe una entidad clara que organiza la competencia y establece reglas comunes. El boxeo, en cambio, ha estado fragmentado durante generaciones.

“La gente dice todo el tiempo: ‘¿Sabes lo que deberían hacer en el boxeo?’. ¿A quién se refieren? No hay un ‘ellos’”, señaló. “Si digo ‘¿sabes lo que deberían hacer en el fútbol americano?’, todos saben de quién hablo. Estoy hablando de Roger Goodell”.

Según Kellerman, el deporte no ha tenido una institución dominante desde mediados del siglo pasado, cuando el crimen organizado tenía una influencia directa en el negocio.

“No ha existido una organización desde los tiempos en que la mafia y Frankie Carbo controlaban esto, a mediados del siglo pasado, que haya tenido siquiera a la mayoría de los mejores peleadores del mundo o que haya sido vista como la gran liga del boxeo”.

Aun así, reconoce que Zuffa Boxing apenas está en sus primeras etapas.

“Vamos apenas en Zuffa 4 este domingo por la noche, así que todavía no estamos ahí. Pero eso es precisamente lo que lo hace emocionante”.

Kellerman recordó que después de trabajar en la primera función de la empresa pudo dimensionar hacia dónde aspira a llegar el proyecto.

“Yo estuve en Zuffa 1 y había un grupo pequeño de gente, tuvimos buenas peleas y lo pasamos bien”, relató analista de 52 años. “Al día siguiente fui al evento de UFC en Las Vegas y estaba lleno en el T-Mobile Arena con unas 20 mil personas. Pensé ‘aquí es donde estamos hoy, pero allá es hacia dónde vamos’”.

Una nueva etapa en su carrera

La llegada de Kellerman a Zuffa Boxing también marca un nuevo capítulo profesional tras su salida del programa First Take de ESPN.

El analista no ve esta etapa como un reinicio, sino como una continuación natural de su trayectoria en el periodismo deportivo y, especialmente, en el boxeo.

“He tenido otras experiencias similares en mi carrera”, explicó el presentador de Inside the Ring.

Él recordó su salida de ESPN a principios de los años 2000, cuando decidió irse a Fox Sports Net para desarrollar su propio programa y poder trabajar también en transmisiones de HBO Boxing.

En aquella etapa, el proyecto televisivo duró menos de un año y el comentarista pasó un tiempo sin presencia en la televisión deportiva general.

“Terminé fuera del aire en deportes generales durante aproximadamente un año y medio”, recordó.

Esa experiencia, dijo, le enseñó a esperar oportunidades que realmente le resulten atractivas.

“Tengo la fortuna de estar en una posición donde tengo opciones y puedo esperar para elegir las que más me gustan”.

Cuando recibió la llamada de Dana White, la decisión fue inmediata.

“Cuando Dana me llamó y me dijo: ‘Estamos haciendo esto, vamos a hacerlo ahora’, fue muy fácil para mí”.

Tras el cierre de HBO Boxing, Kellerman había decidido no volver a trabajar de manera permanente como comentarista en ringside.

“Después de HBO no volví al ringside porque sentía que no había nada equivalente a ese nivel”, explicó Kellerman.

Pero el modelo de producción de Zuffa cambió su percepción.

“Cuando ves lo que hacen con UFC y WWE, el nivel de producción, las transmisiones y todo lo demás, pensé ‘sí, eso quiero hacerlo’”.

El valor simbólico del primer cinturón

La pelea entre Opetaia y Glanton tendrá un significado particular dentro del proyecto porque definirá al primer campeón de Zuffa Boxing.

Opetaia llega como campeón del peso crucero de The Ring, un reconocimiento que Kellerman considera más representativo que los títulos de los organismos sancionadores tradicionales.

“He evitado prestar atención a los organismos sancionadores durante un cuarto de siglo”, afirmó.

Sin embargo, el cinturón de The Ring sigue teniendo valor en su opinión.

“El campeonato de The Ring se le otorga al peleador que demuestra ser el verdadero campeón de la división”.

El problema, explicó, es que ese reconocimiento no obliga a que se realicen peleas entre los mejores.

Built for the BEST 🏆



Here's your first look at the Zuffa Boxing Championship belt!



🇦🇺 @JaiOpetaia1 vs Brandon Glanton 🇺🇸 is LIVE SUN on @ParamountPlus | 9pmET | #ZuffaBoxing04 pic.twitter.com/BmIc6IWHNh — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) March 5, 2026

“The Ring reconoce que alguien ya se convirtió en campeón, pero no tiene un mecanismo para obligar a que se hagan las peleas”.

Ese es precisamente el objetivo del nuevo cinturón de Zuffa Boxing.

“La esperanza es que Zuffa Boxing pueda convertirse en el mecanismo para que los mejores peleen contra los mejores y sepamos quiénes son los verdaderos campeones”.

El cinturón, además, tiene un concepto diferente al de los títulos tradicionales.

“El cinturón de Zuffa cuesta alrededor de 50 mil dólares porque está hecho con diamantes y materiales valiosos”, explicó.

Pero lo más distintivo, según Kellerman, es la forma en que registra cada defensa.

“Cada vez que el campeón defiende el título, el nombre de la pelea se graba en el cinturón y se añade un diamante negro. Cuando la gente habla de hacer una marca en el cinturón, aquí será literal”.

El modelo UFC aplicado al boxeo

El gran desafío para Zuffa Boxing será implementar en el boxeo un modelo similar al que Ultimate Fighting Championship desarrolló en las artes marciales mixtas.

Kellerman reconoce que el contexto es diferente, pero insiste en que la clave es simple.

“La clave del éxito de UFC es que los mejores pelean contra los mejores”, afirmó.

Puso como ejemplo el ascenso de Conor McGregor, quien se convirtió en una de las mayores estrellas del deporte después de vencer a José Aldo.

“No fue solo promoción. Conor tenía que pelear y ganar”.

Ese mismo principio, aseguró, se aplicará en Zuffa Boxing.

“Hay peleadores en los que se tienen muchas esperanzas. Si ganan, avanzarán. Si no ganan, no”.

El objetivo, añadió, es crear peleas competitivas con regularidad y evitar las carteleras donde los favoritos tienen ventajas abrumadoras.

“Cuando los mejores pelean contra los mejores, si al final de la noche el aficionado piensa ‘me alegra haber visto esto’, entonces estás construyendo algo”.

Kellerman también cree que el boxeo necesita recuperar presencia en el panorama deportivo general.

El comentarista hizo un recorrido histórico por la relación entre el deporte y los medios, recordando que el boxeo creció junto a cada nueva tecnología de comunicación: los periódicos, la radio y la televisión.

Sin embargo, con el tiempo el modelo económico fue alejando el producto del público general.

“El público fue cada vez más pequeño y se le empezó a cobrar cada vez más dinero”, explicó.

Primero con la televisión por cable, luego con los canales premium y finalmente con el pago por evento.

“Terminas con una base de aficionados cada vez más reducida que está pagando más y más”.

En ese contexto, el modelo de streaming podría ofrecer una nueva oportunidad.

“Antes de Zuffa no existía un acuerdo en el que el boxeo estuviera exclusivamente en streaming en Estados Unidos”, señaló el comentarista.

Ahora, con las transmisiones disponibles en Paramount+, el objetivo es ampliar nuevamente la audiencia.

“Está disponible de manera regular con peleas de gran calidad y alto valor de entretenimiento”.

El futuro inmediato

El proyecto todavía está en sus primeras etapas, y Kellerman reconoce que muchas cosas se irán definiendo con el tiempo.

Por ejemplo, el boxeo femenino aún no forma parte del plan inmediato.

“No sé si hay uno en este momento”, dijo sobre un posible programa para mujeres. “Pero si tiene sentido desde el punto de vista del negocio, seguramente existirá”.

Mientras tanto, el enfoque está en consolidar la base del proyecto.

“Primero están sentando las bases y luego partirán de ahí”.

Para la transmisión del combate de este domingo, Kellerman estará acompañado por Joe Tessitore y Andre Ward en la cobertura.

Y aunque el analista evita hablar de salvaciones o soluciones definitivas para el boxeo, sí cree que el proyecto representa algo que el deporte ha necesitado durante generaciones.

“Desde que tenía 10 años pude ver que esto no iba en la dirección correcta”, concluyó Kellerman. “Había un problema estructural en el boxeo que no se estaba resolviendo… hasta ahora”.

