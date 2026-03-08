México noquea a Brasil en segundo duelo y espera a Estados Unidos en el Clásico Mundial

El mexicano Julián Ornelas celebra tras batear un jonrón decisivo durante la sexta entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Brasil, el domingo 8 de marzo de 2026, en Houston.

México mantuvo encendida su ofensiva en el Clásico Mundial de Béisbol y aplastó a Brasil por 16-0 en seis entradas. El duelo terminó en seis episodios debido a la regla de diferencia de carreras en su segundo compromiso del torneo.

La novena mexicana enfrentará ahora al favorito Estados Unidos, subcampeón de la edición de 2023, en un duelo programado también en Daikin Park de Houston a las 5 p.m. (FOX Deportes/FOX).

Julián Ornelas, de los Diablos Rojos del México, puso punto final al encuentro durante su turno al bate en el sexto inning con un jonrón de dos carreras al jardín derecho, batazo que activó la regla de misericordia y amplió la ventaja mexicana a 16 carreras.

El mexicano Nacho Álvarez Jr. (2) anota antes de que el receptor brasileño Gabriel Carmo le toque en la primera entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol, el domingo 8 de marzo de 2026, en Houston. (Ashley Landis / Associated Press)

En la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, la regla de la misericordia establece que un juego finaliza si un equipo gana por 15 o más carreras después de cinco entradas, o por 10 o más carreras después de siete entradas. La regla se aplica durante la fase de grupos y los cuartos de final, pero no en las semifinales ni en la final. Aunque este tipo de regla es más común en ligas infantiles y juveniles, así como en torneos amateurs, también se utiliza en competencias internacionales para evitar partidos demasiado desiguales.

La ofensiva tricolor estuvo prendida desde los primeros innings y fue liderada por los cuadrangulares de Jarren Durán (Medias Rojas de Boston), Alejandro Kirk (Azulejos de Toronto), Alek Thomas (Diamondbacks de Arizona) y el propio Ornelas, quienes castigaron al pitcheo brasileño y construyeron rápidamente una amplia ventaja en el marcador.

Para el lunes, Estados Unidos llegará también con dos triunfos sólidos, tras vencer a Brasil (15-5) y Gran Bretaña (9-1).

Estados Unidos no se puede confiar, pues enfrentará a un México que en 2023 lo derrotó en la fase de grupos por 11-5 en el Grupo C. Japón luego eliminó a México en semifinales y luego venció a Estados Unidos en la final.

Paul Skene, de los Piratas de Pittsburgh y Cy Young de la Liga Nacional, está programado para enfrentar a México, mientras que por México está por anunciarse.

