México cae ante Estados Unidos y pierde su invicto en el Clásico Mundial

El receptor mexicano Alejandro Kirk, a la izquierda, elimina al estadounidense Roman Anthony en home durante la segunda entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol, el lunes 9 de marzo de 2026, en Houston.

México sufrió su primera derrota en el torneo al caer 5-3 ante Estados Unidos la noche del lunes en el Daikin Park, en su tercer partido dentro del Clásico Mundial de Béisbol.

El as de los Piratas de Pittsburgh y ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, hizo su debut en el Clásico Mundial y lanzó cuatro innings, permitiendo solo un hit y ponchando a siete bateadores.

Estados Unidos comenzó la noche con un jonrón de dos carreras de Aaron Judge al jardín derecho en la tercera entrada y, en ese mismo inning, Roman Anthony pegó un jonrón gigantesco de tres carreras al jardín derecho para poner el 5-0.

México trató de remontar al final con dos jonrones solitarios de Jarren Durán, uno en la sexta de dos carreras y otro en la octava, para poner el 5-3, aunque la reacción llegó demasiado tarde después de que el cerrador Garret Whitlock sacó los últimos tres outs en la novena.

El encuentro reunió a 41,628 aficionados en las gradas. Fue la primera vez que Estados Unidos vence a México en el Clásico Mundial desde 2006. También cortó la racha de tres victorias seguidas de México en el torneo ante los estadounidenses.

“Son los playoffs de béisbol en marzo. De eso se trata. Ha sido un poco como la locura de marzo y me encanta. Los aficionados han venido hoy con ganas. Ha sido un ambiente divertido, emocionante. Los chicos estaban listos para jugar. Paul Skenes estaba en el montículo haciendo lo suyo, y cuando México empezó a ponerse las pilas, el lugar se volvió bastante ruidoso. Pero los chicos se mantuvieron concentrados y consiguieron la victoria”, dijo Judge tras el triunfo.

El Grupo B del torneo está integrado por Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y México.

El mexicano Joey Ortiz, a la derecha, llega a salvo a primera base junto al receptor estadounidense Cal Raleigh durante la tercera entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol, el lunes 9 de marzo de 2026, en Houston. (Ashley Landis / Associated Press)

En su debut, México derrotó 8-2 a Gran Bretaña, aunque el conjunto británico logró limitar a la ofensiva dirigida por Benjamín Gil a apenas dos imparables durante siete entradas. Posteriormente, en su segundo encuentro, la selección mexicana no tuvo mayores complicaciones para imponerse a Brasil por nocaut con marcador de 16-0 en seis entradas.

Tanto México como Estados Unidos llegaron al duelo del lunes con una marca perfecta de dos victorias sin derrotas, registro que también compartía Italia en el mismo sector.

Ahora, con un récord perfecto de 3-0, Estados Unidos enfrenta a Italia el martes por la noche (6 p.m., FS1), con Nolan McLean, el novato de los Mets de Nueva York, en la lomita.

Mexico manager Benji Gil thinks Mexico would beat the US in the WBC Championship game 👀🇲🇽 pic.twitter.com/9WD1DkIloD — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 10, 2026

Con este resultado, la novena mexicana está obligada a vencer a Italia el miércoles (4 p.m., Tubi/FOX Deportes) si quiere mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo, en la que clasifican los dos mejores equipos del grupo.

“Me encantaría enfrentarlos nuevamente. Sería increíble. Sería en el torneo de campeonato en Miami. Me gustaría enfrentarlos más que a cualquier otro equipo”, dijo Benji Gil, mánager de México, tras el duelo.

Un total de ocho equipos pasan de la fase de grupos a las rondas eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol. Los dos mejores equipos de cada uno de los cuatro grupos (A, B, C y D) pasan a los cuartos de final, que comienzan el 13 de marzo en Houston y Miami.

