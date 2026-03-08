Nathan Martin gana el maratón de Los Ángeles más reñido de la historia

El maratón de Los Ángeles vivió el domingo por la mañana la llegada más reñida de la historia de la carrera.

El keniano Michael Kimani Kamau lideró la carrera masculina hasta el final, pero el estadounidense Nathan Martin le superó en los últimos segundos. Kamau se lanzó hacia la línea de meta y tropezó, quedando a las puertas de la victoria. Martin registró un tiempo no oficial de 2:11:16, terminando 00,01 segundos por delante de Kamau.

En la categoría femenina, Priscah Cherono ganó con un tiempo de 2:25:18.31, mientras que Kellyn Taylor terminó segunda con una marca de 2:27:36:00.

La keniana Priscah Cherono levanta los brazos al aire tras ganar la carrera femenina de élite durante la maratón de Los Ángeles celebrada el domingo.



(Ronaldo Bolanos/Los Angeles Times)