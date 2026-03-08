Termina el sueño de colombiana Camila Osorio en Indian Wells; avanzan Osaka y Sabalenka

El sueño de la colombiana Camila Osorio en el BNP Paribas Open llegó a su fin tras caer ante la japonesa Naomi Osaka en tres sets, en un duelo disputado en el torneo de Indian Wells, California.

Osorio buscaba volver a derrotar a Osaka, a quien eliminó el año pasado en la primera ronda del certamen. Sin embargo, la historia favoreció a la japonesa en esta ocasión, quien terminó imponiéndose por

La colombiana venía de salvar tres puntos de partido en su duelo anterior ante Iva Jovic, pero esta vez no logró mantener el impulso. Osaka, sembrada número 16 del torneo, se llevó el primer set, mientras que Osorio reaccionó para empatar el encuentro al ganar el segundo set por 6-1, 3-6 y 6-1.

En el set decisivo, la japonesa tomó el control del partido y dominó con claridad para sellar la victoria con contundencia. Ahora, Osaka enfrentará a Savalenka en la ronda de octavos de final.

Osorio se convirtió el pasado 5 de marzo en la primera colombiana en derrotar a una exnúmero uno del mundo. En la primera ronda despachó a la estadounidense Sloane Stephens.

Por su parte, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, avanzó sin mayores complicaciones al derrotar a la rumana Jaqueline Cristian en dos sets, 6-4 y 6-1.

En la rama masculina, el italiano Jannik Sinner también firmó una actuación sólida al superar al canadiense Denis Shapovalov en sets corridos por 6-3 y 6-2.