El torneo 2026 de BNP Paribas impone récord de asistencia

El BNP Paribas Open estableció un nuevo récord de asistencia en un solo día el viernes, cuando 58,828 aficionados entraron en las instalaciones del Indian Wells Tennis Garden durante la edición de 2026 del torneo.

La cifra superó la marca anterior de 57 038 espectadores, establecida el sábado 8 de marzo durante el torneo de 2025.

La competencia se disputa del 1 al 15 de marzo en Indian Wells, California.

El nuevo récord refleja la popularidad creciente de este evento anual en el desierto de California, uno de los torneos de tenis más importantes fuera de los cuatro Grand Slams.

Los organizadores del torneo no publicaron inmediatamente las cifras acumuladas de asistencia, pero el récord de un solo día pone de relieve la gran afluencia de aficionados durante las primeras rondas de este evento de dos semanas.