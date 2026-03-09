LAFC enfrenta a un peligroso Alajuelense en los octavos de final de la Copa de Campeones 2026

El LAFC, que ha iniciado con buen paso su nueva etapa bajo la dirección técnica del entrenador Marc Dos Santos, enfrentará este martes a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, en el BMO Stadium, a las 8 p.m. (FS2/TUDN).

La temporada no pudo iniciar mejor para Dos Santos, quien reemplazó a Steve Cherundolo en el banquillo y debutó en la MLS con una contundente victoria ante el Inter Miami, actual campeón de la liga, en el Coliseo de Los Ángeles. Luego, eliminó al Real España de Honduras en la ronda previa de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 por un global de 7-1. Luego regresó a la MLS, donde también derrotó a Dynamo y a FC Dallas.

Pero en torneos de la Concacaf todo puede suceder. Es por eso que en estos octavos de final, el LAFC sabe que necesita sacar un marcador importante en casa el martes, pues el partido de vuelta de la serie se jugará el martes, 17 de marzo, en el Estadio Alejandro Morera Soto, casa de Alajuelense.

“Tenemos que manejar el primer partido de la mejor manera posible para colocarnos en una buena situación. Sabemos lo difícil que es jugar en Costa Rica”, dijo Dos Santos.

“La clave será mantener la consistencia”, coincidió el arquero francés Hugo Lloris. “Es un partido de la Copa de Campeones; no importa el rival. Queremos obtener un buen resultado para viajar luego a Costa Rica en una posición favorable”.

En sus tres participaciones previas en el torneo, LAFC ha alcanzado la final en 2020 y en 2023.

Lloris insistió en que el objetivo del equipo para este inicio de temporada es ser dominante no solo al inicio, sino también saber llegar bien a la recta final.

“No se trata solo de comenzar bien el año, sino de mantener la consistencia”, dijo Lloris, campeón del mundo en 2018.

LAFSon Heung-Min, delantero del LAFC. (Kyusung Gong / Associated Press)

En 2023, el LAFC se impuso primero al Alajuelense 3-0 como visitante, gracias a tres tantos de Denis Bouanga, lo que encaminó la clasificación angelina pese a caer 2-1 en el juego de vuelta en Los Ángeles.

“Son diferentes equipos, diferentes jugadores y un contexto distinto”, advirtió Dos Santos el lunes al recordar aquella serie de 2023.

“Cada encuentro tiene su propia historia. La última vez que enfrentamos a este rival nos ganaron en casa, así que sabemos que es un equipo complicado”, señaló el técnico. “Van a intentar aprovechar nuestros errores y jugar en transición, así que tendremos que estar muy atentos”.

Los jugadores del Alajuelense posan para una foto de equipo durante el partido entre el Pumas UNAM y el Alajuelense, correspondiente a la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, en el Estadio Olímpico Universitario, el 4 de marzo de 2025, en Ciudad de México, México. (Manuel Velasquez / Getty Images)

El Alajuelense, dirigido por Óscar ‘Macho’ Ramírez, llega como líder del Apertura en Costa Rica y con la intención de dar la sorpresa.

“Trataremos de ser competitivos”, afirmó Ramírez el martes en conferencia de prensa. “No hay margen de error. Hay que jugar con mucha concentración y hacerlo colectivamente”.

El mediocampista y exmundialista Celso Borges también anticipó una serie exigente.

“Es un súper partido para nosotros. En este tipo de encuentros hay que cuidar cada detalle, porque cualquier error se paga caro”, dijo Borges.

El ganador de la llave se medirá en cuartos de final al ganador de la serie entre Cruz Azul y Monterrey.

