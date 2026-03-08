Anuncio
Deportes

Termina el sueño de colombiana Camila Osorio en Indian Wells; avanzan Osaka y Sabalenka

Maria Camila Osorio Serrano plays a backhand return to Ann
María Camila Osorio Serrano.
(Dar Yasin / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

El sueño de la colombiana Camila Osorio en el BNP Paribas Open llegó a su fin tras caer ante la japonesa Naomi Osaka en tres sets, en un duelo disputado en el torneo de Indian Wells, California.

Osorio buscaba volver a derrotar a Osaka, a quien eliminó el año pasado en la primera ronda del certamen. Sin embargo, la historia favoreció a la japonesa en esta ocasión, quien terminó imponiéndose por

La colombiana venía de salvar tres puntos de partido en su duelo anterior ante Iva Jovic, pero esta vez no logró mantener el impulso. Osaka, sembrada número 16 del torneo, se llevó el primer set, mientras que Osorio reaccionó para empatar el encuentro al ganar el segundo set por 6-1, 3-6 y 6-1.

Anuncio

En el set decisivo, la japonesa tomó el control del partido y dominó con claridad para sellar la victoria con contundencia. Ahora, Osaka enfrentará a Savalenka en la ronda de octavos de final.

Osorio se convirtió el pasado 5 de marzo en la primera colombiana en derrotar a una exnúmero uno del mundo. En la primera ronda despachó a la estadounidense Sloane Stephens.

Por su parte, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, avanzó sin mayores complicaciones al derrotar a la rumana Jaqueline Cristian en dos sets, 6-4 y 6-1.

En la rama masculina, el italiano Jannik Sinner también firmó una actuación sólida al superar al canadiense Denis Shapovalov en sets corridos por 6-3 y 6-2.

Deportes

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio