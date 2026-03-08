Anuncio
Nathan Martin gana el maratón de Los Ángeles más reñido de la historia

Nathan Martin won the L.A. Marathon on a last-second sprint as Kenya's Michael Kimani Kamau dove and fell short.
El estadounidense Nathan Martin ganó la división masculina del Maratón de Los Ángeles con un sprint en el último segundo, mientras que el keniano Michael Kimani Kamau se lanzó en picado y no logró cruzar la línea de meta en Culver City el domingo.

(Ronaldo Bolanos/Los Angeles Times)

Fue una histórica foto finish en la maratón de Los Ángeles, con Nathan Martin remontando para superar al líder Michael Kimani Kamau por 00,01 segundos el domingo.

Por Steve Galluzzo

El maratón de Los Ángeles vivió el domingo por la mañana la llegada más reñida de la historia de la carrera.

El keniano Michael Kimani Kamau lideró la carrera masculina hasta el final, pero el estadounidense Nathan Martin le superó en los últimos segundos. Kamau se lanzó hacia la línea de meta y tropezó, quedando a las puertas de la victoria. Martin registró un tiempo no oficial de 2:11:16, terminando 00,01 segundos por delante de Kamau.

En la categoría femenina, Priscah Cherono ganó con un tiempo de 2:25:18.31, mientras que Kellyn Taylor terminó segunda con una marca de 2:27:36:00.

La keniana Priscah Cherono levanta los brazos al aire tras ganar la carrera femenina de élite durante la maratón de Los Ángeles celebrada el domingo.

(Ronaldo Bolanos/Los Angeles Times)
