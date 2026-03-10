LAFC no puede vencer al Alajuelense en partido de ida de la Copa de Campeones de Concacaf

Denis Bouanga, número 99 del Los Angeles Football Club, dispara y marca contra Fernando Pinar, número 26 de la Liga Deportiva Alajuelense, durante la segunda parte de la CONCACAF Champions Cup 2026 en el Banc of California Stadium el 10 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California.

El LAFC pecó de ineficaz el martes por la noche en el BMO Stadium y solo pudo empatar 1-1 ante el Liga Deportiva Alajuelense en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, lo que podría costarle caro en su visita a Costa Rica la próxima semana.

El mediocampista Alejandro Ban puso adelante al cuadro visitante en el minuto 44 del primer tiempo con un golazo de larga distancia, mientras que Denis Bouanga anotó el del empate, recién iniciado el segundo tiempo.

El partido de vuelta de la serie se jugará el martes, 17 de marzo, en el Estadio Alejandro Morera Soto, casa de Alajuelense. En caso de que el partido quede empatado 0-0, el cuadro tico avanzaría a cuartos de final por el criterio del gol de visitante en esta fase de la Concacaf. En caso de que termine 1-1 el duelo, el partido se irá a tiempo extra y de persistir el empate, penales.

Sin lugar a duda, el arquero Washington Arteaga fue el héroe del encuentro para Alajuelense al detener una gran cantidad de oportunidades, principalmente en el primer tiempo del LAFC, que jugó con Bouanga y Son Heung-Min desde el inicio del partido disputado ante 11,275 aficionados.

LAFC debió conseguir un mejor resultado debido a sus constantes ataques en el primer tiempo, pero no fue capaz de anotar y, al 44, se vio increíblemente abajo en el marcador cuando Bran sacó un balazo a la red en el primer intento del cuadro tico tras un rechazo del defensa Ryan Porteous del LAFC.

El LAFC siguió buscando anotar, pero con más frustración que antes, hasta que Bouanga anotó el 1-1 al minuto 56 del encuentro al entrar por la banda izquierda y cruzar su disparo ante un arquero tico que parecía imbatible.

El empate en casa es el primer resultado negativo para el nuevo entrenador Marc Dos Santos, quien reemplazó a Steve Cherundolo en el banquillo, después de ligar cinco victorias en sus primeros cinco duelos oficiales como entrenador del LAFC.

LAFC venía de eliminar al Real España de Honduras en la ronda previa de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 por un global de 7-1, mientras que Alajuelense entró a la competencia en esa fase.

El Alajuelense, dirigido por Óscar ‘Macho’ Ramírez, es el actual líder del Apertura en Costa Rica.

LAFC enfrenta el sábado a St. Louis y el martes el partido de vuelta ante Alajuelense, que se las ve ante Pérez Zeledón el viernes en el torneo doméstico.